La palabra de Andrés Calamaro tras abandonar su show en Colombia: "Nobleza obliga"

"Mis disculpas. Anoche no lamentamos inconvenientes técnicos ni logísticos. No encuentro otra explicación que las alturas que, nobleza obliga, nunca antes me habían maltratado en esta ciudad donde tanto me quieren", comenzó escribiendo.

Andrés Calamaro

"Mis disculpas a mis compañeras, mi gente que nos esperaba y la impecable organización. Esta es mi derrota, la artística. No poder vaciarme en el escenario es mi calvario hoy. Quizás llega el día de cortarme la coleta. Espero volver a dar lo mejor de mi", cerró.

Acto seguido, grabó un video para profundizar aún más en el tema y expresó: "Bueno, ya está, lamento preocupar a mis amigos, compañeros. Veníamos tres meses en el llano, en la meseta. En España son siete horas de diferencia, me afectó la altura. Ya me había pasado en Perú, en Cochabamba, en Bogotá nunca lo había sentido, me costaba bastante respirar. Supongo que me afectó la altitud".

“No me gusta dar excusas pero no son problemas de salud, ni de logística, ni organización, ni nada musical arriba del escenario. Gracias por preocuparse, no es nada. Para mí dar un recital flojo es una pequeña tragedia personal, de vergüenza torera", concluyó.

Qué dijo Andrés Calamaro luego de que acusaran a la China Suárez de plagiar "Flaca"

Hace apenas unas horas la China Suárez volvió a ser noticia al estrenar Lo que dicen de mí, su nuevo trabajo musical de cara a su nueva faceta más allá de la actoral. Lo cierto es que rápidamente los usuarios de las redes sociales, puntualmente Twitter, la destrozaron asegurando que el tema era una vil copia de Flaca, el hitazo de Andrés Calamaro.

Pero sorpresivamente, y por la misma vía, el talentoso astro del rock nacional recogió el guante, analizó y comparó las dos canciones, y bancó a la China Suárez. Así, frente a alguno de los tantísimos mensajes acusando de plagio a la novia de RusherKing, Calamaro lanzó una catarata de posteos. "Ni se parecen!! Flaca tiene otro groove en la batería, el bajo y la guitarra rítmica. Y varias melodía distintas; muy poca letra, estribillos instrumentales, un coda con un instrumental distinto, empieza la letra con un coro y tiene las estrofas en el medio", aseguró en el primero de ellos.

El análisis de Andrés Calamaro con el que niega rotundamente que Lo que dicen de mí, de la China Suárez, sea una copia de su exitazo 'Flaca'.

"Flaca no es una canción pop ni una canción; es un groove muy bien tocado con vientos y sintetizadores, con guitarra wah wah, Coral Sitar, rítmica... Es un instrumenta con voces grabadas", continuó y sumó "La primer melodía de bronces marca un poco la secuencia de acordes, al final se mueve por las novenas y las cuartas; tiene otra complejidad siendo funk...".

Y para finalizar su exquisito análisis musical, desde su cuenta fantasma Andrés Calamaro aseguró que "La gracia de Flaca es que la letra no importa, es una ilustración; la letra la tienes en los bronces, el ritmo y las alteraciones de la coda". Y repitió que la letra "Es lo que menos importa"... es un statement musical donde la interpretación y la grabación importan. A no no song", dándole la derecha a la China Suárez.