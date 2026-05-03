La Fédération Internationale de l'Automobile modificó el horario de largada del Gran Premio de Miami y confirmó que la carrera del domingo comenzará antes de lo previsto por riesgo de tormentas eléctricas en la zona.
La FIA confirmó que el Gran Premio de Miami comenzará antes de lo previsto por riesgo de tormentas eléctricas. La carrera de Fórmula 1 se adelantó y ya tiene nuevo horario para la Argentina.
Cambió el horario del GP de Miami: a qué hora corre la Fórmula 1 por amenaza de tormentas
La Fédération Internationale de l'Automobile modificó el horario de largada del Gran Premio de Miami y confirmó que la carrera del domingo comenzará antes de lo previsto por riesgo de tormentas eléctricas en la zona.
La decisión fue tomada en conjunto con la Formula One y el promotor local, luego de analizar el pronóstico climático para Miami. Según se informó oficialmente, se esperan lluvias intensas y posibles descargas eléctricas durante la tarde, justo en la franja horaria en la que estaba prevista originalmente la competencia.
De esta manera, la largada pasó a las 14:00 de la Argentina (13:00 hora local en Miami), una hora antes del cronograma inicial. El objetivo es preservar la seguridad de pilotos, equipos y público, además de evitar interrupciones que puedan afectar el normal desarrollo del espectáculo.
En el estado de Florida rige una normativa estricta para eventos masivos al aire libre: cuando existe riesgo de actividad eléctrica, las actividades deben detenerse de inmediato para prevenir accidentes por rayos.
“Tras discusiones entre la FIA, la F1 y el promotor de Miami, se ha tomado la decisión de adelantar la salida del Gran Premio de Miami del domingo a las 13:00 hora local en Miami debido al pronóstico del tiempo que se espera que traiga tormentas de lluvia más intensas más tarde en la tarde”, señaló la entidad rectora en sus canales oficiales.
El joven piloto Andrea Kimi Antonelli dio el golpe en la clasificación del Gran Premio de Miami y se quedó con el primer lugar de salida tras marcar un tiempo de 1:27.798. La carrera principal de la Formula 1 se disputará este domingo desde las 17 (hora argentina), con Max Verstappen y Charles Leclerc completando las primeras posiciones de la grilla.
Por su parte, el argentino Franco Colapinto volvió a destacarse y largará desde el 8° puesto, consolidando un fin de semana competitivo en Miami.
El piloto de Alpine repitió el rendimiento que había mostrado en la Sprint y logró meterse nuevamente en la Q3. Con un tiempo de 1:28.762, superó a su compañero Pierre Gasly, quien partirá desde la 10° posición.
Colapinto quedó a menos de un segundo de la pole y sigue mostrando solidez en su adaptación al equipo. El argentino había sufrido un toque con Verstappen en la Sprint que lo relegó al 10° puesto, pero logró recuperarse rápidamente y volver a ser competitivo.