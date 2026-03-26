La nueva serie de Netflix que acaba de estrenarse y es el thriller más exitoso con sus 9 capítulos

Harry Hole Netflix 2

De qué trata Harry Hole, de Jo Nesbø en Netflix

Según la sinopsis oficial de Netflix: "Cuando una serie de asesinatos rituales acecha Oslo, un detective debe lidiar con patrones enigmáticos, corrupción y sus propios demonios para encontrar al asesino".

La serie sitúa su acción en una versión inquietante de Oslo. La ciudad aparece golpeada por una ola de calor sin precedentes, un elemento poco habitual en el imaginario nórdico que añade una capa de tensión adicional.

Todo comienza con el hallazgo de una mujer cuyo dedo índice fue amputado. Ese detalle, perturbador y simbólico, marca el inicio de una investigación que pronto se vuelve mucho más compleja de lo esperado.

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En paralelo, Harry Hole atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida. Fue apartado de su trabajo, lucha contra el alcoholismo y enfrenta una ruptura personal que lo deja emocionalmente expuesto. Este contexto no solo condiciona su desempeño profesional, sino que también profundiza el tono oscuro de la serie.

El elenco principal de Harry Hole en Netflix

Tobias Santelmann

Joel Kinnaman

Pia Tjelta

Ellen Helinder

Anders Baasmo

Kåre Conradi

Simon J. Berger

Peter Stormare

Un regreso que redefine el nordic noir

Con nueve episodios de una hora, la serie marca un nuevo capítulo en la adaptación de novelas negras nórdicas. La apuesta por una narrativa más profunda, centrada en los dilemas morales del protagonista, la diferencia de otras producciones del género.

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El codirector Øystein Karlsen describió esta versión como "una especie de Gotham", en referencia a la icónica ciudad del universo de Batman. La comparación no es casual: ambas comparten un aire de decadencia moral y tensión constante.

Esa filosofía se refleja en cada episodio de Harry Hole, donde nada es lo que parece y cada pista abre nuevas preguntas.

Por qué esta serie está dando que hablar en Netflix

El impacto de la serie no se debe solo a su historia, sino también a su capacidad para conectar con el espectador. La combinación de drama personal, investigación criminal y crítica social genera una experiencia intensa.

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Además, el hecho de que el propio Jo Nesbø haya participado como creador y guionista aporta una autenticidad poco habitual en este tipo de adaptaciones.

La serie no intenta suavizar la crudeza del material original. Al contrario: la potencia, la expande y la lleva a un nuevo formato que permite explorar cada detalle con mayor profundidad.

Tráiler oficial de Harry Hole, de Jo Nesbø en Netflix