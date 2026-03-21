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Creció la morosidad en los créditos: ya supera el 10% en familias y marca un nuevo récord

Los datos corresponden a enero, el último mes informado por el Banco Central. Las líneas que financian el consumo son las más comprometidas.

Creció la morosidad en los créditos: ya supera el 10% en familias y marca un nuevo récord. 

Creció la morosidad en los créditos: ya supera el 10% en familias y marca un nuevo récord. 

La morosidad en los préstamos bancarios volvió a crecer en la Argentina y ya supera los dos dígitos en las líneas destinadas a familias, como créditos personales y tarjetas de crédito. Según datos del Banco Central (BCRA), se trata de los niveles más altos desde que comenzó la serie en 2010.

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En enero, la irregularidad total del sistema financiero subió al 6,4% de la cartera de préstamos, con un incremento mensual de 0,8 puntos. Sin embargo, el dato más preocupante se observa en el segmento de individuos, donde la mora alcanzó el 10,6%, mientras que en empresas se ubicó en 2,8%.

El deterioro más marcado se registra en los hogares. La morosidad en familias llegó por primera vez a dos dígitos, con una suba de 7,9 puntos interanual y de 1,3 puntos respecto al mes anterior.

  • Préstamos personales: 13,2% de mora (máximo del sistema)
  • Tarjetas de crédito: 11% (suba de 1,7 puntos en enero)

Ambas líneas muestran un fuerte deterioro frente a comienzos de 2025, con aumentos cercanos a los 9 puntos porcentuales en un año.

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También crecieron los atrasos en créditos prendarios, que alcanzaron el 6,3%. En el caso de los ajustados por UVA, la mora escaló al 8,2%, con un fuerte salto interanual.

Los créditos hipotecarios, en tanto, siguen siendo los más estables con un 1,3% de irregularidad, aunque acumulan cuatro meses consecutivos en alza.

Empresas: sube la mora, pero aún en niveles más bajos

En el segmento empresarial, la morosidad no alcanzó récords, pero mostró un crecimiento sostenido. En enero llegó al 2,8%, con un aumento de 2 puntos porcentuales en el último año.

Los mayores niveles de atraso se registran en:

  • Créditos hipotecarios: 4,7%
  • Prendarios: 4,1%
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En cambio, las líneas de corto plazo presentan menor irregularidad:

  • Adelantos en cuenta corriente: 2,8%
  • Descuento de documentos: 2,3%

Preocupación en bancos y analistas

Aunque los niveles en empresas son más bajos que en familias, los analistas advierten una tendencia preocupante. Según la consultora Analytica, el 12,9% de las firmas tiene al menos una deuda irregular, lo que refleja un deterioro creciente.

Desde el sector financiero también reconocen inquietud por los problemas de pago, especialmente en los primeros meses del año. Informes privados señalan que, pese a los datos oficiales, la mora real podría ser mayor y sigue en aumento, en un contexto de caída del poder adquisitivo y dificultades para sostener el consumo.

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