Cómo activar en WhatsApp el modo "Las guerreras K-pop": la película que causa furor en Netflix

Lo primero es seleccionar un fondo de pantalla temático. Para lograrlo, se recomienda descargar imágenes oficiales o fanarts de la película. La estética vibrante de Las guerreras K-pop encaja perfectamente con la interfaz de WhatsApp.

Pasos para cambiar el fondo del chat:

Abrir WhatsApp desde el teléfono móvil.

Ir a Ajustes > Chats > Tema predeterminado del chat.

Seleccionar Fondo y después Elegir desde la galería.

Escoger una imagen de la película, ajustar su tamaño y brillo.

Confirmar con el ícono verde ubicado en la esquina superior derecha.

Con estos pasos, cada conversación adquiere un toque cinematográfico, transportando al usuario al universo visual de la película.

Persona con el celular

Cómo crear chatbots inspirados en las protagonistas

Una de las funciones más llamativas del modo Las guerreras K-pop en WhatsApp es la posibilidad de diseñar chatbots personalizados. Estos bots, impulsados por inteligencia artificial, pueden programarse para responder como los personajes de la cinta.

WhatsApp ha permitido recientemente que los usuarios creen sus propios chatbots en la sección Chatear con las IA. Este espacio, que Meta introdujo como parte de sus pruebas con inteligencia artificial conversacional, ofrece un campo perfecto para los fanáticos de Las guerreras K-pop.

Para crear un chatbot inspirado en Rumi, Mira o Zoey, los pasos son:

Abrir la aplicación y acceder a la pestaña Contactos.

Entrar en Chatear con las IA.

Pulsar el ícono “+” para crear un nuevo bot.

Introducir un nombre y una descripción del personaje.

Indicar su personalidad, objetivos y tono de conversación.

Elegir si el bot será privado o público.

Guardar los cambios y comenzar la interacción.

Es importante describir detalladamente la personalidad del personaje para que la IA capture mejor su esencia. Por ejemplo, Rumi podría configurarse como una figura determinada y enérgica, mientras que Zoey podría tener un tono más analítico y reservado. Cuanto más específico sea el usuario al redactar la descripción, más auténtica será la interacción.

Sin embargo, los expertos advierten que no se deben compartir datos personales ni información privada en estas conversaciones, ya que los bots podrían almacenar o interpretar de manera incorrecta ciertos contenidos. WhatsApp recomienda mantener el uso recreativo y evitar ingresar información sensible.

Por qué "Las guerreras K-pop" se volvió tendencia en Netflix

Desde su estreno el 20 de junio de 2025, la película KPop Demon Hunters (titulada Las guerreras K-pop en Latinoamérica) conquistó a la audiencia de Netflix. La cinta, producida por Sony Pictures Animation y codirigida por Maggie Kang y Chris Appelhans, combina la energía del K-pop con elementos de fantasía y acción sobrenatural.

La historia sigue a Rumi, Mira y Zoey, integrantes del grupo musical ficticio HUNTR/X, quienes, además de ser estrellas del pop coreano, llevan una vida secreta como cazadoras de demonios. Este contraste entre glamour y peligro convirtió a la película en un fenómeno cultural, especialmente entre el público joven.

Según la trama, la música del grupo posee un poder especial capaz de generar un campo de energía que protege a la humanidad de los espíritus malignos. El conflicto central se desarrolla con la aparición de los Saja Boys, una boy band rival conformada por demonios liderados por el carismático Jinu.

La mezcla entre acción, amistad, rivalidad y empoderamiento femenino resonó en la audiencia global. Los colores vibrantes, las coreografías y la banda sonora contribuyeron a consolidar su identidad visual, que ahora inspira a miles de usuarios en redes sociales y plataformas de mensajería.