TECNOLOGÍA

Qué significa el emoji con la ceja levantada en WhatsApp y cómo debería usarse correctamente

El emoji con la ceja levantada en WhatsApp tiene un significado que pocos conocen y que puede cambiar el sentido de toda una conversación.

Qué significa el emoji con la ceja levantada en WhatsApp y cómo debería usarse correctamente. (Foto: Archivo)

WhatsApp se ha convertido en el canal de comunicación más usado del mundo, y dentro de su universo digital, los emojis son las herramientas que mejor traducen lo que muchas veces las palabras no logran expresar. Sin embargo, no todos los usuarios saben exactamente qué significan. Uno de los más enigmáticos es el emoji con la ceja levantada en WhatsApp.

A simple vista, parece una simple expresión de curiosidad o duda. Pero detrás de esa pequeña ceja arqueada se esconde una carga de emociones que va desde la sospecha hasta la incredulidad. ¿Sabías que incluso tiene inspiración en figuras famosas de la cultura pop? Te contamos a detalle qué significa realmente y cuándo deberías usarlo.

El secreto detrás del emoji con la ceja levantada

Los emojis no son solo adornos visuales: son parte esencial del lenguaje digital. Desde que Unicode aprobó los primeros pictogramas, cada uno de ellos tiene una codificación y un significado oficial. En el caso del emoji con la ceja levantada, fue aprobado en Unicode 10.0 en el año 2017, bajo el nombre de Face with Raised Eyebrow, y posteriormente se integró a Emoji 5.0 en ese mismo año.

Emoji con la ceja levantada en WhatsApp 1

Según la plataforma Emojipedia, encargada de registrar y explicar el significado de cada emoticón, este emoji se usa principalmente para mostrar escepticismo o duda, pero también puede expresar desaprobación, curiosidad o desconfianza.

Es decir, cuando una persona responde con esta carita, probablemente no está del todo convencida de lo que leyó, o tal vez sospecha que hay algo oculto detrás del mensaje.

Emoji con la ceja levantada en WhatsApp 2

Qué expresa realmente el emoji con la ceja levantada en WhatsApp

Aunque el emoji con la ceja levantada en WhatsApp tiene un significado oficial, su interpretación puede variar según el tono de la conversación. Por ejemplo:

  • Sospecha o duda: se usa cuando no crees del todo en lo que alguien dice. Si alguien te escribe “te juro que no fue mi culpa” y respondes con este emoji, estás expresando que no estás muy convencido.
  • Incredulidad: sirve para mostrar que algo te parece demasiado bueno o extraño para ser verdad.
  • Desaprobación: puede ser una manera sutil de mostrar que algo no te gusta o que no estás de acuerdo sin usar palabras.
  • Ironía: también puede usarse de forma sarcástica, especialmente si va acompañado de un comentario humorístico o sarcástico.
Emoji con la ceja levantada en WhatsApp 3

Cuál es el origen del emoji con la ceja levantada

El emoji con la ceja levantada no nació por casualidad. Su diseño se inspira en una expresión facial muy reconocida en el mundo del entretenimiento. De acuerdo con Emojipedia, su aspecto recuerda a la icónica expresión del comediante Stephen Colbert o del actor y exluchador Dwayne “The Rock” Johnson, famoso por levantar una ceja de forma desafiante durante sus apariciones en la WWE.

Este gesto facial se asocia con una mezcla de escepticismo, confianza y picardía, exactamente lo que intenta transmitir el emoji.

Por qué algunos malinterpretan su sentido en WhatsApp

El emoji con la ceja levantada es uno de los más malinterpretados de WhatsApp. Parte del problema radica en que cada sistema operativo (Android, iOS o web) muestra un diseño ligeramente diferente. En algunos teléfonos, la ceja arqueada parece una expresión neutral; en otros, se ve casi como una burla.

Emoji con la ceja levantada en WhatsApp 4

Esto genera confusión, sobre todo cuando la conversación ocurre entre dispositivos distintos. Por eso, siempre conviene recordar que el contexto es lo que define el sentido final del emoji, no el gráfico en sí.

Además, las diferencias culturales influyen mucho. En algunos países, levantar una ceja puede ser una señal de duda o sorpresa; en otros, un gesto de coquetería o desafío. Así, un mismo emoji puede tener matices completamente distintos dependiendo de quién lo envíe y desde dónde.

