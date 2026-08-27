El descubrimiento del siglo: encuentran en la Antártida animales acuáticos nunca vistos

Sin embargo, la expedición terminó revelando que todavía existen enormes zonas del océano Antártico que guardan secretos para la biología.

Hallazgo histórico en la Antártida: qué encontraron los científicos

El profesor Jan Strugnell, de la Universidad James Cook y uno de los responsables del estudio, explicó que el trabajo permitió obtener una muestra de una biodiversidad marina considerable.

La expectativa de los especialistas es que parte de los organismos recolectados pueda aportar información sobre especies que aún no fueron estudiadas en profundidad y, eventualmente, sobre animales que podrían resultar nuevos para la ciencia.

La diferencia es importante: el hallazgo de un ejemplar poco habitual no significa automáticamente que se haya descubierto una especie nueva. Para determinarlo, los investigadores deben realizar estudios anatómicos, genéticos y taxonómicos que permitan establecer si el organismo pertenece a una especie conocida o si presenta características suficientes para ser clasificado de otra manera.

Ese proceso puede llevar tiempo.

Mientras tanto, algunas de las criaturas encontradas ya despertaron especial interés por su apariencia y por las condiciones extremas en las que viven.

Entre los ejemplares que llamaron la atención se encuentra una denominada “mariposa de mar”, un pequeño caracol marino que utiliza estructuras similares a alas para desplazarse por el agua.

El equipo consiguió incluso observar un comportamiento reproductivo particularmente interesante. Uno de los ejemplares capturados depositó huevos dentro de uno de los recipientes utilizados durante la expedición, una situación que abrió una oportunidad poco frecuente para estudiar su desarrollo.

La especialista Laura Herraiz Borreguero, vinculada a la Asociación del Programa Antártico Australiano, destacó la importancia de poder observar al animal y seguir su evolución.

Para los investigadores, cada organismo representa una posibilidad de comprender mejor cómo funciona la vida en ambientes sometidos a temperaturas extremas y condiciones muy diferentes de las que predominan en otros océanos.

El viaje de 60 días que terminó con un descubrimiento inesperado

La expedición científica no había comenzado con la intención de protagonizar un descubrimiento de estas características.

El grupo emprendió un viaje de aproximadamente 60 días a bordo del RSV Nuyina, uno de los buques utilizados para las investigaciones científicas en aguas antárticas.

La misión estaba relacionada principalmente con el estudio del océano y su interacción con las grandes masas de hielo.

Una de las áreas de interés era la región próxima al glaciar Denman, una gigantesca masa de hielo de la Antártida Oriental que ha experimentado importantes modificaciones durante las últimas décadas.

Los investigadores buscaban conocer con mayor precisión qué cantidad de calor está llegando desde el océano hacia las plataformas de hielo y cómo ese proceso puede afectar su estabilidad.

El trabajo resulta especialmente importante porque el océano y el hielo antártico están estrechamente relacionados. Un aumento de la temperatura del agua puede favorecer procesos de derretimiento que, a largo plazo, contribuyen a modificaciones en las plataformas y glaciares.

Para obtener datos confiables, los científicos necesitan acercarse todo lo posible a estas zonas.

La dificultad es que se trata de lugares donde las condiciones pueden cambiar rápidamente. El hielo marino, el viento, las temperaturas extremas y la distancia respecto de los centros urbanos convierten cada campaña científica en una operación compleja.

Y fue precisamente durante esa investigación cuando aparecieron algunos de los organismos que ahora concentran la atención.

El extraño cerdo marino que vive en las profundidades

Uno de los ejemplares identificados durante la expedición fue el cerdo marino, conocido científicamente como Protelpidia murrayi.

Aunque su nombre puede resultar curioso, se trata de un animal relacionado con los pepinos de mar. Su aspecto es muy diferente al de los organismos que habitualmente se observan en las zonas costeras.

Este tipo de criatura vive en ambientes profundos y puede encontrarse en sectores del océano próximos a la Antártida.

Los ejemplares pueden presentar un cuerpo blando, hinchado y de apariencia gelatinosa, mientras que su tamaño puede variar aproximadamente entre 4 y 15 centímetros.

Una de sus particularidades es que carece de ojos.

Su presencia en aguas profundas está relacionada con un ambiente en el que la luz prácticamente no existe. En esas condiciones, los organismos desarrollan estrategias diferentes a las de los animales que viven cerca de la superficie.

El hallazgo permite además estudiar cómo determinadas especies consiguen adaptarse a presiones elevadas, temperaturas extremadamente bajas y una disponibilidad de alimento muy diferente a la de otros ecosistemas marinos.

La “mariposa de mar” que puso huevos en el barco

Otro de los animales que sorprendió al equipo fue Clio pyramidata, conocida popularmente como “mariposa de mar”.

A pesar de su nombre, no se trata de un insecto. Es un pequeño caracol marino que pertenece al grupo de los pterópodos.

Su particularidad más llamativa está en la forma en que se desplaza. Utiliza estructuras que parecen pequeñas alas y que le permiten moverse en la columna de agua.

El ejemplar recolectado durante la expedición ofreció además una oportunidad científica poco común.

La criatura puso huevos mientras se encontraba dentro de uno de los recipientes del barco. De esta manera, los especialistas pudieron observar un proceso que difícilmente hubieran conseguido registrar con tanta facilidad en condiciones naturales.

Para la investigación biológica, este tipo de situaciones puede resultar especialmente valioso. El estudio del desarrollo de un organismo permite conocer diferentes etapas de su ciclo de vida y establecer comparaciones con especies similares.

Además, las observaciones obtenidas pueden ayudar a entender cómo las modificaciones ambientales afectan a los organismos que dependen directamente de las condiciones del océano.

La araña marina que puede alcanzar un tamaño sorprendente

Entre los organismos encontrados también apareció una araña marina de grandes dimensiones.

El nombre puede inducir a error. Aunque su aspecto recuerda al de una araña terrestre, las arañas marinas pertenecen a un grupo completamente diferente.

De hecho, tienen una relación evolutiva más cercana con otros artrópodos marinos.

Algunos ejemplares de este grupo pueden alcanzar dimensiones extraordinarias. En determinadas especies, la extensión de las patas puede llegar a varias decenas de centímetros, una característica que genera un fuerte contraste con las pequeñas arañas que habitan en tierra firme.

El tamaño es una de las cuestiones que más interés despierta entre quienes estudian estos organismos.

En las profundidades antárticas, las condiciones ambientales pueden favorecer características corporales diferentes de las observadas en aguas menos profundas o más cálidas.

El fenómeno conocido como gigantismo polar ha sido estudiado durante años por científicos que analizan la fauna de regiones extremadamente frías.

Pulpos, estrellas de mar y crustáceos: una biodiversidad todavía desconocida

El catálogo de organismos observado durante la expedición no se limitó a las criaturas más llamativas.

Los investigadores también encontraron pulpos, estrellas de mar y diferentes tipos de crustáceos, además de otros animales marinos.

Cada uno de estos grupos cumple funciones específicas dentro del ecosistema.

Las estrellas de mar, por ejemplo, forman parte de las comunidades bentónicas que viven asociadas al fondo marino. Los crustáceos, por su parte, constituyen un grupo extremadamente diverso y ocupan numerosos nichos ecológicos.

La presencia simultánea de tantos organismos diferentes sirve para recordar que las aguas antárticas no son un desierto congelado, sino un ecosistema complejo y dinámico.

Aunque desde la superficie pueda parecer una región dominada únicamente por hielo, debajo del agua existe una enorme variedad de formas de vida.

Y una parte considerable todavía no fue estudiada en detalle.

Los avances tecnológicos están permitiendo llegar progresivamente a zonas que durante mucho tiempo fueron prácticamente inaccesibles. Los vehículos especializados, los instrumentos oceanográficos y los modernos rompehielos amplían las posibilidades de investigación.

El iceberg de color jade que también sorprendió a la expedición

El viaje tuvo otro episodio inesperado.

Además de los organismos marinos, los científicos observaron un iceberg de un llamativo color verde azulado, similar al tono de la piedra preciosa conocida como jade.

El fenómeno llamó inmediatamente la atención debido a que la mayoría de los icebergs presentan tonalidades blancas, azuladas o transparentes.

La explicación propuesta por los investigadores está relacionada con la composición química del hielo.

La profesora Delphine Lannuzel, del Centro Australiano para la Excelencia en Ciencias Antárticas, señaló que el color podría estar vinculado con una elevada presencia de hierro.

Los óxidos de hierro pueden absorber determinadas longitudes de onda de la luz y modificar la tonalidad que percibimos en el hielo.

El resultado es un iceberg con una apariencia poco habitual que, lejos de ser simplemente una curiosidad visual, puede ofrecer información sobre los materiales que circulan dentro del sistema antártico.

El hielo no es necesariamente una masa homogénea. Puede contener partículas, sedimentos, minerales y otros elementos que influyen en la forma en que absorbe y refleja la luz.

Por qué la Antártida continúa siendo uno de los lugares menos explorados

La dimensión del hallazgo también permite comprender por qué la Antártida sigue sorprendiendo a los investigadores.

El continente blanco es uno de los ambientes más extremos de la Tierra. Las temperaturas, los fuertes vientos, la presencia de grandes extensiones de hielo y las dificultades para trasladar equipos hacen que cada expedición represente un enorme desafío logístico.

Además, el acceso científico a determinadas áreas está condicionado por acuerdos internacionales que buscan preservar el territorio y limitar actividades que puedan dañarlo.

El Tratado Antártico, firmado en 1959 y en vigor desde 1961, estableció un marco internacional para el uso pacífico del continente y convirtió a la investigación científica en una de sus principales actividades.

La Antártida no pertenece a un único país. El sistema establecido alrededor del tratado regula diferentes aspectos relacionados con la presencia humana y las actividades desarrolladas en la región.

La protección ambiental adquirió todavía mayor importancia con el paso de los años, especialmente ante el interés internacional por los recursos naturales existentes en la zona.

El océano Antártico guarda todavía muchos secretos

El descubrimiento realizado durante esta expedición vuelve a poner el foco en una cuestión fundamental: cuánto queda todavía por conocer de los océanos del planeta.

Aunque la tecnología permitió avanzar de manera extraordinaria en las últimas décadas, las profundidades marinas continúan siendo uno de los ambientes menos conocidos.

En el caso de la Antártida, esa dificultad se multiplica.

Los científicos no solamente deben enfrentarse a grandes profundidades, sino también a temperaturas extremas y a enormes superficies cubiertas por hielo.

Por ese motivo, cada expedición puede aportar información que modifique lo que hasta ahora se creía conocer sobre la biodiversidad polar.

Los organismos recolectados durante el viaje deberán ser sometidos a nuevos estudios para determinar con precisión sus características y establecer si alguno corresponde efectivamente a una especie hasta ahora desconocida para la ciencia.

La investigación recién comienza.

Lo que sí quedó demostrado es que debajo de las aguas heladas del continente blanco existe un mundo extraordinariamente diverso, con animales de formas inesperadas y adaptaciones sorprendentes.

Y mientras los científicos continúan analizando las muestras obtenidas, la Antártida vuelve a dejar una advertencia que se repite cada vez con mayor fuerza: incluso en uno de los lugares más inhóspitos del planeta, todavía quedan enormes capítulos de la vida por descubrir.