Cinthia Fernández desató la furia de La China Suárez llamándola por el mote más despectivo

Cuando Cinthia intentó volver sobre el eje emocional de las mujeres involucradas, la tensión escaló. “Pero más allá de eso, ¿te importa lo que pasó con esas mujeres?”, insistió. “Dejame terminar… dejame terminar”, respondió con firmeza la China, visiblemente molesta. Acto seguido, cerró su explicación: “Hablamos con Carolina y aclaramos muchas cosas que teníamos que aclarar. Yo me manejo de frente siempre y hablo con quien tengo que hablar. No me puedo hacer cargo de lo que dicen”.

El intercambio dejó a Cinthia indignada. “Yo hablaba de los sentimientos…”, alcanzó a decir, mientras Moria Casán intervenía rápidamente para cederle la palabra a otro panelista y bajar la tensión en el estudio. Así, una nota promocional terminó derivando en un cruce filoso, con reproches, interrupciones y un mote que volvió a encender la furia de la China en plena televisión abierta.