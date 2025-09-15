El inesperado motivo por el que Nicki Nicole reemplazó a Lali Espósito en La Voz Argentina

Con humor, Luck Ra intervino con una broma sobre el cambio de coach: "Ya me parecía que no era Lali, pero qué hago, ¿le digo? 'Che, vos te hiciste algo, Lali'".

Finalmente, Nicki cerró con entusiasmo su presentación en el programa: “Sé que la vamos a pasar bien porque conozco a todos, así que la vamos a pasar muy lindo”.

Cómo quedó el vínculo de Lali Espósito con Gimena Accardi y Nico Vázquez tras la separación

El inesperado escándalo que rodeó la separación de Nico Vázquez y Gimena Accardi generó una ola de rumores que terminó afectando a otras figuras del ambiente, entre ellas la pareja conformada por Cande Vetrano y Andrés Gil. En medio de esta situación, Lali Espósito —íntima amiga de Cande— rompió el silencio y habló sobre cómo quedó su relación con todos los involucrados.

Durante la presentación de la película Verano Trippin, Lali fue entrevistada por varios programas de espectáculos. Allí se refirió a Cande Vetrano, luego de que circulara la versión de que Andrés Gil habría sido el tercero en discordia entre Accardi y Vázquez. “¡Como siempre! Mis amigos, como siempre”, respondió con firmeza y espontaneidad ante la insistencia de los periodistas.

Cuando uno de los cronistas comentó que “es un momento difícil” para todos los involucrados, Lali no dudó en coincidir. “Sí, por supuesto. Con su bebé, con Andrés. Yo soy hermana de Cande, soy familia. Así que la acompañé porque sé lo que es también que a veces se digan cosas que no son, ¿viste?”, expresó. Luego agregó: “Y aunque sean cosas que no sean verdad te golpean en tu seno familiar y estás como confundido. Y decís ‘che, qué bajón esto que dicen’. Ellos son dos personas muy tranquilas, dos personajes públicos muy tranquilos. Así que lo atravesaron como pudieron, pero bien”.

Más adelante, los periodistas le señalaron que tanto ella como Cande no habían dado “likes” a las publicaciones de Gimena Accardi en los últimos meses, lo que llamó la atención. Lali respondió sin rodeos: “Ah, pero yo no soy muy ‘likera’, ¿eh?”, dijo entre risas.

“Chequeen a todos mis amigos y van a ver que no soy tan ‘likera’. En general, pero sí, ¿cómo no la voy a ‘likear’ a Gime? Por supuesto que sí, y a Nico (Vázquez) con su obra, los recontra likeo”, concluyó, dejando en claro que su vínculo con el exmatrimonio sigue intacto.