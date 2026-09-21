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Femicidio en Villa Devoto

Se conocieron las imágenes del ataque a la mujer asesinada por su marido en Villa Devoto

La Justicia avanzó con el procesamiento de Walter Verón por el crimen de su esposa, asesinada el 13 de agosto. En la causa también quedaron incorporadas las grabaciones de las cámaras de seguridad de la vivienda, que registraron parte de la discusión previa al ataque.

La Justicia avanzó con el procesamiento de Walter Verón por el crimen de su esposa

La Justicia avanzó con el procesamiento de Walter Verón por el crimen de su esposa, asesinada el 13 de agosto. (Foto: archivo)

Walter Verón fue procesado con prisión preventiva por el femicidio de Romina Calvo, asesinada el 13 de agosto en la casa que ambos compartían en Villa Devoto. La medida fue dictada por el juez Darío Bonanno, que además dispuso la suspensión provisoria de su responsabilidad parental respecto de la hija de 8 años de la pareja y ordenó comunicar la resolución a la Justicia Civil y a la Defensa Pública de Menores.

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El estremecedor antecedente del acusado del femicidio en Devoto. (Foto: captura)

El magistrado le atribuyó el delito de homicidio agravado por violencia de género, mientras la investigación continúa con la recolección y análisis de las pruebas incorporadas al expediente.

Las imágenes que forman parte de la investigación

Entre los elementos reunidos por los investigadores se encuentran las grabaciones de las cámaras de seguridad instaladas en la vivienda de la calle Pedro Morán, que permitieron reconstruir parte de los movimientos previos al crimen.

Por primera vez se conocieron las imágenes captadas por uno de esos dispositivos, ubicado en el living de la casa. La secuencia muestra a Calvo y Verón durante una discusión ocurrida a las 6:43 de la mañana.

Las grabaciones de las cámaras de seguridad instaladas en el domicilio permitieron reconstruir parte de los movimientos previos al crimen. (Foto: captura)

Las grabaciones de las cámaras de seguridad instaladas en el domicilio permitieron reconstruir parte de los movimientos previos al crimen. (Foto: captura)

Las grabaciones registran al acusado junto a la víctima y, segundos después, lo muestran descendiendo por una escalera. Si bien el ángulo de la cámara no permite observar toda la agresión, las imágenes aportan elementos para reconstruir parte de la secuencia que derivó en el femicidio.

Qué determinó la autopsia

Los resultados de la autopsia establecieron que Calvo sufrió 53 lesiones. Cerca del 90% correspondieron a heridas cortopunzantes.

Según el informe forense, la mayor cantidad de lesiones se concentró en la parte superior del cuerpo, principalmente en el torso y las regiones axilares. Los especialistas también detectaron heridas en el cuello, la cara, la cabeza, los brazos y la espalda.

La investigación también incorporó como prueba el arma blanca que, de acuerdo con la hipótesis judicial, fue utilizada durante la agresión. (Foto: captura)

La investigación también incorporó como prueba el arma blanca que, de acuerdo con la hipótesis judicial, fue utilizada durante la agresión. (Foto: captura)

Los peritos concluyeron que varias de las lesiones fueron profundas y provocaron daños en órganos vitales. Además, determinaron que el ataque se prolongó durante varios segundos.

La investigación también incorporó como prueba el arma blanca que, de acuerdo con la hipótesis judicial, fue utilizada durante la agresión.

El relato que alertó sobre el crimen

La secuencia posterior al ataque quedó reflejada en la reconstrucción realizada por los investigadores a partir de los testimonios incorporados a la causa.

Según consta en el expediente, la hija menor de la pareja, de 8 años, despertó a su hermano para advertirle lo que había ocurrido: “Despertate que papá mató a mamá”, le dijo.

El joven se dirigió hasta donde estaba su madre y la encontró desvanecida. Poco después se comunicó con el 911 para solicitar asistencia.

Cómo encontraron al acusado

Mientras los efectivos y los servicios de emergencia se dirigían al lugar, Verón fue hallado a unos 200 metros de la vivienda con una herida cortante en el cuello.

Posteriormente fue trasladado al Hospital Vélez Sarsfield, donde recibió atención médica.

Con el procesamiento ya dictado y la prisión preventiva confirmada, la causa avanza con la incorporación de pruebas para esclarecer las circunstancias del femicidio de Romina Calvo en Villa Devoto.

En pocas palabras

Procesamiento judicial: Walter Verón fue procesado con prisión preventiva por el femicidio de Romina Calvo en Villa Devoto.

  • Evidencia clave: Grabaciones de cámaras de seguridad registraron la discusión previa al ataque fatal.
  • Detalles forenses: La autopsia reveló 53 lesiones en la víctima, la mayoría cortopunzantes.
Resumen generado por Thinkindot AI
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