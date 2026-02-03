Infartos: el nuevo estudio que promete reducir el riesgo de un ataque al corazón
Un grupo de investigadores de la Universidad de Washington, en Estados Unidos, presentó un avance que promete abrir nuevas posibilidades en la prevención de enfermedades cardiovasculares. Se trata de una inmunoterapia experimental diseñada para atacar la aterosclerosis, la acumulación de placa arterial que obstruye los vasos sanguíneos y aumenta el riesgo de infartos y accidentes cerebrovasculares.
Según los científicos, la terapia utiliza anticuerpos que se dirigen a células dañinas en las arterias logrando reducir la placa y la inflamación.
Los estudios realizados en ratones, un modelo habitual en investigación médica, mostraron que el tratamiento no solo detiene el avance de la enfermedad sino que también fortalece la pared arterial, un factor fundamental para evitar la ruptura de las placas y prevenir episodios cardíacos graves.
Este desarrollo podría ser especialmente relevante para los pacientes que no responden a los fármacos tradicionales contra el colesterol como las estatinas, que suelen reducir los niveles de colesterol pero no siempre logran eliminar la placa acumulada ni prevenir todos los riesgos cardiovasculares.
Los resultados del estudio fueron publicados en la revista Science y destacan que, aunque los hallazgos son prometedores, aún faltan ensayos clínicos en humanos para evaluar la seguridad y la eficacia de la terapia antes de que pueda aplicarse de manera general.
Los investigadores advierten que, por el momento, se trata de un paso inicial aunque muy significativo en el desarrollo de nuevas opciones terapéuticas. La aterosclerosis es una de las principales causas de muerte cardiovascular en el mundo y la inmunoterapia representa un enfoque distinto: no se limita a bajar el colesterol en la sangre sino que actúa directamente sobre la placa arterial, buscando eliminarla y reducir la inflamación crónica asociada.
Los especialistas resaltan que, de confirmarse los resultados en humanos, esta terapia podría ofrecer una alternativa para millones de personas que pese a seguir dietas saludables y tomar medicamentos siguen presentando un riesgo elevado de infarto.
Por ahora, el foco sigue estando en la investigación básica y en los estudios preclínicos pero la expectativa es que, en el futuro, este tipo de tratamientos pueda formar parte de la práctica clínica habitual.