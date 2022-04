Diego Díaz volvió al vivo de Instagram tras su descuido hot viral

Embed

Segundos más tarde del comienzo de la transmisión, el conductor dio vuelta la cámara y apareció acostado, sin remera, hablándole a la cámara.

“Estoy cansado de que me muerdas, todo por todos lados”, se lo escucha decir después de unos segundos de silencio.

Lo cierto es que cuando las imágenes llegaron a Twitter, además de viralizarse, derivaron en un sinfín de memes y divertidas reacciones.

diego diaz 4.jpg

La reacción de Diego Díaz tras el descuido hot que se volvió viral

Diego Díaz volvió al vivo de Instagram el lunes por la noche tras la polémica viral que generó que esté mirando una película porno mientras hacía la transmisión desde la red social.

"En un rato vivo... Con o sin?", adelantaba el conductor con un pícaro emoji desde sus historias antes de comenzar con la transmisión donde interactuó con sus seguidores recostado en la cama y habló de varios famosos que sus seguidores le iban consultando.

diego diaz 1.jpg

¿Gallardo o Bianchi?: "Gallardo, que hoy tiene una crisis importante de dos partidos...".

Morena Beltrán: "Es una chica muy linda y la escucho hablar de fútbol de muy buena manera".

¿Si le falló a Azzaro? "Nada más lejos de esa pelotudez que acabas de decir. No voy a dejar tanta estupidez. No solo que no lo traicioné sino que al contrario".

Marcelo Tinelli: "Le diría que vuelva porque de esta salimos todos juntos. En 92, 93 y 94 laburé para Tinelli, luego nunca más".

Ricky Centurión: "Lamentablemente desperdició una nueva oportunidad".

Mariano Closs: "Como relator no hay ninguno como él, sin dudas el mejor. Después me gusta mucho Pipi Novello. Y Latorre es de los mejores comentaristas".