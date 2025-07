Gonzalo Nannis rompió el silencio y apuntó sin filtro contra Mariana, su hermana: "No le da..."

Además, contó información sobre las deudas que aparentemente tiene la madre de Charlotte, Alex y Axel Caniggia: "De ahorros no creo que viva. Tengo entendido que, ni bien se separó, cobró un dinero importante. Después de la pandemia se fue a vivir a uno de los dos departamentos que tenía en Miami, y me dijeron que a los diez meses ya no tenía un peso. Se la patinó toda. Es compradora compulsiva".

"El departamento chico valía 450 mil dólares. En total, eran casi dos palos. Tenía que vender uno para pagar la deuda del otro. Pero no le da la cabeza. Esa fue la gran discusión que tuvo con Claudio. No le da para hacer negocios, no salió a mi viejo. Si querés seguir gastando 50 mil dólares por mes, comprando boludeces, alguien en algún momento te va a poner un límite", siguió contando detalles de los problemas financieros que atravesaría la mediática.

Embed

Mariana Nannis se defendió de los rumores de bancarrota y blanqueó su relación

La información que circuló en las últimas horas sobre Mariana Nannis indica que no estaría atravesando un buen momento económico, especialmente desde que rompió su vínculo con Claudio Paul Caniggia.

No solo se encuentra sin pareja y alejada de sus tres hijos, sino que también corrió la fuerte versión que estaría trabajando en una parrilla en Marbella, España debido a su delicada situación financiera. Según mencionó Yanina Latorre, un cocinero del restaurante -con quien tendría una amistad- le habría conseguido un puesto como moza para ayudarla.

mariana nannis.jpg

"Hay dos versiones: que es camarera o que ella estaría de novia con un cocinero del restaurante y que el tipo le habría conseguido trabajo”, aseguró la conductora.

Sin embargo, rápidamente se hizo eco de las versiones que circulaban y por su cuenta, llamó enfurecida para desmentirlo. “Empezó a gritar: ‘¡Son unos mentirosos! ¿Cómo voy a estar en una parrilla si ni siquiera como carne? ¡Yo jamás trabajé en mi vida, mirá si voy a empezar ahora en una parrilla!’”, leyó Latorre, dando cuenta del exabrupto de la mediática.

Lejos de confirmar los rumores sobre una situación económica complicada, Nannis se encargó de dejar en claro que está muy lejos de vivir con limitaciones. “Hoy puedo gastar mucho más dinero que en los años 90. Tengo que cobrar un juicio millonario y, además, estoy saliendo con un banquero suizo millonario. Si quiero, gasto 5.000, 10.000 o hasta 30.000 dólares por día”, aseguró con tono desafiante, haciendo referencia tanto a su presente financiero como también amoroso.

Cabe recordar que la mediática se separó de Claudio Caniggia en 2019, tras varios años de conflicto. Seis años más tarde, ambos se enfrentan en un juicio en el que ella lo acusa de abuso sexual. Será la Justicia quien determine la verdad o no de lo ocurrido.