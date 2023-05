Tomás Holder explotó indignado y decidió ir a la Justicia tras la filtración de su video íntimo: "Me parece nefasto"

Embed

Sin embargo, en las últimas horas, en una historia en Instagram, Tomás Holder anunció que quiere llevar el tema a la Justicia y explotó indignado con la chica que aparece en la grabación y con LAM.

Al ex GH le molestó que en el programa de Ángel de Brito le hicieran una nota a Agustina, La Tana, la influencer porno que es protagonista del video. Además, se quejó porque en una de las pantallas del ciclo se podía ver parte del material erótico.

"No iba a hablar más del tema. Se filtró un video y ya está, pero me enteré que están facturando fortuna de plata con la imagen mía", exclamó, furioso.

Por último, Tomás Holder apuntó contra La Tana. "La mina esta dice no quiero fama. Si no querés fama, no vas a LAM. Nada eso. Me parece nefasto. Una locura enorme lo que están haciendo con mi imagen. Se tendrá que pasar a lo judicial", concluyó.

Tomi Holder GH.jpg

El material inédito del video íntimo de Tomás Holder con una influencer del porno: "Dura cuatro minutos"

En las últimas horas, fue tendencia en las redes un video hot de Tomás Holder. En Twitter se hizo viral un material erótico que grabó el ex Gran Hermano 2022 con una influencer del porno, Agustina, La Tana.

La chica en cuestión estuvo en el piso de LAM (América TV) y contó que la tomó por sorpresa la filtración de esta filmación. "Esto no lo sacaron de mis publicaciones. El video que yo tengo a la venta tiene marca de agua y no se lo ve", explicó.

La Tana sospecha que fue el propio ex Gran Hermano 2022 quien entregó este material. "Esto no es la primera vez que pasa. Ya se filtró un video de él", señaló.

Por otra parte, la invitada dijo que es imposible que lo hayan capturado de su perfil en los sitios porno. "Este fragmento se ve que lo mandaron por WhatsApp y es una parte porque dura un minuto y medio. El original dura cuatro minutos y pico. Hay más. Es más largo, lo tuve que cortar en partes para que no se lo viera nunca a él", detalló.

La influencer contó que ella ofrece material a un precio económico como estrategia de venta. "Vendo más barato y en cantidad. Mi contenido es súper accesible", comentó.

Al finalizar, La Tana destacó que tiene un buen recuerdo de los encuentros que mantuvo con Tomás Holder. "Nos conocimos en una fiesta. Estuvimos cuatro días juntos. La pasamos muy bien. Conectamos un montón", sentenció.