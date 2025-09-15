En vivo Radio La Red
Eclipse solar del 21 de septiembre: 5 signos que podrían atravesar momentos difíciles

El eclipse solar del 21 de septiembre de 2025 llega bajo la energía de Virgo, un signo que impulsa el orden, la revisión y la disciplina. Su influencia será intensa y removerá todo aquello que ya no esté alineado con nuestro verdadero camino. Algunos signos sentirán este sacudón con más fuerza, atravesando crisis necesarias que marcarán un antes y un después.

Aunque el fenómeno no será visible desde Argentina, su impacto astrológico será global. Al coincidir con la Luna nueva, se activan procesos de cierre, limpieza y renacimiento que pueden sentirse como caóticos al principio, pero que preparan el terreno para una nueva etapa.

Estos son los cinco signos que podrían atravesar momentos de tensión y desafíos durante el eclipse:

eclipse sol signos

Eclipse solar del 21 de septiembre: 5 signos que tendrán que superar distintos desafíos

Géminis: tensión en el trabajo y decisiones clave

Géminis sentirá el eclipse como un llamado a poner orden en el caos cotidiano. Pueden surgir conflictos en el trabajo o exigencias inesperadas que obliguen a tomar decisiones rápidas.

Habrá momentos de tensión mental, y será clave evitar la dispersión para no cometer errores por impulso. Lo positivo: si logran concentrarse, podrán dar un gran salto en su carrera profesional.

Sagitario: conflictos emocionales y replanteos personales

El eclipse moviliza profundamente el mundo emocional de Sagitario. Viejas heridas, miedos o dudas podrían salir a la superficie, generando una sensación de inestabilidad.

Es posible que aparezcan tensiones en vínculos cercanos, lo que obligará a poner límites claros y sincerarse. No será fácil, pero abrirá el camino a relaciones más auténticas y equilibradas.

eclipse sol signos astrologia

Piscis: cansancio mental y necesidad de poner límites

Para Piscis, el eclipse puede traer una fuerte sobrecarga mental. La energía virginiana choca con su estilo sensible y emocional, generando confusión o sensación de estancamiento.

Será fundamental poner límites y no asumir responsabilidades ajenas. El descanso y la organización serán claves para atravesar esta etapa sin agotarse.

Leo: crisis de confianza y necesidad de introspección

El eclipse puede hacer que Leo se sienta menos seguro de sus capacidades. Habrá situaciones que desafíen su autoestima y los obliguen a mirar hacia adentro.

Aunque al principio parezca frustrante, este proceso permitirá soltar el orgullo y conectarse con sus emociones reales. El silencio y la reflexión serán grandes aliados para atravesarlo.

eclipse sol signos 1

Libra: dudas en el amor y redefinición de vínculos

Libra vivirá el eclipse como una prueba en sus relaciones. Podrían aparecer dudas sobre vínculos afectivos o decisiones importantes que generen tensión.

El desafío será escuchar su intuición y no aferrarse por miedo a la soledad. A veces, soltar lo que ya no nutre es la forma más valiente de avanzar.

Eclipse solar del 21 de septiembre: Una etapa de limpieza y renacimiento

El eclipse solar del 21 de septiembre funcionará como un gran sacudón energético para estos signos. Aunque el tránsito será desafiante, permitirá romper viejos patrones y abrir espacio a nuevas oportunidades.

Recordá: lo que parece una crisis hoy puede convertirse en el punto de partida de tu verdadero crecimiento.

