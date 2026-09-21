En medio del debate por el Presupuesto 2027, renunció Alejandro Vilches, secretario nacional de Discapacidad

El ahora ex secretario dijo que "motivan mi decisión razones estrictamente personales" y agradeció por sus "designaciones y la confianza" depositada en él.

Quién es Alejandro Vilches y qué pasará con el área de Discapacidad

La salida del funcionario de ANDIS, Alejandro Vilches, se produce en medio del debate en el Congreso por la prórroga la ley de Emergencia en Discapacidad y la polémica generada en el Congreso y en el propio oficialismo, tras la decisión del Gobierno plasmada en el proyecto de Presupuesto Nacional 2027, de eliminar el sistema de nomencladores universales para el pago a los prestadores de servicios a discapacitados.

Vilches había asumido en el cargo para reemplazar a Diego Spagnuolo, el funcionario que terminó involucrado en una causa por presunta corrupción y supuesto pago de coimas en el área de Discapacidad en agosto del año pasado.

El Gobierno confirmó su salida pero aún no definió quién será su reemplazante. Por ahora no evalúan más cambios en el área, indicaron fuentes de Balcarce 50 a A24.com.