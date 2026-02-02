En vivo Radio La Red
Trends
China Suárez
Cinthia Fernández
momento de tensión

Cinthia Fernández desató la furia de La China Suárez llamándola por el mote más despectivo

La China Suárez no ocultó su enfado en una nota en vivo en el programa de Moria ante una pregunta picante de Cinthia Fernández.

La entrevista La China Suárez a La mañana con Moria (El Trece), pensada para promocionar el estreno de La hija del fuego: la venganza de la bastarda, terminó convirtiéndose en un momento de máxima tensión al aire. La actriz protagonizó un fuerte cruce con Cinthia Fernández, quien no dudó en reflotar el rótulo más polémico y despectivo que persigue a la China desde hace años.

Todo ocurrió cuando la panelista tomó la palabra y fue directo al hueso. “En varias oportunidades has manifestado que poco te importa lo que digan de vos o el rótulo de ‘rompehogares’… pero ¿a vos te importa lo que ha pasado con las personas reales detrás de ese rótulo, como ha pasado con Carolina, Eugenia Tobal, Wanda…?”, lanzó Fernández, generando un inmediato cambio de clima en el estudio.

Lejos de esquivar la pregunta, la China retrucó con una chicana directa que incomodó a su interlocutora. “Bueno, de hecho a vos te pasó que en esta relación dijeron que no te daban los números. ¿Cómo la pasaste vos con eso?”, devolvió, en referencia al vínculo de Cinthia con Roberto Castillo. “Yo salí a aclarar todo automáticamente”, respondió la panelista, marcando una diferencia en el modo de exponerse públicamente.

La actriz aprovechó ese punto para profundizar su postura y justificar su silencio mediático en conflictos pasados. “Yo soy actriz hace mucho tiempo y no tengo la necesidad de estar aclarando todo el tiempo todo. A lo mejor fui muy boluda porque debería haberlo hecho”, reconoció, antes de referirse puntualmente a uno de los episodios más recordados: “En el caso de Carolina hay un tuit muy famoso donde decía que estaban separados…”.

Cuando Cinthia intentó volver sobre el eje emocional de las mujeres involucradas, la tensión escaló. “Pero más allá de eso, ¿te importa lo que pasó con esas mujeres?”, insistió. “Dejame terminar… dejame terminar”, respondió con firmeza la China, visiblemente molesta. Acto seguido, cerró su explicación: “Hablamos con Carolina y aclaramos muchas cosas que teníamos que aclarar. Yo me manejo de frente siempre y hablo con quien tengo que hablar. No me puedo hacer cargo de lo que dicen”.

El intercambio dejó a Cinthia indignada. “Yo hablaba de los sentimientos…”, alcanzó a decir, mientras Moria Casán intervenía rápidamente para cederle la palabra a otro panelista y bajar la tensión en el estudio. Así, una nota promocional terminó derivando en un cruce filoso, con reproches, interrupciones y un mote que volvió a encender la furia de la China en plena televisión abierta.

Se habló de
China Suárez Cinthia Fernández
Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar