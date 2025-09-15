La novedad más impactante que cambia el panorama de la desaparición de Lian

Ocho meses sin rastros de Lian

El niño fue visto por última vez el 22 de febrero en su casa de Ballesteros Sud. Al despertar de la siesta, sus padres advirtieron que ya no estaba y comenzó una búsqueda intensa con la participación de vecinos, bomberos, patrullas rurales, perros rastreadores, drones y helicópteros.

Tras la denuncia, se puso en marcha el protocolo Alerta Sofía, el mecanismo nacional para desapariciones de menores, que sigue vigente mientras continúa la investigación.