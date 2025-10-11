Qué significa el emoji con la ceja levantada en WhatsApp y cómo debería usarse correctamente

Es decir, cuando una persona responde con esta carita, probablemente no está del todo convencida de lo que leyó, o tal vez sospecha que hay algo oculto detrás del mensaje.

Emoji con la ceja levantada en WhatsApp 2

Qué expresa realmente el emoji con la ceja levantada en WhatsApp

Aunque el emoji con la ceja levantada en WhatsApp tiene un significado oficial, su interpretación puede variar según el tono de la conversación. Por ejemplo:

Sospecha o duda: se usa cuando no crees del todo en lo que alguien dice. Si alguien te escribe “te juro que no fue mi culpa” y respondes con este emoji, estás expresando que no estás muy convencido.

se usa cuando no crees del todo en lo que alguien dice. Si alguien te escribe “te juro que no fue mi culpa” y respondes con este emoji, estás expresando que no estás muy convencido. Incredulidad: sirve para mostrar que algo te parece demasiado bueno o extraño para ser verdad.

sirve para mostrar que algo te parece demasiado bueno o extraño para ser verdad. Desaprobación: puede ser una manera sutil de mostrar que algo no te gusta o que no estás de acuerdo sin usar palabras.

puede ser una manera sutil de mostrar que algo no te gusta o que no estás de acuerdo sin usar palabras. Ironía: también puede usarse de forma sarcástica, especialmente si va acompañado de un comentario humorístico o sarcástico.

Emoji con la ceja levantada en WhatsApp 3

Cuál es el origen del emoji con la ceja levantada

El emoji con la ceja levantada no nació por casualidad. Su diseño se inspira en una expresión facial muy reconocida en el mundo del entretenimiento. De acuerdo con Emojipedia, su aspecto recuerda a la icónica expresión del comediante Stephen Colbert o del actor y exluchador Dwayne “The Rock” Johnson, famoso por levantar una ceja de forma desafiante durante sus apariciones en la WWE.

Este gesto facial se asocia con una mezcla de escepticismo, confianza y picardía, exactamente lo que intenta transmitir el emoji.

Por qué algunos malinterpretan su sentido en WhatsApp

El emoji con la ceja levantada es uno de los más malinterpretados de WhatsApp. Parte del problema radica en que cada sistema operativo (Android, iOS o web) muestra un diseño ligeramente diferente. En algunos teléfonos, la ceja arqueada parece una expresión neutral; en otros, se ve casi como una burla.

Emoji con la ceja levantada en WhatsApp 4

Esto genera confusión, sobre todo cuando la conversación ocurre entre dispositivos distintos. Por eso, siempre conviene recordar que el contexto es lo que define el sentido final del emoji, no el gráfico en sí.

Además, las diferencias culturales influyen mucho. En algunos países, levantar una ceja puede ser una señal de duda o sorpresa; en otros, un gesto de coquetería o desafío. Así, un mismo emoji puede tener matices completamente distintos dependiendo de quién lo envíe y desde dónde.