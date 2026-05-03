El picante cruce al aire de Julián Weich y Miguel Boggiano: "No es tan gracioso"

Durante la noche del sábado 2 de mayo, Juana Viale recibió en La noche de Mirtha (El Trece) las presencias de Julián Weich, las periodistas Luciana Geuna y María O’Donnell y el economista Miguel Boggiano.
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El conductor Julián Weich y el economista Miguel Boggiano se cruzaron en La noche de Mirtha al hablar de las polémicas imágenes del programa de Luciana Geuna en Casa Rosada.
Durante la noche del sábado 2 de mayo, Juana Viale recibió en La noche de Mirtha (El Trece) las presencias de Julián Weich, las periodistas Luciana Geuna y María O’Donnell y el economista Miguel Boggiano.
Lo cierto es que durante la charla en la mesa, se dio un breve y tenso cruce entre Weich y Boggiano, por un comentario que hizo el conductor en tono de humor cuando se analizaba el escándalo que desató las imágenes que se mostraron en el programa ¿Y mañana qué? que conduce Geuna del interior de Casa Rosada.
“El informe tuvo la mejor intención. Y de hecho nosotros avisamos y siempre fue en pasillos públicos, por eso ni se me ocurrió tener una alerta sobre eso, era como un informe de color político", indicó la periodista.
Y agregó: "Eso al día siguiente generó en redes como si hubiéramos entrado escondidos con lentes clandestinos a pasillos prohibidos y luego La Casa Militar hace una denuncia caracterizando eso como si fuese un espionaje".
Ante la situación, Julián Weich agregó entre risas: “Si fuera así, qué mala la seguridad de la Casa Rosada, ¿no? Es como le pasó a Trump que un señor se alojó en un hotel, agarró una escopeta y empezó a tirar tiros”.
Ahí intervino Boggiano y le consultó a Geuna: "¿Pero vos avisaste que ibas a hacer esto? Porque lo que se dice es otra cosa". Y la periodista aclaró: "Sí, lo avisamos". Weich acotó en tono de humor: "Dijo: 'voy a hacer espionaje, eh'".
A lo que rápidamente el economista marcó con tono serio y ante la atenta mirada del animador: “No, pará, porque no es tan gracioso. Lo están satirizando pero si vos ingresas a la Casa de Gobierno sin anunciar que vas a estar grabando con esos anteojos, no es cómico. Ella dice que sí pero por algo le hacen la denuncia”.
Juana Viale quiso terminar con las especulaciones sobre la salud de Mirtha Legrand contó detalles del encuentro que tuvo con su abuela en la semana y cómo se encuentra.
"Aún cuidando el lugar que es el de mi abuela. Estuve con ella el miércoles por la noche y estaba divina, montadísima, espléndida, y ya empezó la aguja a picar", dijo Juana sobre cómo la notó anímica y físicamente a la diva.
Además, comunicó que al fin Mirtha Legrand ya tiene fecha de regreso a la televisión: "Seguramente el sábado (9 de mayo) esté acá entre nosotros, veremos. Si no, me tendrán a mí; me tendrán que aguantar otro sábado más".
En un mensaje que le envió el viernes Ángel de Brito, Chiquita explicó cómo viene su recuperación y llevó tranquilidad: “Fue bronquitis y muy fuerte, me dieron muchos antibióticos. Estoy casi repuesta del todo", precisó.