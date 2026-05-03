El picante cruce al aire de Julián Weich y Miguel Boggiano: "No es tan gracioso"

Ante la situación, Julián Weich agregó entre risas: “Si fuera así, qué mala la seguridad de la Casa Rosada, ¿no? Es como le pasó a Trump que un señor se alojó en un hotel, agarró una escopeta y empezó a tirar tiros”.

Ahí intervino Boggiano y le consultó a Geuna: "¿Pero vos avisaste que ibas a hacer esto? Porque lo que se dice es otra cosa". Y la periodista aclaró: "Sí, lo avisamos". Weich acotó en tono de humor: "Dijo: 'voy a hacer espionaje, eh'".

A lo que rápidamente el economista marcó con tono serio y ante la atenta mirada del animador: “No, pará, porque no es tan gracioso. Lo están satirizando pero si vos ingresas a la Casa de Gobierno sin anunciar que vas a estar grabando con esos anteojos, no es cómico. Ella dice que sí pero por algo le hacen la denuncia”.

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Juana Viale confirmó cuándo vuelve Mirtha Legrand a la televisión tras el problema de salud

Juana Viale quiso terminar con las especulaciones sobre la salud de Mirtha Legrand contó detalles del encuentro que tuvo con su abuela en la semana y cómo se encuentra.

"Aún cuidando el lugar que es el de mi abuela. Estuve con ella el miércoles por la noche y estaba divina, montadísima, espléndida, y ya empezó la aguja a picar", dijo Juana sobre cómo la notó anímica y físicamente a la diva.

Además, comunicó que al fin Mirtha Legrand ya tiene fecha de regreso a la televisión: "Seguramente el sábado (9 de mayo) esté acá entre nosotros, veremos. Si no, me tendrán a mí; me tendrán que aguantar otro sábado más".

En un mensaje que le envió el viernes Ángel de Brito, Chiquita explicó cómo viene su recuperación y llevó tranquilidad: “Fue bronquitis y muy fuerte, me dieron muchos antibióticos. Estoy casi repuesta del todo", precisó.