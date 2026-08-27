La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) mantiene vigente la Tarifa Social Federal, un beneficio que permite viajar en transporte público con un 55% de descuento utilizando la tarjeta SUBE.
El beneficio alcanza a distintos titulares de prestaciones y programas sociales. Para utilizarlo es necesario realizar una activación previa y contar con la tarjeta SUBE registrada.
ANSES: quiénes pueden acceder al descuento del 55% en la SUBE y cómo activarlo
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) mantiene vigente la Tarifa Social Federal, un beneficio que permite viajar en transporte público con un 55% de descuento utilizando la tarjeta SUBE.
El beneficio está destinado a diferentes grupos de titulares de prestaciones sociales, pero para acceder es necesario cumplir con las condiciones establecidas y realizar previamente la activación correspondiente.
La Tarifa Social Federal está disponible para distintos beneficiarios de ANSES y de programas sociales.
Entre ellos se encuentran los jubilados y pensionados, titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), beneficiarias de la Asignación por Embarazo y estudiantes que reciben una beca Progresar.
También pueden acceder al descuento el personal de casas particulares, veteranos de la Guerra de Malvinas y titulares de Pensiones No Contributivas (PNC).
A su vez, el beneficio alcanza a monotributistas sociales, personas que cobran el Seguro por Desempleo y beneficiarios de determinados programas sociales, como Volver al Trabajo, Acompañamiento Social, Promover Igualdad de Oportunidades y Jóvenes con Más y Mejor Trabajo.
Para acceder a la Tarifa Social Federal, la condición que habilita el beneficio debe encontrarse vigente y correctamente registrada.
Las personas que cumplen con los requisitos deben realizar una activación previa para comenzar a utilizar el beneficio.
El trámite puede iniciarse a través de Mi ANSES. Para ello, es necesario ingresar con el CUIL y la Clave de la Seguridad Social y dirigirse al apartado “Programas y beneficios”, donde se puede obtener el PIN SUBE.
Con ese código se puede asociar el beneficio a la tarjeta SUBE correspondiente. Otra alternativa es realizar el trámite de manera presencial en un Centro de Atención SUBE, presentando el último DNI vigente.
Una vez que la Tarifa Social Federal queda habilitada, el usuario no necesita presentar ningún certificado ni documentación al momento de viajar.
El descuento se aplica automáticamente al utilizar la tarjeta SUBE que se encuentre registrada. Por eso, antes de viajar, es importante verificar que la tarjeta esté correctamente asociada al beneficio y que la condición que permite acceder a la tarifa social continúe vigente.
Las personas que quieran saber si están alcanzadas por la Tarifa Social Federal pueden realizar la consulta a través de los canales oficiales.
También pueden comunicarse con la línea 0800-777-SUBE (7823) y seleccionar la opción 2 para obtener información sobre el beneficio.