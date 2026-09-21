En medio del debate por el Presupuesto 2027, renunció Alejandro Vilches, secretario nacional de Discapacidad

En medio de la polémica por el ajuste en el Presupuesto 2027 impulsado por el gobierno, este lunes presentó su renuncia el secretario nacional de Discapacidad, Alejandro Vilches.
El secretario de Discapacidad, Alejandro Vilches, presentó su renuncia este lunes al aducir "motivos personales" ante el ministro de Salud, Mario Lugones.
Vilches renunció al cargo de secretario de Discapacidad. (Foto: Gobierno).
En medio de la polémica por el ajuste en el Presupuesto 2027 impulsado por el gobierno, este lunes presentó su renuncia el secretario nacional de Discapacidad, Alejandro Vilches.
Según confirmaron fuentes oficiales a A24.com, el funcionario le presentó su dimisión al ministro de Salud, Mario Lugones, dos hombres que responden al ala del asesor presidencial Santiago Caputo.
La renuncia se conoció horas después de que el Gobierno también oficializara con un decreto en el Boletín Oficial, de la subsecretaria de Planificación General de la Secretaría General de la Presidencia de la Nación, María Belén Agudiez, quien había sido designada por la hermana del presidente, Karina Milei.
En su carta de renuncia, a la que tuvo acceso A24.com, Vilches se dirigió al ministro Lugones para comunicarle "la renuncia al cargo de Secretario Nacional de Discapacidad, haciendo efectiva la misma a partir de este momento".
El ahora ex secretario dijo que "motivan mi decisión razones estrictamente personales" y agradeció por sus "designaciones y la confianza" depositada en él.
La salida del funcionario de ANDIS, Alejandro Vilches, se produce en medio del debate en el Congreso por la prórroga la ley de Emergencia en Discapacidad y la polémica generada en el Congreso y en el propio oficialismo, tras la decisión del Gobierno plasmada en el proyecto de Presupuesto Nacional 2027, de eliminar el sistema de nomencladores universales para el pago a los prestadores de servicios a discapacitados.
Vilches había asumido en el cargo para reemplazar a Diego Spagnuolo, el funcionario que terminó involucrado en una causa por presunta corrupción y supuesto pago de coimas en el área de Discapacidad en agosto del año pasado.
El Gobierno confirmó su salida pero aún no definió quién será su reemplazante. Por ahora no evalúan más cambios en el área, indicaron fuentes de Balcarce 50 a A24.com.