Se la llevan los demonios: le arruinaron el estreno de su serie y La China Suárez explotó en llamas

La China Suárez estaba feliz por el estreno de La hija del fuego, la venganza de la bastarda, pero todo se vio arruinado por un horrible imprevisto.

Lo que debía ser una nota distendida para impulsar su regreso a la ficción terminó convirtiéndose en una entrevista incómoda y cargada de tensión. Este lunes, La China Suárez habló con La mañana de Moria (El Trece) para promocionar La hija del fuego: la venganza de la bastarda, la serie que se estrena esta noche a las 21.15, pero el foco rápidamente se corrió hacia su vida personal y derivó en un fuerte cruce al aire.

Desde el inicio, la charla tomó un tono más filoso de lo esperado. Aunque la actriz se mostró predispuesta a hablar de su trabajo, varias preguntas apuntaron directamente a los escándalos sentimentales que la rodearon en los últimos años. En más de una ocasión, la incomodidad fue evidente, pero el momento más áspero llegó cuando intervino Cinthia Fernández.

La panelista fue directa y reflotó el rótulo que persigue a la actriz desde hace tiempo. “En varias oportunidades has manifestado que poco te importa lo que digan de vos o el rótulo de ‘rompehogares’… pero ¿a vos te importa lo que ha pasado con las personas reales detrás de ese rótulo, como ha pasado con Carolina, Eugenia Tobal, Wanda…?”, lanzó, provocando un quiebre inmediato en el clima de la nota.

Lejos de quedarse callada, la China respondió con una contra que descolocó a su interlocutora. “Bueno, de hecho a vos te pasó que en esta relación dijeron que no te daban los números. ¿Cómo la pasaste vos con eso?”, disparó, en alusión al vínculo de Cinthia con Roberto Castillo. “Yo salí a aclarar todo automáticamente”, contestó la panelista, marcando una diferencia en la forma de manejar la exposición pública.

A partir de ahí, la actriz tomó la palabra para explicar por qué, a lo largo de los años, eligió no salir a dar explicaciones constantes. “Yo soy actriz hace mucho tiempo y no tengo la necesidad de estar aclarando todo el tiempo todo. A lo mejor fui muy boluda porque debería haberlo hecho”, admitió, antes de referirse a uno de los episodios más mencionados de su pasado: “En el caso de Carolina hay un tuit muy famoso donde decía que estaban separados…”.

Cuando Cinthia intentó volver a poner el eje en el impacto emocional sobre las mujeres involucradas, la tensión escaló aún más. “Pero más allá de eso, ¿te importa lo que pasó con esas mujeres?”, insistió. “Dejame terminar… dejame terminar”, respondió la China, visiblemente molesta. Y cerró con firmeza: “Hablamos con Carolina y aclaramos muchas cosas que teníamos que aclarar. Yo me manejo de frente siempre y hablo con quien tengo que hablar. No me puedo hacer cargo de lo que dicen”.

El cruce dejó a la panelista indignada. “Yo hablaba de los sentimientos…”, alcanzó a deslizar, mientras Moria Casán intervino de inmediato para cederle la palabra a otro integrante del panel y descomprimir la situación.

Así, una entrevista pensada para acompañar el estreno de La hija del fuego: la venganza de la bastarda terminó opacada por un momento de alto voltaje. Entre preguntas personales, reproches y viejos rótulos, el debut de la serie quedó atravesado por un escándalo inesperado que hizo explotar a La China Suárez en plena televisión abierta.

