Alexis Mac Allister pidió por la continuidad de Lionel Scaloni en la Selección Argentina: "Ojalá el..."

Cómo analizó Mac Allister el presente de Enzo Fernández, Julián Álvarez y su contrato en Liverpool

A la par de la actualidad del seleccionado, el mediocampista repasó las novedades que involucran a sus compañeros en la Premier League y el fútbol español. Sobre la llegada de Enzo Fernández al Manchester City, señaló: “No hablé. Ahora estamos todos cerquitas. Ahora hablaremos, hizo un lindo gol y lo veo feliz”. En tanto, sobre la situación de Julián Álvarez tras su frustrado pase al Atlético de Madrid, expresó: “Julián no sé si no está contento, uno siempre lucha por los sueños. En su caso no se dio como esperaba. Lo enfrenté, lo crucé y se lo ve bien con la familia. Siempre que me habló del Atlético, lo hizo bien. Ojalá pueda recomponerse”.

Finalmente, el propio Mac Allister aclaró su panorama contractual con el conjunto británico luego de que no se concretara su renovación tras un gran inicio de temporada: “Todavía tengo dos años de contrato, falta mucho. En la conferencia de prensa me ganó la emoción y hablé, pero ellos toman las decisiones. De mi lado disfruto mucho de estar en el lugar que estoy, ojalá sean más años, pero si son dos, estoy agradecido”.