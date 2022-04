La furiosa reacción de Diego Díaz contra un streamer: "No llegaste a Lucas, sos Luquitas Rodríguez":

Segundos más tarde, el conductor dio vuelta la cámara y apareció acostado y sin remera, hablándole a la cámara. “Estoy cansado de que me muerdas, todo por todos lados”, se quejó.

Luego de las críticas, Diego Díaz se dedicó a responderle a todos los que lo habían criticado. En particular, se enfocó en Luquitas Rodriguez, que lo había tildado de "pajero".

"No conozco a Luquitas, con todo respeto. No lo conozco y si cree que me conoce lo suficiente para decir eso... No llegaste a Lucas, sos Luquitas Rodríguez...". Luego agregó: "No sabría ni dónde verlo".

Luquitas Rodríguez2.jpg Luquitas Rodriguez, hincha fanático de Boca.

Luego, en otro vivo de Instagram, Diego Díaz se prendió en un ping-pong con sus seguidores.

¿Gallardo o Bianchi?: "Gallardo, que hoy tiene una crisis importante de dos partidos...".

Morena Beltrán: "Es una chica muy linda y la escucho hablar de fútbol de muy buena manera".

¿Si le falló a Azzaro? "Nada más lejos de esa pelotudez que acabas de decir. No voy a dejar tanta estupidez. No solo que no lo traicioné sino que al contrario".

Marcelo Tinelli: "Le diría que vuelva porque de esta salimos todos juntos. En 92, 93 y 94 laburé para Tinelli, luego nunca más".

Ricky Centurión: "Lamentablemente desperdició una nueva oportunidad".

Mariano Closs: "Como relator no hay ninguno como él, sin dudas el mejor. Después me gusta mucho Pipi Novello. Y Latorre es de los mejores comentaristas".