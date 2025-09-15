En vivo Radio La Red
Trends
Signos
Virgo
ASTROLOGÍA

Eclipse solar en Virgo: los 5 signos que podrían encontrar el amor este septiembre

El eclipse solar del 21 de septiembre de 2025 llega con la energía renovadora de Virgo y promete remover emociones, cerrar viejas heridas y abrir nuevos caminos afectivos. Para algunos signos, este evento será un verdadero portal hacia el amor.

Aunque no será visible desde Argentina, el impacto astrológico de este eclipse será global y muy potente. Al coincidir con la Luna nueva, su energía impulsa comienzos, encuentros y vínculos que pueden surgir de forma inesperada.

Estos son los cinco signos que podrían vivir un giro positivo en su vida sentimental:

eclipse amor

Eclipse solar del 21 de septiembre: 5 signos que brillarán en el amor

Virgo: relaciones nuevas y vínculos sólidos

El eclipse sucede en tu signo y será un renacer en todos los planos, especialmente el amoroso. Virgo podrá soltar viejas expectativas rígidas y abrirse a relaciones más auténticas y profundas.

Personas nuevas podrían aparecer en tu entorno cotidiano, trayendo una conexión inesperada que te devuelva la ilusión. También se fortalecerán los vínculos que ya existen, con planes a futuro más claros.

Escorpio: encuentros apasionados y conexión intensa

Escorpio vivirá este eclipse como un imán para nuevas experiencias amorosas. Habrá una fuerte carga de magnetismo y sensualidad que atraerá a personas con las que habrá química instantánea.

Lo clave será dejar los temores atrás y entregarse al presente. Una conexión intensa podría transformarse rápidamente en algo serio y duradero.

eclipse sol amor septiembre

Cáncer: reconciliaciones y nuevas ilusiones

El eclipse abre para Cáncer una etapa de curación emocional. Viejas heridas comenzarán a sanar, lo que permitirá dejar el pasado atrás y volver a creer en el amor.

Podrían darse reconciliaciones o reencuentros con personas que aún ocupan un lugar importante en tu corazón. También se activan vínculos nuevos, especialmente en entornos sociales y familiares.

Tauro: romances estables y proyectos en pareja

Tauro recibirá del eclipse una energía muy positiva para construir relaciones sólidas. Es un momento ideal para iniciar vínculos duraderos o para dar pasos importantes con la pareja actual, como mudarse juntos o hacer proyectos compartidos.

La seguridad emocional será clave: solo querrás amores que te brinden estabilidad y confianza, y el universo está listo para darte eso.

Acuario: flechazos sorpresivos y relaciones distintas

El eclipse puede traer a la vida de Acuario personas muy distintas a las habituales, con quienes habrá un flechazo inmediato. Será un momento para salir de la rutina, abrir la mente y dejarse sorprender.

Aunque los comienzos puedan ser intensos e inestables, tienen potencial para convertirse en historias de amor transformadoras y llenas de aprendizaje.

eclipse de solr

Un portal para el corazón

El eclipse solar en Virgo marcará un antes y un después en la vida amorosa de estos signos. Lo que comienza bajo su energía puede crecer rápido y con bases firmes.

La clave será soltar el miedo, confiar en la intuición y permitir que el amor encuentre su camino.

