Eclipse solar en Virgo: los 5 signos que podrían encontrar el amor este septiembre

Aunque no será visible desde Argentina, el impacto astrológico de este eclipse será global y muy potente. Al coincidir con la Luna nueva, su energía impulsa comienzos, encuentros y vínculos que pueden surgir de forma inesperada.
El eclipse solar del 21 de septiembre de 2025 llega con la energía renovadora de Virgo y promete remover emociones, cerrar viejas heridas y abrir nuevos caminos afectivos. Para algunos signos, este evento será un verdadero portal hacia el amor.
Estos son los cinco signos que podrían vivir un giro positivo en su vida sentimental:
Virgo: relaciones nuevas y vínculos sólidos
El eclipse sucede en tu signo y será un renacer en todos los planos, especialmente el amoroso. Virgo podrá soltar viejas expectativas rígidas y abrirse a relaciones más auténticas y profundas.
Personas nuevas podrían aparecer en tu entorno cotidiano, trayendo una conexión inesperada que te devuelva la ilusión. También se fortalecerán los vínculos que ya existen, con planes a futuro más claros.
Escorpio: encuentros apasionados y conexión intensa
Escorpio vivirá este eclipse como un imán para nuevas experiencias amorosas. Habrá una fuerte carga de magnetismo y sensualidad que atraerá a personas con las que habrá química instantánea.
Lo clave será dejar los temores atrás y entregarse al presente. Una conexión intensa podría transformarse rápidamente en algo serio y duradero.
Cáncer: reconciliaciones y nuevas ilusiones
El eclipse abre para Cáncer una etapa de curación emocional. Viejas heridas comenzarán a sanar, lo que permitirá dejar el pasado atrás y volver a creer en el amor.
Podrían darse reconciliaciones o reencuentros con personas que aún ocupan un lugar importante en tu corazón. También se activan vínculos nuevos, especialmente en entornos sociales y familiares.
Tauro: romances estables y proyectos en pareja
Tauro recibirá del eclipse una energía muy positiva para construir relaciones sólidas. Es un momento ideal para iniciar vínculos duraderos o para dar pasos importantes con la pareja actual, como mudarse juntos o hacer proyectos compartidos.
La seguridad emocional será clave: solo querrás amores que te brinden estabilidad y confianza, y el universo está listo para darte eso.
Acuario: flechazos sorpresivos y relaciones distintas
El eclipse puede traer a la vida de Acuario personas muy distintas a las habituales, con quienes habrá un flechazo inmediato. Será un momento para salir de la rutina, abrir la mente y dejarse sorprender.
Aunque los comienzos puedan ser intensos e inestables, tienen potencial para convertirse en historias de amor transformadoras y llenas de aprendizaje.
El eclipse solar en Virgo marcará un antes y un después en la vida amorosa de estos signos. Lo que comienza bajo su energía puede crecer rápido y con bases firmes.
La clave será soltar el miedo, confiar en la intuición y permitir que el amor encuentre su camino.