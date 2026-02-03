Infartos: el nuevo estudio que promete reducir el riesgo de un ataque al corazón

sintomas-infarto-imagem-1200x900

Los resultados del estudio fueron publicados en la revista Science y destacan que, aunque los hallazgos son prometedores, aún faltan ensayos clínicos en humanos para evaluar la seguridad y la eficacia de la terapia antes de que pueda aplicarse de manera general.

Los investigadores advierten que, por el momento, se trata de un paso inicial aunque muy significativo en el desarrollo de nuevas opciones terapéuticas. La aterosclerosis es una de las principales causas de muerte cardiovascular en el mundo y la inmunoterapia representa un enfoque distinto: no se limita a bajar el colesterol en la sangre sino que actúa directamente sobre la placa arterial, buscando eliminarla y reducir la inflamación crónica asociada.

Los especialistas resaltan que, de confirmarse los resultados en humanos, esta terapia podría ofrecer una alternativa para millones de personas que pese a seguir dietas saludables y tomar medicamentos siguen presentando un riesgo elevado de infarto.

Por ahora, el foco sigue estando en la investigación básica y en los estudios preclínicos pero la expectativa es que, en el futuro, este tipo de tratamientos pueda formar parte de la práctica clínica habitual.