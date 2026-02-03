Qué enfermedad tenía la "mamá" de "Mi pobre Angelito" y cómo puede detectarse a tiempo

Pero detrás de esa escueta información, ahora se sabe que tuvo. Una enfermedad congénita que por ser rara y poco conocida, tiene otra contra añadida. Un mal diagnóstico resta tiempo vital para su tratamiento.

La actriz tenía ese mal desde hacía años, pero demoraron en acertar con el diagnóstico preciso. Una pérdida de tiempo que afectó su tratamiento y por contrario, acelero el avance de la enfermedad. El situs inversus, tiene ese nombre en latín porque es un trastorno congénito en el que los órganos internos están “al revés” o reflejados respecto a su posición habitual.

El situs inversus es una anomalía congénita poco frecuente, que se estima afecta aproximadamente a una de cada 10.000 personas. En esta condición, los órganos principales del cuerpo - como el corazón, los pulmones, el hígado, el estómago y el bazo - están colocados en el lado opuesto al que normalmente esperaríamos. En su forma completa (situs inversus totalis), todos los órganos presentan esta disposición invertida como si se hubiera colocado un espejo delante del organismo.

Una de las variantes más llamativas de esta condición es la llamada dextrocardia, donde el corazón apunta hacia el lado derecho del pecho, en lugar del izquierdo habitual. Ambas formas son congénitases decir, están presentes desde el nacimienton - y, en muchos casos, no presentan síntomas notorios en la vida cotidiana. Pero el caso de Catherine fue diferente.

catherine o´hara O'hara. La actriz antes y luego de conocer su extraña enfermedad que pudo haber tratado mejor desde tiempo antes. (Foto: A24.com)

El diagnóstico accidental de Catherine O’Hara

En diversas entrevistas y relatos que circularon tras su muerte, se recuerda cómo O’Hara descubrió su condición de manera fortuita. Fue durante una evaluación médica relacionada con una prueba de tuberculosis para su hijo, en la que se realizó una radiografía de rutina que reveló la posición invertida de sus órganos. “Eres la primera paciente que veo con esto”, le habría dicho su médico, según relatos.

La actriz, con su característico sentido del humor, bromeó sobre el hallazgo y sobre la reacción de su esposo: “No, su cabeza está al revés”. A pesar del diagnóstico, O’Hara continuó con su vida y carrera normal, sin que la condición pareciera interferir significativamente con su salud en general.

¿Es una condición peligrosa?

Para la mayoría de las personas con situs inversus, la respuesta es no. Muchos individuos desconocen que tienen esta condición hasta que se realizan pruebas de imagen por otras razones, como le ocurrió a O’Hara. En estos casos, los órganos, aunque estén en posiciones invertidas, funcionan correctamente.

Sin embargo, existen algunas advertencias médicas importantes:

Complicaciones cardíacas : entre el 3% y el 5% de quienes tienen situs inversus puede presentar malformaciones cardíacas congénitas, que podrían incluir defectos en las válvulas o en la estructura del corazón.

Síndrome de Kartagener : situs inversus puede asociarse con este síndrome, que combina la inversión de órganos con problemas respiratorios crónicos, como sinusitis persistente, tos con mucosidad, infecciones frecuentes en el pecho y, en algunos casos, pérdida de audición.

Errores diagnósticos en emergencias: dado que los órganos están “al revés”, síntomas comunes como dolor abdominal o torácico pueden ser confundidos con otras condiciones si el equipo médico no está al tanto de la anatomía inversa. Esto puede retrasar diagnósticos cruciales como apendicitis o infartos.

No existe un tratamiento para “corregir” la posición de los órganos; la atención médica se enfoca en manejar cualquier síntoma asociado o complicación que pueda surgir. Sabiendo que uno o varios órganos no están en la posición o lugar correcto, problemas considerados menores, como una sinusitis, deben ser seguidos con especial atención. Pero si se ignora esta condición, el tratamiento no se aborda.

Cómo detectarla a tiempo

Como el situs inversus no produce síntomas específicos en muchos casos, la detección temprana depende de estudios médicos por imágenes. Entre las herramientas más utilizadas para identificar esta condición están:

Radiografías – especialmente de tórax y abdomen.

Ecografías – ultrasonidos que permiten visualizar la posición de órganos internos.

Tomografías computarizadas (TC) – que ofrecen imágenes más detalladas.

Resonancia magnética (RM) – útil para evaluar estructuras internas con precisión.

Estos estudios se realizan generalmente por otros motivos clínicos (dolor, chequeos de rutina, exámenes preoperatorios) y pueden revelar situs inversus de forma incidental.

Casos famosos y el legado de O’Hara

Aunque poco frecuente, situs inversus no es único de Catherine O’Hara. Figuras públicas como el cantante Enrique Iglesias y el artista Donny Osmond también han hablado de vivir con esta condición. Pero conociendo la enfermedad, por un buen diagnóstico se lleva de manera controlada. Sin ir más lejos, Julio Iglesias tiene ya 82 años y su principal problema en la actualidad es una denuncia por abuso de una de sus empleadas de hace años.

El caso de O’Hara, además de ilustrar las particularidades médicas de esta anomalía, ayuda a visibilizar condiciones congénitas que muchos desconocen y a enfatizar la importancia de los estudios de imagen en diagnósticos tempranos. Incluso si no generan síntomas graves, conocer la existencia de una variación anatómica puede ser clave en situaciones médicas urgentes.

Catherine seré recordada por sus papeles - ya clásicos - en el séptimo arte. Pero la divulgación de su causa de muerte puede considerarse como su último aporte para que las personas no solo tengan un buen recuerdo para siempre de ella. También valorar la importancia de los controles médicos periódicos durante toda la vida.