ANSES: quiénes pueden acceder al descuento del 55% en la SUBE y cómo activarlo

También pueden acceder al descuento el personal de casas particulares, veteranos de la Guerra de Malvinas y titulares de Pensiones No Contributivas (PNC).

A su vez, el beneficio alcanza a monotributistas sociales, personas que cobran el Seguro por Desempleo y beneficiarios de determinados programas sociales, como Volver al Trabajo, Acompañamiento Social, Promover Igualdad de Oportunidades y Jóvenes con Más y Mejor Trabajo.

Para acceder a la Tarifa Social Federal, la condición que habilita el beneficio debe encontrarse vigente y correctamente registrada.

Cómo activar el descuento del 55% en la SUBE

Las personas que cumplen con los requisitos deben realizar una activación previa para comenzar a utilizar el beneficio.

El trámite puede iniciarse a través de Mi ANSES. Para ello, es necesario ingresar con el CUIL y la Clave de la Seguridad Social y dirigirse al apartado “Programas y beneficios”, donde se puede obtener el PIN SUBE.

Con ese código se puede asociar el beneficio a la tarjeta SUBE correspondiente. Otra alternativa es realizar el trámite de manera presencial en un Centro de Atención SUBE, presentando el último DNI vigente.

Una vez que la Tarifa Social Federal queda habilitada, el usuario no necesita presentar ningún certificado ni documentación al momento de viajar.

El descuento se aplica automáticamente al utilizar la tarjeta SUBE que se encuentre registrada. Por eso, antes de viajar, es importante verificar que la tarjeta esté correctamente asociada al beneficio y que la condición que permite acceder a la tarifa social continúe vigente.

Cómo consultar si corresponde el descuento

Las personas que quieran saber si están alcanzadas por la Tarifa Social Federal pueden realizar la consulta a través de los canales oficiales.

También pueden comunicarse con la línea 0800-777-SUBE (7823) y seleccionar la opción 2 para obtener información sobre el beneficio.