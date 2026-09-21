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Alexis Mac Allister pidió por la continuidad de Lionel Scaloni en la Selección Argentina: "Ojalá el..."

Alexis Mac Allister habló antes de los amistosos con Bolivia, Burkina Faso y Benín. Pedido por Scaloni y emoción por Messi.

Alexis Mac Allister habló antes de los amistosos con Bolivia

Alexis Mac Allister habló antes de los amistosos con Bolivia, Burkina Faso y Benín.

En la antesala de la gira amistosa donde la Selección Argentina enfrentará a Bolivia, Burkina Faso y Benín, la atención no solo está puesta en el plano deportivo sino también en los movimientos de cara al futuro. En medio de la expectativa por la despedida formal de Lionel Messi tras anunciar su retiro de la Mayor, Alexis Mac Allister rompió el silencio para respaldar la continuidad de Lionel Scaloni al frente del equipo y repasar el presente de varios de sus compañeros en el fútbol europeo.

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El volante de la Albiceleste fue contundente sobre la figura del DT santafesino: “Para mí, Scaloni es una persona muy importante. Lo valoro mucho, ojalá que siga con nosotros, este grupo lo quiere muchísimo y está orgulloso de él”. Su mensaje se da en un momento bisagra para el seleccionado, que deberá iniciar una etapa de reconstrucción colectiva tras la inminente salida de su máximo referente dentro del campo de juego.

Qué dijo Alexis Mac Allister sobre la despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina

Al referirse al adiós del capitán, el mediocampista del Liverpool no escatimó en palabras de gratitud hacia el '10' y reconoció el impacto que tuvo la noticia puertas adentro: “Agradecimiento. No va a haber otro igual, disfrutamos mucho a su lado, nos hizo ganar todo, será una jornada emotiva. Me enteré por las redes. Fue un poco la sorpresa, se veía que podía pasar”.

En esa misma línea, el ex Argentinos Juniors y Boca remarcó la necesidad de adaptar el juego colectivo ante la ausencia del astro rosarino: “Será un proceso diferente con muchos chicos, hay que entender que no tenemos más al mejor jugador del mundo y al que hacía la diferencia. Hay que hacerse fuerte como equipo. Como compañero fue lo más grande, poder charlar, su humildad. Lo vamos a extrañar mucho”.

Cómo analizó Mac Allister el presente de Enzo Fernández, Julián Álvarez y su contrato en Liverpool

A la par de la actualidad del seleccionado, el mediocampista repasó las novedades que involucran a sus compañeros en la Premier League y el fútbol español. Sobre la llegada de Enzo Fernández al Manchester City, señaló: “No hablé. Ahora estamos todos cerquitas. Ahora hablaremos, hizo un lindo gol y lo veo feliz”. En tanto, sobre la situación de Julián Álvarez tras su frustrado pase al Atlético de Madrid, expresó: “Julián no sé si no está contento, uno siempre lucha por los sueños. En su caso no se dio como esperaba. Lo enfrenté, lo crucé y se lo ve bien con la familia. Siempre que me habló del Atlético, lo hizo bien. Ojalá pueda recomponerse”.

Finalmente, el propio Mac Allister aclaró su panorama contractual con el conjunto británico luego de que no se concretara su renovación tras un gran inicio de temporada: “Todavía tengo dos años de contrato, falta mucho. En la conferencia de prensa me ganó la emoción y hablé, pero ellos toman las decisiones. De mi lado disfruto mucho de estar en el lugar que estoy, ojalá sean más años, pero si son dos, estoy agradecido”.

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