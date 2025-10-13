WhatsApp lanza la función más esperada: resúmenes automáticos de mensajes con inteligencia artificial

Además, nadie dentro del chat sabrá que pediste un resumen, ya que el proceso ocurre de forma completamente individual. Para los usuarios más curiosos, Meta publicó detalles técnicos sobre este sistema en su blog de ingeniería y en un informe técnico dedicado.

493931276_2156103918222996_2302475784316621764_n

Privacidad y control: vos decidís cuándo usarlo

WhatsApp aclaró que esta función es totalmente opcional. Los resúmenes automáticos están desactivados por defecto, y es el usuario quien decide si desea activarlos o no.

También se podrá configurar qué chats pueden utilizar funciones de inteligencia artificial, manteniendo el control total sobre la privacidad.

“Creemos que cada persona debe tener el control de su experiencia en WhatsApp”, explicaron desde la empresa. “Por eso, las funciones con IA son opcionales y respetan las configuraciones de privacidad avanzada”.

whatsapp

Cuándo llegará a tu celular

Por el momento, los resúmenes de mensajes con Meta AI están siendo implementados de manera gradual en algunos mercados, con planes de expansión a más idiomas y países en las próximas semanas.

Esto significa que no todos los usuarios verán la función de inmediato, pero WhatsApp confirmó que llegará a nivel global próximamente.

whatsapp

Una función que cambia la forma de comunicarnos

Con esta actualización, WhatsApp sigue ampliando su integración con la inteligencia artificial dentro del ecosistema de Meta. La idea es facilitar la vida cotidiana de quienes usan la app constantemente y ofrecer herramientas que ahorren tiempo sin sacrificar la privacidad.

La llegada de los resúmenes automáticos se suma a otras innovaciones recientes, como los mensajes con IA personalizados, la creación de stickers automáticos y los chats con Meta AI, consolidando a WhatsApp como una de las aplicaciones más avanzadas del mundo en asistencia inteligente.