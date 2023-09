La letal crítica del Indio Solari a Andrés Calamaro por abandonar un show: "Demasiado..."

"Lamento preocupar a mis amigos y compañeros. Veníamos de tres meses en el llano, en la meseta, y con España hay siete horas de diferencia. Me afectó la altura: ya me había pasado allá en el Alto Perú, lo mismo en Cochabamba", expresó Calamaro a través de un video publicado en su cuenta de Instagram.

"Me costaba bastante respirar. Supongo que me afectó bastante la altitud. No me gusta dar excusas pero no fueron problemas de salud y mucho menos de logística o de organización y tampoco nada musical arriba del escenario", sumó.

En medio de esa disculpa, el Indio Solari aprovechó su publicación y dejó en mensaje que fue tomado como fuerte y que no habló de altura, sino de gira.

“Es una gira demasiado larga. Y el joven amigo ya no está tan jovenzuelos”, escribió el cantante resaltando que -según interpretaron muchos seguidores- no se debió solo a la altura sino al disfrute de otras cosas.

Entonces, Calamaro respondió: “Caramba, querido Maese… recuerdo nuestras conversaciones a propósito de las giras duras. anoche pensaba en esos mismos, nosotros comentando el implacable calendario. El fuelle aprieta en los altos andinos. Recibe mi amor de siempre, espero vernos. Fritolín para todo. De mil amores”.