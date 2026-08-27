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El firme comunicado de La Casa Streaming ante los rumores que involucran a la familia de Tini Stoessel

La Casa Streaming emitió un comunicado ante las versiones que relacionaban a integrantes de la familia de la cantante Tini Stoessel con la emisora.

27 ago 2026, 14:40
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El firme comunicado de La Casa Streaming ante los rumores que involucran a la familia de Tini Stoessel

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El firme comunicado de La Casa Streaming ante los rumores que involucran a la familia de Tini Stoessel

Tini Stoessel y su familia se encuentran envueltos en una enorme polémica tras conocerse de la auditoría impulsada por la cantante para conocer en detalle su estado patromonial y las ganancias de su carrera en medio de una tensión que atraviesa desde hace tiempo con su padre Alejandro Stoessel.

En ese contexto, desde La Casa Streaming se emitió este jueves 27 de agosto un contundente comunicado para aclarar que nada tiene que ver la familia de la cantante con la señal ante algunos trascendidos que circularon.

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"En las últimas horas han circulado públicamente distintas manifestaciones respecto a la propiedad y conducción de La Casa Streming", comenzó el escrito difundido por la señal de streaming.

"Ante ello, consideramos importante aclarar que La Casa Streaming es propiedad de Iván Sasosky y su familia, quienes llevan adelante el proyecto desde su estructura societaria, junto con su administración y explotación comercial", se remarcó.

“Las versiones que atribuyen la propiedad, el control o la conducción del canal a personas ajenas a dicha estructura no se corresponden con la realidad", se deja en claro en el escrito.

Y se resaltó: "La Casa Streaming es un proyecto construido a partir del trabajo, la inversión y el compromiso de quienes forman parte de él, tanto desde su conducción como desde los distintos equipos, talentos y profesionales que contribuyen diariamente su crecimiento".

Además se llamó al cese de cualquier información de este tema que no sea la correcta: "Frente a la circulación de información falsa o tendenciosa que pueda afectar al canal, a sus propietarios o a las personas vinculadas al proyecto, La Casa Streaming se reserva el derecho de ejercer las acciones legales que correspondan", se advirtió.

"Agradecemos a los medios de comunicación y al público en general el tratamiento responsable de la información y la verificación de los hechos antes de reproducir afirmaciones que puedan generar confusión. Tini, La Casa Streaming es y será siempre tu casa. Te queremos”, concluyó el escrito donde se deja en claro que la familia Stoessel no tiene nada que ver con la señal.

Video: Intrusos (América TV).

La mamá de Tini Stoessel llamó por error a Yanina Latorre en pleno aire

Mariana Muzlera, mamá de Tini Stoessel, protagonizó un inesperado momento al aire de SQP cuando llamó en vivo a Yanina Latorre en medio del conflicto familiar.

“Me llama Mariana, la mamá de Tini”, comentó la conductora de América Tv sorprendida minutos antes de que terminara el programa.

Todo bien, estoy al aire. Sí, estoy al aire. ¿Querés que te llame después cuando termino? Es que ya estoy al aire y está saliendo ”, le advirtió al instante Latorre.

Pero ya era tarde porque se escuchó lo que le pidió de manera particular que no diga que ella la había contactado. "Perdoname no sabía que estabas al aire, no digas nada que te llamé", le dijo ella.

Ay, no, no. Está bien, la entiendo porque está pasándola mal y yo no me voy a meter con Mariana”, remarcó después Yanina tras finalizar la conversación.

     

 

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