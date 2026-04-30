Internaron a Diego Peretti y fue operado: hay preocupación por su salud

En paralelo, Peretti se prepara para uno de los estrenos más esperados del año: una nueva película junto a Ricardo Darín para Netflix. Ambos protagonizan Lo dejamos acá, un thriller psicológico dirigido por Hernán Goldfrid que tiene previsto su lanzamiento en septiembre de 2026 y que ya genera gran expectativa entre el público.

Diego Peretti

¿De qué trata Lo dejamos acá, la nueva película de Ricardo Darín y Diego Peretti?

El primer avance no muestra demasiado, pero sí lo suficiente para generar interés. La historia sigue a un psicoanalista en crisis profesional que, tras perder la fe en los métodos tradicionales, decide tomar un camino diferente en su práctica.

Lo que comienza como una búsqueda de nuevas herramientas terapéuticas pronto empieza a cruzar ciertos límites éticos. Aunque sus métodos alternativos parecen dar resultados, la narrativa sugiere que el costo de esas decisiones podría ser elevado, aunque todavía no del todo evidente.

Todo cambia con la llegada de un nuevo paciente: un escritor con un fuerte bloqueo creativo, interpretado por Diego Peretti. Este encuentro marca un punto de quiebre en la trama y eleva la tensión, en un avance que apuesta más por sugerir que por explicar, uno de sus mayores aciertos.