WhatsApp presenta la función más esperada por todos: cuál es y cuándo estará disponible

El objetivo principal de Meta (empresa matriz de WhatsApp) con este desarrollo es aumentar significativamente la participación y la inmediatez en las interacciones. Al estar el sticker de reacción visible y accesible de forma inmediata en el estado, el punto de contacto se vuelve más accesible y tentador, fomentando respuestas rápidas y genuinas.

Cifrado y privacidad: respuestas protegidas de extremo a extremo

Un aspecto crucial, y en línea con la filosofía central de la plataforma, es el compromiso con la privacidad y la seguridad. Según reportes de WABetaInfo, cuando un contacto reaccione pulsando el sticker personalizado colocado en el estado, esta reacción se enviará de forma privada al autor de la publicación.

WhatsApp

Es fundamental destacar que todo el proceso se mantiene protegido por el cifrado de extremo a extremo. Esta garantía de seguridad asegura que solo el creador del estado reciba y pueda visualizar el feedback o la reacción, manteniendo la confidencialidad de la interacción.

Para el usuario que visualiza el estado y desea interactuar, el proceso es sumamente sencillo. Basta con realizar un toque sobre el emoji colocado en la foto o video para enviar la reacción instantánea y privada. Esto elimina la necesidad de redactar mensajes completos o de buscar opciones adicionales, agilizando la interacción.

Gestión de reacciones: una hoja de actividad detallada

Para el autor del estado, la gestión de las interacciones también se optimiza. WhatsApp tiene previsto desplegar una hoja de actividad específica para cada publicación.

WhatsApp

Esta hoja permitirá al autor consultar y organizar todas las reacciones recibidas en orden cronológico. De esta manera, se facilita la gestión, el seguimiento y el análisis del alcance y la respuesta generada por cada estado publicado. El autor del estado recibirá una notificación en tiempo real que detalla con precisión quién reaccionó y con qué emoji específico, facilitando el reconocimiento rápido de la interacción. Este sistema de feedback directo convierte el estado en un pequeño pero poderoso espacio de intercambio directo y efectivo.

Cómo acceder a las nuevas funciones de WhatsApp en beta

Estas innovaciones, que refuerzan la personalización y la interacción directa, se prueban primero en las versiones beta públicas antes de su lanzamiento global.

WhatsApp 3

Para acceder a la beta de WhatsApp en Android, el usuario debe buscar la aplicación en la Google Play Store, localizar la sección "Convertirse en Beta Tester" y unirse, siempre y cuando existan plazas disponibles. Una vez inscrito, se descarga la versión beta para acceder a las funciones inéditas.

En el sistema iOS, el proceso es similar, pero más restrictivo. Es necesario instalar primero la aplicación TestFlight y contar con un enlace de invitación activa, ya que los cupos para las betas de iOS suelen agotarse muy rápidamente. Salir del programa beta es sencillo en ambos sistemas: en Android, se abandona la beta desde Google Play y se reinstala la app; en iOS, se cesa la prueba desde TestFlight para volver a la versión estable de la App Store.