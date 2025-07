La sorpresa que Wanda Nara le dio a sus hijas tras haber pasado una semana con Mauro Icardi: fotos

El procedimiento se realizó a las 19 hs, conforme a la disposición del juez Hagopian, quien autorizó la extensión del horario de la entrega tras modificar el acuerdo que inicialmente establecía las 11 de la mañana como momento para el reencuentro con su madre, Wanda Nara.

Wanda Nara hijas

Por qué Wanda Nara redefine su estrategia legal contra Mauro Icardi

La batalla judicial entre Wanda Nara y Mauro Icardi continúa sumando capítulos, especialmente después del tenso episodio ocurrido en el Chateau Libertador el pasado viernes 27 de junio, cuando el futbolista se presentó a buscar a sus hijas en cumplimiento del fallo que le permite pasar unos días con ellas.

Las extensas horas de espera, junto con la intervención de la Justicia, personal médico y efectivos policiales, derivaron en un nuevo escándalo. En este marco, Icardi presentó una denuncia responsabilizando a Wanda por lo ocurrido. En ella la acusa de “retener” a las niñas y le reclama una cifra de 100 millones de pesos. Ahora trascendió cuál sería la estrategia que prepara la empresaria para responder a esta nueva ofensiva judicial.

Según detalló Martín Candalaft en DDM (América TV), la defensa de Wanda ya tendría delineada una estrategia para contrarrestar las acusaciones. El eje estaría puesto en un documento clave: el acta policial redactada ese mismo día. Esta versión oficial diferiría considerablemente del informe elaborado por el entorno de Icardi, titulado “Crónica de una toma de rehenes”, que se filtró a los medios.

No obstante, Candalaft sostuvo que la mediática intentaría demostrar que dicha versión no se corresponde con lo que realmente ocurrió. En el acta policial —documento oficial elaborado por los agentes que participaron del procedimiento— no constaría que ella haya impedido el retiro de las menores, ni que haya intentado retenerlas en contra de su voluntad.

Mientras desde el entorno de Mauro aseguran que Wanda desobedeció la orden judicial y no colaboró con el operativo, la empresaria sostiene lo contrario. En medio de esta disputa aparece un nombre clave: Fernanda Mattera, representante del Ministerio Público Tutelar que intervino ese día y que podría convertirse en una testigo central del caso.

En este escenario, la defensa de Wanda Nara intentaría resaltar las contradicciones entre los distintos relatos para desestimar la denuncia civil y penal presentada por Mauro Icardi. Mientras tanto, el conflicto entre la expareja continúa escalando tanto en los tribunales como en los medios.