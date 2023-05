La reacción de la mamá de Tomás Holder a su video íntimo

“Cuando te llega el video XXX de tu hijo #Holder”, escribió en un video donde se la veía tomando agua mientras veía las redes, entonces escupe todo y termina tirando el celular.

Los seguidores decidieron comentar la publicación: “Es una banda”, “Hasta la mamá se burla de Holder”, “Pero señora...”.

Tomás Holder explotó indignado y decidió ir a la Justicia tras la filtración de su video íntimo: "Me parece nefasto"

Esta semana, Tomás Holder estuvo en boca de todos por la filtración de un video íntimo. En la grabación, se puede ver al ex Gran Hermano 2022 en pleno acto sexual con una morocha en la cama.

El material, que dura un minuto y medio, no tardó en hacerse viral en las redes sociales. El joven se mostró despreocupado al respecto. "Soy muy partidario de que mi cuerpo es un cuerpo de arte, un cuerpo humano", expresó.

Sin embargo, en las últimas horas, en una historia en Instagram, Tomás Holder anunció que quiere llevar el tema a la Justicia y explotó indignado con la chica que aparece en la grabación y con LAM.

Al ex GH le molestó que en el programa de Ángel de Brito le hicieran una nota a Agustina, La Tana, la influencer porno que es protagonista del video. Además, se quejó porque en una de las pantallas del ciclo se podía ver parte del material erótico.

"No iba a hablar más del tema. Se filtró un video y ya está, pero me enteré que están facturando fortuna de plata con la imagen mía", exclamó, furioso.

Por último, Tomás Holder apuntó contra La Tana. "La mina esta dice no quiero fama. Si no querés fama, no vas a LAM. Nada eso. Me parece nefasto. Una locura enorme lo que están haciendo con mi imagen. Se tendrá que pasar a lo judicial", concluyó.