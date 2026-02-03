La reforma laboral divide a los gobernadores: los que están con el Gobierno y los que rechazan el proyecto

“Mañana está prevista una reunión con todos los gobernadores, pero no sabemos si la hacemos por Zoom o presencial; depende de la agenda de cada uno. Somos 24, hay una charla permanente y existe el chat por supuesto”, dijo Zilliotto.

Zilliotto anticipó su rechazo a la reforma laboral

Manuel ADorni y Diego Santilli se reunieron con el gobernador de La Pampa, SErgio Zilliotto en Caasa Rosada, en víspperas al tratamiento en el Senado de la reforma laboral.

Zilliotto dijo que les anticipó a Adorni y a Santilli su rechazo a la reforma laboral porque el artículo del impuesto a las ganancias “afecta la coparticipación de las provincias”, y “porque no fueron convocados a dialogar ni la CGT ni los empresarios Pymes".

“Somos críticos del modelo económico y social del gobierno, pero lo respetamos porque estamos en democracia”, se atajó el mandatario peronista tras marcar sus diferencias con el gobierno, sobre todo el artículo de la reforma laboral que limita los aportes empresarios al impuesto a las ganancias.

“Es un artículo que impacta en las provincias. Discutirlo sin que participen en la redacción ni los trabajadores ni las pymes tiene una sectorialidad que no se condice con la necesidad de que se sumen al debate la CGT y las pymes que no fueron consultadas”, dijo.

“Son reformas necesarias, pero necesitan la participación de todos los sectores. La generación de trabajo no pasa por la modificación de la ley de relaciones laborales, pasa por la economía”, remarcó el gobernador de La Pampa.

Zilliotto era considerado uno de los gobernadores opositores al gobierno de Milei, y el más moderado de entre los 5 más duros contra el Gobierno.

¿Quiénes se oponen a la reforma laboral y quiénes apoyan el proyecto del Gobierno?

Los gobernadores que rechazan la reforma laboral y propusieron convocar a un encuentro este miércoles en el CFI para marcar su posicionamiento están encabezados por los peronistas Axel Kicillof (Buenos Aires), Ricardo Quintela (La Rioja), Gildo Insfran (Formosa) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego).

En ese grupo, según pudo saber A24.com, entraba el pampeano peronista Sergio Zilliotto, pero que en los últimos meses empezó a mostrarse negociando temas de deudas de la nación tiene con la provincia.

En cambio, entre los que ya anticiparon que brindarán su apoyo al proyecto del Gobierno, con diferencias solo en el artículo vinculado al impuesto a las ganancias y reclaman cambios al proyecto original para compensar la caída de la coparticipación federal a sus provincias, figuran los del PRO: Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Ignacio Torres (Chubut), de la UCR: Alfredo Cornejo (Mendoza), Maximiliano Pullaro (Santa Fe)

Entre los peronistas que apoyan al Gobierno se destacan: Osvaldo Jaldo (Tucumán), Raúl Jalil (Catamarca), Gustavo Sáenz (Salta), Gerardo Zamora (Santiago del Estero) y el cordobés Martín Llaryora.

“Las provincias estamos muy al límite, no hay condiciones para bajar ningún impuesto”, advirtió uno de los mandatarios que viene colaborando con el oficialismo en el Congreso a partir de los legisladores que le responden. En esa línea también se pronunció Pullaro, en una actividad conjunta con Martín Llaryora en Cosquín.

“Que la modernización no se lleve puestos derechos adquiridos, que sirva para flexibilizar pero que defienda a las pymes, y acompañamos siempre las bajas impositivas, pero entendemos que no debe ser solo de impuestos coparticipables, sino que de una vez por todas hay que terminar con las retenciones y el impuesto al cheque”, planteó el radical.

Desde el Gobierno, Adorni convocó para este miércoles a la mesa política para terminar de definir si acepta cambios a la reforma laboral, como le plantean los gobernadores aliados.

Una alternativa que evaluaban en el Gobierno, es reclamar a los gobernadores aliados que a través de los diputados y senadores que les responden de cada provincia, durante la sesión voten el proyecto en general y si quieren rechazar el artículo de Ganancias y otros de los 200 que componen el proyecto de ley, que los rechacen durante la votación en particular.