En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Previsional
ANSES
SUBE
Previsional

ANSES: quiénes pueden acceder al descuento del 55% en la SUBE y cómo activarlo

El beneficio alcanza a distintos titulares de prestaciones y programas sociales. Para utilizarlo es necesario realizar una activación previa y contar con la tarjeta SUBE registrada.

Banner Seguinos en google DESK
ANSES: quiénes pueden acceder al descuento del 55% en la SUBE y cómo activarlo

ANSES: quiénes pueden acceder al descuento del 55% en la SUBE y cómo activarlo
Leé también ANSES confirmó la pensión de $419.775 por hijo: qué es la Ley Brisa y cómo tramitarla
ANSES confirmó la pensión de $419.775 por hijo: qué es la Ley Brisa y cómo tramitarla

El beneficio está destinado a diferentes grupos de titulares de prestaciones sociales, pero para acceder es necesario cumplir con las condiciones establecidas y realizar previamente la activación correspondiente.

Quiénes pueden acceder a la Tarifa Social Federal

La Tarifa Social Federal está disponible para distintos beneficiarios de ANSES y de programas sociales.

Entre ellos se encuentran los jubilados y pensionados, titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), beneficiarias de la Asignación por Embarazo y estudiantes que reciben una beca Progresar.

También pueden acceder al descuento el personal de casas particulares, veteranos de la Guerra de Malvinas y titulares de Pensiones No Contributivas (PNC).

A su vez, el beneficio alcanza a monotributistas sociales, personas que cobran el Seguro por Desempleo y beneficiarios de determinados programas sociales, como Volver al Trabajo, Acompañamiento Social, Promover Igualdad de Oportunidades y Jóvenes con Más y Mejor Trabajo.

Para acceder a la Tarifa Social Federal, la condición que habilita el beneficio debe encontrarse vigente y correctamente registrada.

Cómo activar el descuento del 55% en la SUBE

Las personas que cumplen con los requisitos deben realizar una activación previa para comenzar a utilizar el beneficio.

El trámite puede iniciarse a través de Mi ANSES. Para ello, es necesario ingresar con el CUIL y la Clave de la Seguridad Social y dirigirse al apartado “Programas y beneficios”, donde se puede obtener el PIN SUBE.

Con ese código se puede asociar el beneficio a la tarjeta SUBE correspondiente. Otra alternativa es realizar el trámite de manera presencial en un Centro de Atención SUBE, presentando el último DNI vigente.

Una vez que la Tarifa Social Federal queda habilitada, el usuario no necesita presentar ningún certificado ni documentación al momento de viajar.

El descuento se aplica automáticamente al utilizar la tarjeta SUBE que se encuentre registrada. Por eso, antes de viajar, es importante verificar que la tarjeta esté correctamente asociada al beneficio y que la condición que permite acceder a la tarifa social continúe vigente.

Cómo consultar si corresponde el descuento

Las personas que quieran saber si están alcanzadas por la Tarifa Social Federal pueden realizar la consulta a través de los canales oficiales.

También pueden comunicarse con la línea 0800-777-SUBE (7823) y seleccionar la opción 2 para obtener información sobre el beneficio.

En pocas palabras

  • Descuento SUBE: ANSES ofrece un 55% de rebaja en transporte público para beneficiarios registrados.
  • ¿Quiénes acceden?: Jubilados, AUH, Embarazo, Progresar, empleados de casas particulares y PNC, entre otros.
  • Activación obligatoria: Es necesario tramitar el beneficio vía Mi ANSES o presencialmente para poder utilizarlo.
Resumen generado por Thinkindot AI
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
ANSES SUBE Descuentos
Notas relacionadas
AUH de ANSES: confirman el cobro con aumento de $123.224 en septiembre
AUH: el bono extra de ANSES para que las madres cobren más de $300.000
El Gobierno confirmó el aumento de la AUH de ANSES: cuánto se cobra en septiembre

Últimas Noticias

Más sobre Previsional

Más sobre Previsional

Te puede interesar