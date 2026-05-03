Cambió el horario del GP de Miami: a qué hora corre la Fórmula 1 por amenaza de tormentas

“Tras discusiones entre la FIA, la F1 y el promotor de Miami, se ha tomado la decisión de adelantar la salida del Gran Premio de Miami del domingo a las 13:00 hora local en Miami debido al pronóstico del tiempo que se espera que traiga tormentas de lluvia más intensas más tarde en la tarde”, señaló la entidad rectora en sus canales oficiales.

franco-colapinto-se-reunio-con-lionel-messi-antes-del-gran-premio-de-miami-de-la-formula-1-foto-ypf-via-instagram-Q5DBYPGYUNAK7A4WEEJ4Y5DDN4

Franco Colapinto tuvo una gran clasificación y largará 8° en el GP de Miami de la Fórmula 1

El joven piloto Andrea Kimi Antonelli dio el golpe en la clasificación del Gran Premio de Miami y se quedó con el primer lugar de salida tras marcar un tiempo de 1:27.798. La carrera principal de la Formula 1 se disputará este domingo desde las 17 (hora argentina), con Max Verstappen y Charles Leclerc completando las primeras posiciones de la grilla.

Por su parte, el argentino Franco Colapinto volvió a destacarse y largará desde el 8° puesto, consolidando un fin de semana competitivo en Miami.

El piloto de Alpine repitió el rendimiento que había mostrado en la Sprint y logró meterse nuevamente en la Q3. Con un tiempo de 1:28.762, superó a su compañero Pierre Gasly, quien partirá desde la 10° posición.

Colapinto quedó a menos de un segundo de la pole y sigue mostrando solidez en su adaptación al equipo. El argentino había sufrido un toque con Verstappen en la Sprint que lo relegó al 10° puesto, pero logró recuperarse rápidamente y volver a ser competitivo.