Creció la morosidad en los créditos: ya supera el 10% en familias y marca un nuevo récord. 

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También crecieron los atrasos en créditos prendarios, que alcanzaron el 6,3%. En el caso de los ajustados por UVA, la mora escaló al 8,2%, con un fuerte salto interanual.

Los créditos hipotecarios, en tanto, siguen siendo los más estables con un 1,3% de irregularidad, aunque acumulan cuatro meses consecutivos en alza.

Empresas: sube la mora, pero aún en niveles más bajos

En el segmento empresarial, la morosidad no alcanzó récords, pero mostró un crecimiento sostenido. En enero llegó al 2,8%, con un aumento de 2 puntos porcentuales en el último año.

Los mayores niveles de atraso se registran en:

Créditos hipotecarios: 4,7%

Prendarios: 4,1%

Embed Publicamos el Informe sobre Bancos, que analiza mensualmente la coyuntura del sistema financiero argentino.

Accedé al informe de enero de 2026 en: https://t.co/4c7jiVFPSF#InformeSobreBancos pic.twitter.com/UmexQg4xJy — BCRA (@BancoCentral_AR) March 20, 2026

En cambio, las líneas de corto plazo presentan menor irregularidad:

Adelantos en cuenta corriente: 2,8%

Descuento de documentos: 2,3%

Preocupación en bancos y analistas

Aunque los niveles en empresas son más bajos que en familias, los analistas advierten una tendencia preocupante. Según la consultora Analytica, el 12,9% de las firmas tiene al menos una deuda irregular, lo que refleja un deterioro creciente.

Desde el sector financiero también reconocen inquietud por los problemas de pago, especialmente en los primeros meses del año. Informes privados señalan que, pese a los datos oficiales, la mora real podría ser mayor y sigue en aumento, en un contexto de caída del poder adquisitivo y dificultades para sostener el consumo.