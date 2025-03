La historia de Paulina, la mujer que deber respirar con una máscara: "Quisiera recuperar mi..."

Una sensibilidad extrema que comenzó en pandemia

Paulina compartió su testimonio en TN, donde explicó cómo su cuerpo comenzó a rechazar ciertos olores y sustancias. Todo empezó en un pequeño departamento durante la pandemia. “El olor a jabón me descomponía, me daba náuseas. Dejamos de usar jabón”, relató. Pero cuando volvió a su trabajo, la situación empeoró. “Percibo muchos más olores, soy más sensible que el resto”, aseguró.