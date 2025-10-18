En vivo Radio La Red
La nueva serie romántica de Netflix recién estrenada que apenas tiene 8 episodios y lidera el Top 10

Una serie romántica de Netflix acaba de conquistar a la audiencia con su ternura, humor y una historia de amor tan inusual como encantadora.

por Redacción A24 |
La nueva serie romántica de Netflix recién estrenada que apenas tiene 8 episodios y lidera el Top 10. (Foto: Archivo)

Netflix volvió a sorprender a sus suscriptores con una de esas producciones que logran captar el corazón del público desde su primer episodio. Se trata de Románticos anónimos, una serie romántica que combina una historia tan dulce como emocional. Esta coproducción entre Japón y Corea del Sur se convirtió rápidamente en una de las favoritas del fin de semana.

Lo interesante de esta producción es que, detrás de su aparente sencillez, se esconde un retrato sensible sobre las emociones humanas, la vulnerabilidad y la búsqueda del amor cuando el miedo se interpone. Románticos anónimos adapta con maestría la película franco-belga "Tímidos anónimos" (2010), dirigida por Jean-Pierre Améris, trasladando la historia a un contexto moderno y asiático.

De qué trata Románticos anónimos en Netflix

Los protagonistas de esta serie romántica de Netflix son Sosuke Fujiwara, interpretado por Shun Oguri, y Hana Lee, encarnada por la reconocida actriz surcoreana Han Hyo-joo. Él es un empresario de éxito, heredero de una prestigiosa chocolatería familiar, mientras que ella es una artesana del cacao con un talento excepcional, pero con una timidez paralizante.

Románticos anónimos Netflix 1

Ambos padecen trastornos de ansiedad que condicionan su vida cotidiana: Hana no puede mantener contacto visual, mientras que Sosuke evita cualquier tipo de contacto físico. A pesar de estas barreras, el destino los une en el lugar más inesperado: una fábrica de chocolate. Allí, entre aromas dulces y confesiones silenciosas, comienza una relación marcada por la ternura, la incomodidad y la esperanza.

El eje central de la historia no es solo el romance, sino la manera en que dos personas con miedos tan profundos encuentran el valor para abrirse al otro.

La química entre Shun Oguri y Han Hyo-joo: la clave del éxito

Otro de los grandes aciertos de esta producción es la elección del elenco. Shun Oguri, conocido por su versatilidad en dramas japoneses, y Han Hyo-joo, estrella consolidada en Corea del Sur, logran una conexión única en pantalla. Su interpretación es contenida, delicada y profundamente humana.

Románticos anónimos Netflix 2

Los críticos destacaron que ambos actores renunciaron a los clichés habituales del romance televisivo, apostando en cambio por un vínculo basado en la empatía y la comprensión mutua. Las escenas entre ellos no necesitan grandes demostraciones: basta una mirada sostenida o un temblor en la voz para transmitir emoción.

Románticos anónimos: del cine europeo al encanto asiático

Pocos saben que “Románticos anónimos” nació originalmente en Europa. La versión francesa "Tímidos anónimos" fue una comedia romántica estrenada en 2010, dirigida por Jean-Pierre Améris y protagonizada por Isabelle Carré y Benoît Poelvoorde. Aquella historia también giraba en torno a dos personas con ansiedad social que encontraban en el chocolate un punto de unión.

La adaptación asiática conserva la esencia del relato original, pero introduce una mirada más introspectiva, con el ritmo pausado y estético característico del drama japonés y coreano. Además, los guionistas amplían el desarrollo de los personajes secundarios, dotando a la serie de más capas emocionales y un universo más rico.

Románticos anónimos Netflix 3

Por qué no deberías perderte esta serie romántica de Netflix

Hay muchas razones para darle una oportunidad a Románticos anónimos, pero tal vez la más importante sea su capacidad para emocionar sin recurrir a fórmulas previsibles. Es una historia que celebra la vulnerabilidad y demuestra que incluso los corazones más temerosos pueden aprender a amar.

La producción es ideal para quienes disfrutan de los romances pausados, los dramas introspectivos y las comedias ligeras con mensaje. Además, ofrece una visión esperanzadora sobre la salud mental, sin dramatizarla en exceso.

Románticos anónimos Netflix 4

Así que si estás buscando una serie romántica de Netflix para maratonear durante el fin de semana, con personajes entrañables, escenarios cálidos y una historia que te hará sonreír, Románticos anónimos es la elección perfecta.

El elenco de Románticos anónimos

  • Shun Oguri
  • Han Hyo-joo
  • Yuri Nakamura
  • Ryo Narita
  • Ayumi Ito
  • Shima Ise
  • Keiichiro Azuma
  • Koya Fukuda
  • Shiori Akita
  • Ikuho Akiya

Tráiler de Románticos anónimos en Netflix

