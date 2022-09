La misteriosa muerte de la artista que colapsó en el escenario mientras daba su show

"Hoy lamentamos la pérdida de una estrella muy brillante y en ascenso en la comunidad de artistas y una persona que siempre estuvo llena de amor y positividad", dijo el lugar en un comunicado en las redes sociales. "Nos despedimos de Valencia Prime pero no olvidaremos la luz que trajiste al escenario".

Los tributos de otros artistas llegaron después de que se difundió la noticia. Prime, una mujer transgénero, se había autodenominado "la diva bailarina de talla grande de Filadelfia".

“Esta comunidad ha sufrido muchas pérdidas en los últimos años. Valencia Prime era un talento y una persona encantadora. Descansa en el poder, nena”, tuiteó Timaree Leigh, educadora sexual y artista burlesca .

“La pasé muy bien trabajando con Valencia y realmente la extrañaré”, dijo Leigh a NBC News a través del mensajero de Facebook. “Era talentosa, divertida, amable y aportaba una gran energía. Su pérdida es devastadora para toda una escena de personas a las que influyó e inspiró”.

La drag queen Brittany Lynn, cuyo verdadero nombre es Ian Morrison, también compartió un mensaje en honor de Prime: “Valencia Prime, te extrañaremos mucho. Siempre estaba listo para un concierto o me enviaba un mensaje después diciendo 'buen trabajo, señor'. Out & About siempre estará dedicado a ti y todo lo que hiciste por todos. Siga girando señora”, escribió en Facebook .

El artista drag Aloe Vera, cuyo verdadero nombre es Anthony Veltre, a menudo actuaba junto a Prime. En un mensaje de Facebook , Veltre dijo: “Eres y serás por siempre mi luz. Ojalá supiera cómo seguir adelante sin ti. Ojalá supiera cómo inspirar también a otros que están sufriendo en este momento... pero me han quitado un pedazo de mi alma y estoy luchando por levantarme del suelo sin ti. Te amo con todo mi corazón Valencia. Descansa en el poder”.