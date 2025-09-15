En vivo Radio La Red
Lian Flores
La novedad más impactante que cambia el panorama de la desaparición de Lian

El papá de Lian, Elías Flores, hizo un importante anuncio para movilizar la causa que investiga la desaparición de su hijo.

Elías Flores, padre de Lian, el niño de tres años desaparecido en febrero en la localidad cordobesa de Ballesteros Sud, amplió su equipo legal con la incorporación de un nuevo abogado que lo acompañará en la causa federal.

Según publicó Noticias Argentinas, el letrado Rodrigo Tripolone se sumó al patrocinio de Flores, quien ahora cuenta con tres abogados: Darío Baggini, Florencia Giuzzio y el recién incorporado Tripolone.

En un video difundido en redes sociales, Tripolone solicitó colaboración a los habitantes del Estado Plurinacional de Bolivia para que se contacten en caso de tener información concreta sobre el paradero del menor.

“Quiero pedir a mis compatriotas que se comuniquen con nosotros por si saben algo de mi hijo”, expresó también el padre de Lian.

Ocho meses sin rastros de Lian

El niño fue visto por última vez el 22 de febrero en su casa de Ballesteros Sud. Al despertar de la siesta, sus padres advirtieron que ya no estaba y comenzó una búsqueda intensa con la participación de vecinos, bomberos, patrullas rurales, perros rastreadores, drones y helicópteros.

Tras la denuncia, se puso en marcha el protocolo Alerta Sofía, el mecanismo nacional para desapariciones de menores, que sigue vigente mientras continúa la investigación.

