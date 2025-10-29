La nueva función de WhatsApp para liberar espacio sin borrar tus chats que sorprende a todos. (Foto: Archivo)
La nuevafunción de WhatsApp para liberar espacio llegó para resolver uno de los problemas más comunes entre los usuarios: el exceso de archivos que llenan la memoria del celular. La aplicación, propiedad de Meta, implementó una herramienta que simplifica la limpieza del almacenamiento sin necesidad de revisar chat por chat.
Durante los últimos años, WhatsApp se consolidó como la plataforma de mensajería más utilizada del mundo. Sin embargo, su uso intensivo generó una consecuencia inevitable: el acumulamiento de fotos, vídeos, documentos y audios que terminan saturando la memoria de los dispositivos. Con esta nueva opción, la app busca ofrecer una solución práctica y rápida a esa molestia cotidiana.
Cómo funciona la nueva herramienta de WhatsApp
Desde ahora, los usuarios pueden acceder a la gestión de almacenamiento directamente desde el perfil de cada conversación. Al ingresar al nombre del contacto o grupo, aparece una sección llamada "Archivos compartidos", que muestra todo el contenido enviado y recibido, organizado por tamaño o frecuencia de reenvío.
En ese panel, se pueden seleccionar varios elementos a la vezy eliminarlos con un solo toque. Es un cambio importante frente al sistema anterior, donde los archivos debían borrarse manualmente dentro de cada chat.
Esta mejora no solo ahorra tiempo, sino que también evita que la app se vuelva más lenta o que los mensajes tarden en descargarse por falta de espacio disponible.
Paso a paso: cómo liberar espacio desde WhatsApp
Abrir la aplicación y elegir el chat o grupo que desees revisar.
Tocar el nombre del contacto para ingresar a su información.
Deslizar hacia abajo hasta encontrar la opción "Archivos compartidos".
Revisar los elementos enviados o recibidos; podrás ordenarlos por tamaño o frecuencia.
Marcar los que desees borrar y confirmar la eliminación.
Con este método, es posible liberar varios gigabytes en pocos minutos. WhatsApp también muestra en pantalla la cantidad de espacio recuperado, lo que permite evaluar la efectividad de la limpieza.
Por qué esta función es clave para el rendimiento del celular
El exceso de contenido multimedia no solo afecta la capacidad de almacenamiento, sino que ralentiza el funcionamiento general del dispositivo. Cuando la memoria interna está llena, el sistema operativo necesita más tiempo para procesar datos, abrir aplicaciones o recibir archivos nuevos.
La herramienta implementada por WhatsApp apunta a mantener la app ágil y estable, evitando bloqueos o demoras en la descarga de mensajes. Además, ayuda a prevenir la pérdida de datos provocada por fallas de almacenamiento.
Cómo hacer una limpieza inteligente y sin riesgos en WhatsApp
La función de WhatsApp para liberar espacio incluye filtros avanzados que permiten identificar los archivos más pesados o reenviados múltiples veces. Esto evita borrar contenido relevante y concentra la limpieza en los elementos redundantes.
Por ejemplo, los vídeos y fotos reenviados muchas veces suelen estar duplicados en varios chats. Al eliminarlos de manera masiva, se gana espacio sin comprometer archivos únicos.
Recomendaciones antes de usar la nueva función
Hacer una copia de seguridad de tus chats antes de eliminar archivos, para evitar la pérdida de información importante.
Priorizar los videos y documentos grandes, que son los que más espacio consumen.
Usar el filtro de archivos reenviados múltiples veces, ideal para eliminar duplicados.
Verificar el espacio libre después de cada limpieza para evaluar el resultado.
Si usan un iPhone, asegurarse de tener iCloud activo o el sistema de respaldo correspondiente para conservar tus copias.
El impacto en el uso diario de la aplicación
En la práctica, esta función cambia la manera en que los usuarios interactúan con su almacenamiento. Ya no es necesario instalar aplicaciones externas ni borrar chats enteros para recuperar espacio.
Ahora, WhatsApp ofrece una solución integrada, intuitiva y con un enfoque en la eficiencia. La posibilidad de filtrar archivos grandes o repetidos hace que la limpieza sea más precisa y evita eliminar contenido valioso por error.
Los primeros usuarios que probaron la actualización destacaron la rapidez con la que se libera espacio y la mejora perceptible en el rendimiento general del teléfono.