Así fue el impactante accidente en el que murió Juan Moyano, el histórico de Los Pumas

La calma domina la escena. En el fondo de la imagen, dos vehículos de color rojo atraviesan la calle, seguidos por un auto gris. Nada anticipa lo que está por ocurrir. Faltan apenas unos segundos para que el reloj marque las 10.55, cuando, de manera repentina, irrumpe en escena un automóvil blanco que se desplaza a una velocidad visiblemente superior al resto.

El vehículo descarrila, pierde estabilidad, da medio trompo y, completamente fuera de control, sale disparado de costado. En ese trayecto fatal, impacta contra Juan Elmo Moyano, quien caminaba por la calle en ese preciso instante. El golpe es violento y deja al médico gravemente herido.

En la filmación no se distingue con claridad la figura de Moyano, ya que el impacto ocurre en un sector parcialmente fuera del ángulo de la cámara. Sin embargo, la violencia del choque y el posterior vuelco del automóvil resultan evidentes y estremecedores.

Las horas posteriores y la confirmación de la muerte

Tras el impacto, servicios de emergencia acudieron rápidamente al lugar y Moyano fue trasladado de urgencia a un centro de salud. Pese a los esfuerzos médicos, las heridas sufridas resultaron fatales y el reconocido profesional murió horas más tarde en el hospital, generando una profunda tristeza tanto en Uruguay como en Argentina.

La noticia comenzó a circular con fuerza durante la tarde de ese mismo jueves y, en pocas horas, el mundo del rugby argentino quedó sumido en el dolor. Moyano no era un nombre más: se trataba de una figura central en la historia reciente de Los Pumas, respetado por jugadores, entrenadores y dirigentes.

El estado del vehículo y las imágenes oficiales

En paralelo al avance de la investigación, la Jefatura de Policía de Maldonado difundió de manera oficial imágenes del automóvil involucrado en el siniestro. Las fotografías muestran con crudeza la magnitud del impacto.

El vehículo aparece apoyado sobre su flanco izquierdo, completamente destruido. El capó se encuentra abierto, el parabrisas salió despedido, al igual que el paragolpes, y la carrocería presenta daños severos en múltiples sectores. La escena es elocuente: la destrucción es prácticamente total, una postal que refuerza la hipótesis de una alta velocidad y una pérdida absoluta de control.

El conductor: edad, identidad y alcoholemia

El responsable del accidente fue identificado como Horacio Guillot Navarro, un joven de 22 años, que, según confirmaron fuentes oficiales, no registraba antecedentes penales. Sin embargo, los resultados de las pruebas realizadas tras el siniestro marcaron un punto de inflexión en la causa.

De acuerdo con los exámenes practicados, el conductor presentaba 1,38 gramos de alcohol por litro de sangre, una cifra muy por encima de los límites permitidos y que refuerza la versión difundida inicialmente por medios uruguayos sobre una alta graduación alcohólica al momento de conducir.

Este dato fue determinante para la actuación de la Justicia y para la calificación inicial del hecho.

La rápida respuesta judicial y la imputación

La Justicia uruguaya avanzó con celeridad en la investigación. En pocas horas, el caso fue tomado por la jueza penal de 11° turno, Sylvana Karina García Noroya, quien dispuso la formalización de Horacio Guillot Navarro por la presunta comisión del delito de homicidio culposo, en calidad de autor.

La imputación se apoya en las pruebas recolectadas, entre ellas el resultado de la alcoholemia, los informes periciales sobre el vehículo, los testimonios recabados en el lugar y, ahora, el video de seguridad que muestra el momento previo al impacto.

El proceso judicial continuará su curso mientras la familia de Moyano, junto a la comunidad deportiva, reclama justicia y responsabilidades.

Quién fue Juan Elmo Moyano: una vida ligada al rugby

Más allá de la tragedia vial, la muerte de Juan Elmo Moyano deja un vacío profundo en el deporte argentino. Histórico médico de Los Pumas, Moyano acompañó durante años a la selección nacional de rugby, siendo testigo y protagonista silencioso de algunos de los momentos más importantes del equipo.

Su labor fue reconocida no solo por su profesionalismo, sino también por su calidad humana, su compromiso con los jugadores y su permanente disposición para estar presente en los momentos difíciles. En el ambiente del rugby, su nombre estaba asociado a la confianza, la ética y el respeto.

Tras conocerse la noticia de su fallecimiento, jugadores actuales y retirados, entrenadores y dirigentes expresaron su dolor a través de mensajes en redes sociales, recordándolo como una pieza fundamental del staff Puma y como una persona cercana y solidaria.

Conmoción y debate social

El caso reavivó además un debate profundo sobre el consumo de alcohol y la conducción, especialmente en zonas turísticas como Punta del Este, donde durante la temporada alta el tránsito se intensifica y los controles suelen quedar bajo la lupa de la opinión pública.

La difusión del video generó impacto y enojo, no solo por la violencia de las imágenes, sino por la sensación de que se trató de una muerte evitable. Para muchos, la tragedia de Moyano se suma a una larga lista de víctimas de conductores alcoholizados, un problema persistente en la región.

Un final que interpela a toda la sociedad

Mientras la causa judicial avanza y se esperan nuevas resoluciones, la figura de Juan Elmo Moyano se agiganta desde el recuerdo. Su muerte no solo enluta al rugby argentino, sino que también deja una advertencia clara sobre las consecuencias de la irresponsabilidad al volante.

El video, las imágenes del auto destruido y el dolor de una familia que perdió a un ser querido conforman un relato que trasciende lo policial y se convierte en una historia que interpela a toda la sociedad. Una tragedia que ocurrió en cuestión de segundos, pero cuyas consecuencias serán imborrables.



