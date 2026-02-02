Quién es el hombre que fue encontrado enterrado a 1 metro de profundidad y con 9 disparos en su cráneo

De inmediato, el área fue acordonada y se activó el protocolo de intervención criminalística, con la participación de peritos forenses, investigadores de homicidios y personal especializado de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC).

Confirmación oficial: homicidio por arma de fuego

El Fiscal Departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos Flores, brindó detalles oficiales sobre el avance inicial de la investigación y confirmó que se trata de un homicidio violento. Según explicó, una vez asegurada la escena se procedió a la recolección de elementos probatorios, entre ellos vainas servidas, restos balísticos y el informe médico forense.

“El examen médico legal establece que la causa de muerte fue por impactos de proyectil de arma de fuego: nueve disparos en la región craneal y uno en el tórax”, precisó Zeballos, dejando en claro la gravedad del ataque y la violencia extrema con la que actuaron los autores del hecho.

El funcionario judicial remarcó además que el modo de ejecución permite inferir que la víctima fue atacada sin posibilidad de defensa, lo que abre la hipótesis de un ajuste de cuentas, crimen organizado o asesinato premeditado.

Un cuerpo enterrado y pruebas clave en la escena

Por su parte, el Fiscal asignado al caso, Franz Delgadillo, aportó nuevos datos sobre el trabajo realizado en el lugar del hallazgo. Detalló que personal de la FELCC de Porongo constató que el cadáver estaba enterrado de forma precaria, cubierto con tierra y sin señalización visible desde el exterior.

Además, en las inmediaciones del lugar se encontraron casquillos de arma de fuego, los cuales fueron secuestrados para su análisis balístico. Estas pruebas serán fundamentales para determinar el tipo de arma utilizada, su calibre y si está vinculada a otros hechos delictivos registrados en la región.

La identificación de la víctima fue posible gracias a la documentación personal hallada entre sus pertenencias, lo que permitió establecer que se trataba de Fernando V.D.S., ciudadano brasileño, de 34 años. Las autoridades ya se encuentran en contacto con instancias consulares para notificar a sus familiares.

Quién era la víctima y qué hacía en Santa Cruz

Uno de los interrogantes centrales que ahora intentan responder los investigadores es qué hacía Fernando V.D.S. en Santa Cruz y cuáles eran sus actividades en la zona. Hasta el momento, no se difundieron detalles oficiales sobre su ocupación, ni si contaba con antecedentes penales en Bolivia o en Brasil.

Fuentes cercanas a la investigación señalaron que se analiza su entorno social, laboral y económico, así como también sus últimos movimientos, para establecer posibles vínculos con personas o grupos que pudieran estar relacionados con el crimen.

No se descarta ninguna hipótesis: desde un conflicto personal hasta un delito vinculado al crimen organizado, pasando por una posible venganza o ajuste de cuentas. La brutalidad del ataque y la cantidad de disparos refuerzan la idea de que el asesinato fue intencional y planificado.

Cámaras de seguridad y testimonios bajo la lupa

En paralelo al trabajo forense, la Fiscalía ordenó el análisis exhaustivo de cámaras de seguridad públicas y privadas ubicadas en los accesos a la urbanización Tres Lagunas y en zonas aledañas. El objetivo es reconstruir las últimas horas con vida de la víctima y detectar movimientos sospechosos previos o posteriores al crimen.

Asimismo, se inició la toma de declaraciones testimoniales a vecinos, transeúntes y posibles testigos indirectos. Las autoridades buscan determinar si alguien vio a la víctima en compañía de otras personas, si se observaron vehículos sospechosos o si hubo discusiones previas a los disparos.

Cada dato, por mínimo que parezca, puede resultar clave para identificar a los autores materiales e intelectuales del homicidio.

Conmoción y preocupación en la comunidad

El crimen generó un fuerte impacto en la comunidad de Porongo, un municipio que no suele registrar hechos de esta magnitud. Vecinos expresaron su preocupación por la inseguridad y reclamaron mayor presencia policial, especialmente durante la noche.

“Es muy preocupante que algo así pase tan cerca de nuestras casas. Escuchamos los ruidos y nunca imaginamos que se trataba de algo tan grave”, relató uno de los residentes de la zona, aún conmocionado por lo sucedido.

Las autoridades locales aseguraron que se reforzarán los controles preventivos mientras avanza la investigación.

Una causa que recién comienza

Con el cuerpo ya trasladado a la morgue judicial para estudios complementarios y el expediente en plena etapa investigativa, el caso de Fernando V.D.S. se perfila como una investigación compleja, que requerirá tiempo, pericias y cooperación interinstitucional.

La Fiscalía no descarta solicitar asistencia internacional si se detectan vínculos con organizaciones criminales extranjeras o si surgen antecedentes relevantes en Brasil.

Mientras tanto, el silencio de los autores y la falta de detenidos mantienen en vilo a una comunidad que exige respuestas y justicia.