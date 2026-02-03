La reforma laboral divide a los gobernadores: los que están con el Gobierno y los que rechazan el proyecto
Este miércoles habría una cumbre de gobernadores en el CFI, pero asistirían solo los que se oponen al proyecto de reforma laboral de Milei. ¿Quiénes lo apoyan y quiénes lo rechazan y cómo siguen las negociaciones con la Casa Rosada?
Gobernadores definen su postura frente a la reforma laboral de Javier Milei. Anticipan cumbre con faltazos este miércoles en el CFI
El gobernador de La Pampa, Sergio Zilliotto, confirmó que los gobernadores analizan convocar a una cumbre este miércoles en el Consejo Federal de Inversiones, para debatir entre las 24 provincias, una postura respecto a los proyectos de reformas estructurales que plantea el gobierno de Javier Milei, entre ellos, la reforma laboral, que empezó a tratarse esta semana en sesiones extraordinarias en el Senado.
Zilliotto -quien anticipó su rechazo al proyecto de reforma planteado por el gobierno- confirmó que evalúan convocar a la reunión para este miércoles en el Centro Federal de Inversiones (CFI) ubicado en el microcentro porteño, aunque no estaba claro quiénes asistirán y si se realizará de manera presencial o por videoconferencia.
Lo dijo a periodistas acreditados en la Casa Rosada, al término de una audiencia que mantuvo este martes a la mañana con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni y el ministro del Interior, Diego Santilli, en el marco de la convocatoria que viene haciendo la Casa Rosada a los gobernadores en busca de apoyo para las reformas laboral, penal juvenil, la ley de glaciares y el acuerdo Mercosur-UE, temas centrales de las sesiones extraordinarias.
Zilliotto dijo que la conversación con Adorni y Santilli se centró en temas de gestión, en lo referido al programa de Extinsión de deudas recíprocas, y que negocia con la Nación el traspaso a la provincia de obras de infraestructura en rutas y viviendas del plan Procrear.
“Mañana está prevista una reunión con todos los gobernadores, pero no sabemos si la hacemos por Zoom o presencial; depende de la agenda de cada uno. Somos 24, hay una charla permanente y existe el chat por supuesto”, dijo Zilliotto.
Zilliotto anticipó su rechazo a la reforma laboral
Zilliotto dijo que les anticipó a Adorni y a Santilli su rechazo a la reforma laboral porque el artículo del impuesto a las ganancias “afecta la coparticipación de las provincias”, y “porque no fueron convocados a dialogar ni la CGT ni los empresarios Pymes".
“Somos críticos del modelo económico y social del gobierno, pero lo respetamos porque estamos en democracia”, se atajó el mandatario peronista tras marcar sus diferencias con el gobierno, sobre todo el artículo de la reforma laboral que limita los aportes empresarios al impuesto a las ganancias.
“Es un artículo que impacta en las provincias. Discutirlo sin que participen en la redacción ni los trabajadores ni las pymes tiene una sectorialidad que no se condice con la necesidad de que se sumen al debate la CGT y las pymes que no fueron consultadas”, dijo.
“Son reformas necesarias, pero necesitan la participación de todos los sectores. La generación de trabajo no pasa por la modificación de la ley de relaciones laborales, pasa por la economía”, remarcó el gobernador de La Pampa.
Zilliotto era considerado uno de los gobernadores opositores al gobierno de Milei, y el más moderado de entre los 5 más duros contra el Gobierno.
¿Quiénes se oponen a la reforma laboral y quiénes apoyan el proyecto del Gobierno?
Los gobernadores que rechazan la reforma laboral y propusieron convocar a un encuentro este miércoles en el CFI para marcar su posicionamiento están encabezados por los peronistas Axel Kicillof (Buenos Aires), Ricardo Quintela (La Rioja), Gildo Insfran (Formosa) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego).
En ese grupo, según pudo saber A24.com, entraba el pampeano peronista Sergio Zilliotto, pero que en los últimos meses empezó a mostrarse negociando temas de deudas de la nación tiene con la provincia.
En cambio, entre los que ya anticiparon que brindarán su apoyo al proyecto del Gobierno, con diferencias solo en el artículo vinculado al impuesto a las ganancias y reclaman cambios al proyecto original para compensar la caída de la coparticipación federal a sus provincias, figuran los del PRO: Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Ignacio Torres (Chubut), de la UCR: Alfredo Cornejo (Mendoza), Maximiliano Pullaro (Santa Fe)
Entre los peronistas que apoyan al Gobierno se destacan: Osvaldo Jaldo (Tucumán), Raúl Jalil (Catamarca), Gustavo Sáenz (Salta), Gerardo Zamora (Santiago del Estero) y el cordobés Martín Llaryora.
“Las provincias estamos muy al límite, no hay condiciones para bajar ningún impuesto”, advirtió uno de los mandatarios que viene colaborando con el oficialismo en el Congreso a partir de los legisladores que le responden. En esa línea también se pronunció Pullaro, en una actividad conjunta con Martín Llaryora en Cosquín.
“Que la modernización no se lleve puestos derechos adquiridos, que sirva para flexibilizar pero que defienda a las pymes, y acompañamos siempre las bajas impositivas, pero entendemos que no debe ser solo de impuestos coparticipables, sino que de una vez por todas hay que terminar con las retenciones y el impuesto al cheque”, planteó el radical.
Desde el Gobierno, Adorni convocó para este miércoles a la mesa política para terminar de definir si acepta cambios a la reforma laboral, como le plantean los gobernadores aliados.
Una alternativa que evaluaban en el Gobierno, es reclamar a los gobernadores aliados que a través de los diputados y senadores que les responden de cada provincia, durante la sesión voten el proyecto en general y si quieren rechazar el artículo de Ganancias y otros de los 200 que componen el proyecto de ley, que los rechacen durante la votación en particular.