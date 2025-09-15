Espert reivindicó que el "esfuerzo vale la pena" y analizó los aumentos en las partidas sociales del Presupuesto 2026

"Hemos hecho una profunda autocrítica y sobre esa autocrítica obviamente hay cambios, no de rumbo, no de esencia pero sí entendimos que no hemos estado a la altura de las circunstancias para explicarle a la gente con toda claridad que luego de cien años de desastre populista pasar a un lugar razonable, hay un rato donde mucha gente no la pasa bien", analizó y señaló que "hemos fallado en la comunicación eso".

"Tenemos claro que la gente no la pasa muy bien durante un tiempo, agradecemos la paciencia que tienen, este es el único camino", recalcó y reiteró que "100 años de desastre no se arreglan de un día para el otro". "Es un camino duro pero es el único que después de algunos esfuerzos viene algo muy razonable", evaluó Espert.

Entre los datos que precisó el legislador, remarcó que la obra pública crece "casi 30 puntos por encima de la tasa de inflación" entre gasto público y concesiones privadas. Además, detalló que las jubilaciones "crecerán un 22%". "El gasto en salario universitarios va a crecer como mínimo un 50% más de la tasa de inflación, implica 15% en el aumento de salarios", indico.

Respecto a la inflación pronosticada para 2026, señaló que está calculada en 10,2%. "El déficit cero es sin aumento de impuestos, este gobierno no sube los impuestos", prometió sobre el financiamiento de las subas de esas partidas.

En cuanto al valor del dólar que figura en el presupuesto, en un promedio de $1.423, señaló que "habrá que hacer un ajuste en el dólar" al confiar que el cálculo se hizo en el mes de junio antes de los aumento de los últimos meses en la divisa norteamericana.