Se conocieron las imágenes del ataque a la mujer asesinada por su marido en Villa Devoto

Las grabaciones de las cámaras de seguridad instaladas en el domicilio permitieron reconstruir parte de los movimientos previos al crimen. (Foto: captura)

Las grabaciones registran al acusado junto a la víctima y, segundos después, lo muestran descendiendo por una escalera. Si bien el ángulo de la cámara no permite observar toda la agresión, las imágenes aportan elementos para reconstruir parte de la secuencia que derivó en el femicidio.

Qué determinó la autopsia

Los resultados de la autopsia establecieron que Calvo sufrió 53 lesiones. Cerca del 90% correspondieron a heridas cortopunzantes.

Según el informe forense, la mayor cantidad de lesiones se concentró en la parte superior del cuerpo, principalmente en el torso y las regiones axilares. Los especialistas también detectaron heridas en el cuello, la cara, la cabeza, los brazos y la espalda.

La investigación también incorporó como prueba el arma blanca que, de acuerdo con la hipótesis judicial, fue utilizada durante la agresión. (Foto: captura)

Los peritos concluyeron que varias de las lesiones fueron profundas y provocaron daños en órganos vitales. Además, determinaron que el ataque se prolongó durante varios segundos.

La investigación también incorporó como prueba el arma blanca que, de acuerdo con la hipótesis judicial, fue utilizada durante la agresión.

El relato que alertó sobre el crimen

La secuencia posterior al ataque quedó reflejada en la reconstrucción realizada por los investigadores a partir de los testimonios incorporados a la causa.

Según consta en el expediente, la hija menor de la pareja, de 8 años, despertó a su hermano para advertirle lo que había ocurrido: “Despertate que papá mató a mamá”, le dijo.

El joven se dirigió hasta donde estaba su madre y la encontró desvanecida. Poco después se comunicó con el 911 para solicitar asistencia.

Cómo encontraron al acusado

Mientras los efectivos y los servicios de emergencia se dirigían al lugar, Verón fue hallado a unos 200 metros de la vivienda con una herida cortante en el cuello.

Posteriormente fue trasladado al Hospital Vélez Sarsfield, donde recibió atención médica.

Con el procesamiento ya dictado y la prisión preventiva confirmada, la causa avanza con la incorporación de pruebas para esclarecer las circunstancias del femicidio de Romina Calvo en Villa Devoto.