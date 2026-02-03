La función oculta de WhatsApp que pocos conocen y puede evitarte un problema serio

Pero no es la única función que conviene revisar. WhatsApp también permite vincular la cuenta a otros dispositivos, como computadoras o tablets, a través de WhatsApp Web. Muchas personas no controlan esta sección y desconocen si hay sesiones abiertas en equipos que no usan o no reconocen. En algunos casos, una cuenta puede seguir siendo leída desde otro dispositivo sin que el usuario lo note.

Por eso, los especialistas recomiendan ingresar periódicamente a la opción “Dispositivos vinculados”, cerrar todas las sesiones activas y volver a iniciar solo las necesarias. Este simple paso puede marcar la diferencia entre mantener la privacidad o quedar expuesto a un uso indebido de la cuenta.

Activar estas funciones lleva apenas unos minutos y no requiere conocimientos técnicos. Sin embargo, su impacto es clave para evitar problemas graves que pueden ir desde estafas económicas hasta conflictos personales o laborales. En tiempos donde el celular concentra gran parte de la vida diaria, un pequeño ajuste puede ser fundamental para evitar un dolor de cabeza mayor.