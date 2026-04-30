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Internaron a Diego Peretti y fue operado: hay preocupación por su salud

El reconocido actor, Diego Peretti, fue internado por un serio cuadro de salud y debieron someterlo a una intervención.

30 abr 2026, 17:34
Internaron a Diego Peretti y hay preocupación por su salud.
Internaron a Diego Peretti y hay preocupación por su salud.

Internaron a Diego Peretti y hay preocupación por su salud.

El actor Diego Peretti fue internado y sometido a una intervención cardíaca en las últimas horas, lo que generó preocupación en el ambiente artístico. Según trascendió, la decisión médica se tomó luego de una serie de estudios de rutina que encendieron algunas alertas y derivaron en un control más exhaustivo de su estado de salud.

La información fue dada a conocer por la periodista Maru Leone en El Observador, quien llevó tranquilidad sobre el cuadro del actor. "Llevamos tranquilidad a la gente. Diego Peretti está internado. Me entero el martes. Él se fue a hacer un estudio de chequeo del corazón. Había unas cositas que a los médicos les hacía ruido y decidieron dejarlo internado por precaución y hacerle estudios de rigor", explicó, detallando cómo se desencadenó la situación.

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En ese contexto, se confirmó que Peretti fue sometido a una angioplastia con colocación de stent, una intervención habitual en casos de obstrucción arterial. "En el día de ayer le colocaron un stent. Salió todo bien. Me cuentan que el diagnóstico es una cardiopatía isquémica que es cuando las arterias coronarias se estresan y por eso se coloca un stent. Está internado en el ICBA, el Instituto Cardiovascular de Buenos Aires", agregó la periodista, llevando calma respecto a la evolución.

De acuerdo a lo informado, el actor deberá guardar reposo durante algunos días antes de retomar sus actividades. "Va a tener que guardar reposo unos días", señaló Leone sobre el protagonista de El Jefe del Jefe, la obra que comparte con Federico D'Elía en el Paseo La Plaza. Por este motivo, las funciones fueron suspendidas durante esta semana, aunque está previsto que se reanuden en los próximos días, con un posible regreso a escena el 8 de mayo.

En paralelo, Peretti se prepara para uno de los estrenos más esperados del año: una nueva película junto a Ricardo Darín para Netflix. Ambos protagonizan Lo dejamos acá, un thriller psicológico dirigido por Hernán Goldfrid que tiene previsto su lanzamiento en septiembre de 2026 y que ya genera gran expectativa entre el público.

Diego Peretti

¿De qué trata Lo dejamos acá, la nueva película de Ricardo Darín y Diego Peretti?

El primer avance no muestra demasiado, pero sí lo suficiente para generar interés. La historia sigue a un psicoanalista en crisis profesional que, tras perder la fe en los métodos tradicionales, decide tomar un camino diferente en su práctica.

Lo que comienza como una búsqueda de nuevas herramientas terapéuticas pronto empieza a cruzar ciertos límites éticos. Aunque sus métodos alternativos parecen dar resultados, la narrativa sugiere que el costo de esas decisiones podría ser elevado, aunque todavía no del todo evidente.

Todo cambia con la llegada de un nuevo paciente: un escritor con un fuerte bloqueo creativo, interpretado por Diego Peretti. Este encuentro marca un punto de quiebre en la trama y eleva la tensión, en un avance que apuesta más por sugerir que por explicar, uno de sus mayores aciertos.

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