La nueva función de WhatsApp para liberar espacio sin borrar tus chats que sorprende a todos

Esta mejora no solo ahorra tiempo, sino que también evita que la app se vuelva más lenta o que los mensajes tarden en descargarse por falta de espacio disponible.

Paso a paso: cómo liberar espacio desde WhatsApp

Abrir la aplicación y elegir el chat o grupo que desees revisar.

Tocar el nombre del contacto para ingresar a su información.

Deslizar hacia abajo hasta encontrar la opción "Archivos compartidos".

Revisar los elementos enviados o recibidos; podrás ordenarlos por tamaño o frecuencia.

Marcar los que desees borrar y confirmar la eliminación.

Con este método, es posible liberar varios gigabytes en pocos minutos. WhatsApp también muestra en pantalla la cantidad de espacio recuperado, lo que permite evaluar la efectividad de la limpieza.

WhatsApp

Por qué esta función es clave para el rendimiento del celular

El exceso de contenido multimedia no solo afecta la capacidad de almacenamiento, sino que ralentiza el funcionamiento general del dispositivo. Cuando la memoria interna está llena, el sistema operativo necesita más tiempo para procesar datos, abrir aplicaciones o recibir archivos nuevos.

La herramienta implementada por WhatsApp apunta a mantener la app ágil y estable, evitando bloqueos o demoras en la descarga de mensajes. Además, ayuda a prevenir la pérdida de datos provocada por fallas de almacenamiento.

Cómo hacer una limpieza inteligente y sin riesgos en WhatsApp

La función de WhatsApp para liberar espacio incluye filtros avanzados que permiten identificar los archivos más pesados o reenviados múltiples veces. Esto evita borrar contenido relevante y concentra la limpieza en los elementos redundantes.

WhatsApp

Por ejemplo, los vídeos y fotos reenviados muchas veces suelen estar duplicados en varios chats. Al eliminarlos de manera masiva, se gana espacio sin comprometer archivos únicos.

Recomendaciones antes de usar la nueva función

Hacer una copia de seguridad de tus chats antes de eliminar archivos, para evitar la pérdida de información importante.

de tus chats antes de eliminar archivos, para evitar la pérdida de información importante. Priorizar los videos y documentos grandes , que son los que más espacio consumen.

, que son los que más espacio consumen. Usar el filtro de archivos reenviados múltiples veces , ideal para eliminar duplicados.

, ideal para eliminar duplicados. Verificar el espacio libre después de cada limpieza para evaluar el resultado.

después de cada limpieza para evaluar el resultado. Si usan un iPhone, asegurarse de tener iCloud activo o el sistema de respaldo correspondiente para conservar tus copias.

El impacto en el uso diario de la aplicación

En la práctica, esta función cambia la manera en que los usuarios interactúan con su almacenamiento. Ya no es necesario instalar aplicaciones externas ni borrar chats enteros para recuperar espacio.

WhatsApp

Ahora, WhatsApp ofrece una solución integrada, intuitiva y con un enfoque en la eficiencia. La posibilidad de filtrar archivos grandes o repetidos hace que la limpieza sea más precisa y evita eliminar contenido valioso por error.

Los primeros usuarios que probaron la actualización destacaron la rapidez con la que se libera espacio y la mejora perceptible en el rendimiento general del teléfono.