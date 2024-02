La inesperado reacción de Pedro Rosemblat que habría hecho enojar a Lali Espósito

Pero, de esas grabaciones se desprendieron dos cosas muy importantes que a los fans de Lali no les gustó mucho: Pedro no se sabe ningún tema de su novia y dos no la presumió en redes.

Tras el show, que fue furor en las redes sociales, sobre todo por las críticas de Lali al gobierno de Javier Milei, Rosemblant no compartió nada en sus redes, no se hizo eco, no la felicitó, nada.

Este punto hizo enojar a los seguidores de Lali que si postearon y la artistas replicó en sus redes. ¿Se habrá enojado también Lali?