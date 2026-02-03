En vivo Radio La Red
La función oculta de WhatsApp que pocos conocen y puede evitarte un problema serio

Una opción de seguridad que casi nadie activa puede ayudarte a prevenir una complicación y evitarte un gran dolor de cabeza.

WhatsApp es una de las aplicaciones más usadas en la Argentina, pero también una de las más vulnerables cuando no se configuran correctamente sus opciones de seguridad. En los últimos meses, crecieron los casos de robo de cuentas, estafas y suplantación de identidad a partir de un descuido muy común: no activar una función clave que la app ofrece, pero que pocos usuarios conocen o utilizan.

Se trata de la verificación en dos pasos, una herramienta de seguridad que agrega una capa extra de protección a la cuenta. Cuando esta función no está activada, WhatsApp solo se protege con un código de seis dígitos que llega por SMS. Si alguien logra acceder a ese código —ya sea por clonación de chip, engaños o hackeos— puede tomar control total de la cuenta en cuestión de minutos.

Una vez dentro, el riesgo es alto. El intruso puede leer conversaciones privadas, enviar mensajes a contactos haciéndose pasar por el dueño del número y, en muchos casos, pedir dinero o datos personales. Este tipo de estafas se volvió cada vez más frecuente y afecta tanto a usuarios particulares como a trabajadores, comercios y figuras públicas.

La verificación en dos pasos evita este escenario porque exige un PIN adicional elegido por el propio usuario. Ese código no llega por mensaje ni se comparte automáticamente, lo que dificulta de manera considerable el acceso no autorizado. Incluso si alguien obtiene el SMS de activación, sin ese PIN no puede ingresar a la cuenta.

Pero no es la única función que conviene revisar. WhatsApp también permite vincular la cuenta a otros dispositivos, como computadoras o tablets, a través de WhatsApp Web. Muchas personas no controlan esta sección y desconocen si hay sesiones abiertas en equipos que no usan o no reconocen. En algunos casos, una cuenta puede seguir siendo leída desde otro dispositivo sin que el usuario lo note.

Por eso, los especialistas recomiendan ingresar periódicamente a la opción “Dispositivos vinculados”, cerrar todas las sesiones activas y volver a iniciar solo las necesarias. Este simple paso puede marcar la diferencia entre mantener la privacidad o quedar expuesto a un uso indebido de la cuenta.

Activar estas funciones lleva apenas unos minutos y no requiere conocimientos técnicos. Sin embargo, su impacto es clave para evitar problemas graves que pueden ir desde estafas económicas hasta conflictos personales o laborales. En tiempos donde el celular concentra gran parte de la vida diaria, un pequeño ajuste puede ser fundamental para evitar un dolor de cabeza mayor.

