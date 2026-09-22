La periodista tomó otro rumbo de su carrera y lo anunció al aire: "Hasta pronto"

“Los desafíos no aparecen por calendario. No aparecen porque sí, de la nada, aparecen cuando aparecen”, reflexionó Geuna.

Y agregó: “Hay que tomar esas oportunidades y saber leerlas, cuando tenemos ganas de hacerlas. Y eso es lo que voy a hacer”.

Su decisión también estuvo atravesada por una enseñanza que, según contó, incorporó durante los años en los que trabajó junto a Jorge Lanata.

“Aprendí de Lanata a animarme a los desafíos y cambiar de forma inesperada”, aseguró.

Con esas palabras, la conductora confirmó que dejará temporalmente su lugar en TN para ponerse frente a un desafío completamente diferente: cambiar el estudio de televisión por las cocinas de MasterChef Celebrity.

Antes de cerrar el programa, Geuna eligió una frase que dejó abierta la puerta a su regreso: “Hoy me voy a despedir de este programa que adoro, ¿Y Mañana Qué? Es un hasta pronto”.

Durante su ausencia, Jésica Bossi ocupará su lugar en la pantalla de TN. Geuna, de todos modos, anticipó que espera volver a encontrarse con su audiencia el próximo año, especialmente teniendo en cuenta el escenario político que se viene.

“Seguro nos volvemos a encontrar en el año electoral que va a ser brutal”, adelantó, en referencia a 2027.

La salida de Geuna también generó versiones sobre un supuesto malestar dentro de TN. Sin embargo, la propia periodista se encargó de negar que exista un conflicto con las autoridades de la señal.

En diálogo con Intrusos, explicó: “No es cierto que están enojados. Lo charlamos mucho. Trabajo con un grupo hermoso y está todo bien. Está todo conversado”.

De todos modos, reconoció que no puede saber cuál fue la reacción de absolutamente todos dentro del canal: “La verdad que no sé si hubo gente que se enojó, eso yo no lo puedo manejar. Pero yo fui muy ordenada y honesta con todo el mundo”.

En paralelo, Paula Varela contó en Intrusos una versión diferente sobre la situación interna y aseguró que, según directivos de TN, la continuidad de Geuna en 2027 no estaría completamente definida. “Directivos de TN aseguran que no habló con uno de los directivos, el final es abierto, no saben si vuelve”, relató la panelista.

Según la versión transmitida por Varela, desde el canal también habrían destacado el crecimiento profesional de la periodista durante su paso por la señal. La panelista sostuvo que desde la empresa habrían expresado: “Armamos un gran perfil y la dejamos ir”.

Por ahora, Luciana Geuna se prepara para una nueva etapa lejos de TN y dentro de uno de los realities más importantes de la televisión argentina. El próximo lunes 28 de septiembre comenzará su aventura en MasterChef Celebrity, donde compartirá competencia con figuras como Lizy Tagliani, Julieta Poggio, Marta Fort, Elizabeth “La Negra” Vernaci, Luck Ra, Pablo Migliore y Mike Amigorena, entre otros.

La periodista cambia por unos meses las noticias y el análisis por los desafíos culinarios del reality, pero dejó una puerta abierta: su despedida de TN, según sus propias palabras, es apenas un “hasta pronto”.