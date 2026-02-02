En vivo Radio La Red
China Suárez
Mauro Icardi
Escándalo total con Mauro Icardi: los chats con mujeres casadas que descubrió La China Suárez

Se conocieron detalles de los mensajes que La China Suárez encontró en el teléfono del jugador del Galatasaray, Mauro Icardi.

Lo que comenzó como una entrevista distendida terminó destapando una bomba mediática. La China Suárez sorprendió al aire de La mañana con Moria (El Trece) al revelar un costado desconocido de su relación con Mauro Icardi: los mensajes privados que el futbolista recibe de mujeres casadas, muchas de ellas conocidas del ambiente y, según la actriz, las mismas que luego la critican públicamente.

Sin vueltas y con un tono filoso, la actriz expuso una trama de chats, fotos y actitudes que volvió a poner a Icardi en el centro del escándalo. “A él le escriben muchas mujeres casadas. Y las veo a todas después hablando de mí. Las veo a todas y las conozco a todas, pero no voy a exponer a ninguna”, lanzó, generando un inmediato impacto en el estudio.

Lejos de mostrarse incómoda, la China aseguró que la situación no genera conflictos en la pareja y explicó cómo manejan este tipo de episodios puertas adentro. “Él es el primero en mostrarme: ‘mirá quién me escribió’. Yo me cago de risa… y también le muestro a él”, contó, dejando en claro que la dinámica entre ambos se basa en la transparencia.

Sin embargo, el relato no quedó solo en mensajes. La actriz fue más allá y describió situaciones presenciales que reflejan el nivel de exposición al que está sometido el futbolista. “Le mandan muchas fotos y videos”, afirmó, antes de relatar un episodio ocurrido en un boliche: “Venía que le perreaban o lo miraban. En un momento, se le acercaba a Mauro un amigo para decirle: ‘tal se quiere ir con vos’. Y Mauro venía y me decía: ‘me acaban de decir esto adelante tuyo’”.

Lejos de dramatizar, volvió a remarcar su postura con contundencia. “Yo me cago de risa. Ellas pueden hacer lo que quieran. Yo confío en Mauro”, aseguró. Aunque también dejó una advertencia clara, sin margen para segundas oportunidades: “Si algún día Mauro agarra viaje o hace alguna que no me gusta, no me ve más. Y se termina”.

El momento más punzante llegó cuando apuntó directamente contra la hipocresía del medio. Sin dar nombres, dejó en evidencia una doble vara que, según ella, se repite constantemente. “No voy a quemar a ninguna, pero las veo a todas y son las primeras que salen a criticar. Le digo a Mauro: ‘mirá esta, te escribe por privado y después en el programa dice las cosas que dice’”, disparó.

Para cerrar, la China resumió su mirada sobre el ambiente artístico con una frase lapidaria: “Es muy careta este ambiente, pero bueno, estoy acostumbrada”.

Así, una simple entrevista televisiva terminó destapando un nuevo capítulo de chats provocadores, tentaciones y mensajes privados, con Mauro Icardi otra vez en el ojo de la tormenta y La China Suárez marcando territorio sin filtros.

