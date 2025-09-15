"Va a ser largo, pero está mejor": Nacho Castañares reveló detalles sobre la salud de Thiago Medina

Más adelante, Nacho compartió una señal de esperanza: "Está un poquito mejor, la verdad que todos los días los partes son un poquito más animadores. Pero va a ser algo largo, porque fue un accidente grande. Así que, por favor todos los que puedan seguir haciendo las cosas que saben, tipo reiki, mandar oraciones, buenas vibras o lo que sea, es más que importante".

Finalmente, cerró su mensaje con un pedido y un agradecimiento: "Así que bueno, seguir con las oraciones, seguir rezando, cada uno lo que lo que pueda. Y agradecerle al hospital que está haciendo todo lo posible para que Thiaguito esté cada día mejor y por lo menos por ahora así está siendo".

Qué dice el nuevo parte médico de Thiago Medina

Este lunes por la tarde se difundió un nuevo parte médico que actualiza el estado de salud de Thiago Medina, quien permanece internado en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega, en el partido de Moreno, tras el violento accidente en moto que sufrió el viernes por la noche.

La información fue compartida por el periodista Guido Záffora a través de su cuenta de X, donde reprodujo el comunicado oficial emitido por el centro de salud: “El paciente Thiago Medina permanece internado en la Unidad de Terapia Intensiva de nuestro hospital, bajo control clínico y seguimiento del servicio de cirugía torácica. Se encuentra estable y con pronóstico reservado”.

El viernes pasado Thiago fue asistido por el Sistema de Emergencias Médicas (SEM) y trasladado de urgencia al hospital en estado crítico. Allí fue intervenido quirúrgicamente: se le extirpó el bazo, se le diagnosticaron ocho costillas fracturadas y presentaba lesiones en el hígado y uno de los pulmones.

Mientras tanto, familiares, amigos y excompañeros de Gran Hermano continúan movilizándose en redes sociales con mensajes de aliento y cadenas de oración, esperando una pronta recuperación.