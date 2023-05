Se filtró un video íntimo de Tomás Holder de Gran Hermano y las redes explotaron: "¿Para qué lo vi?"

Tomás Holder

El video dura un minuto y medio, y se puede ver al exparticipante de Gran Hermano 2022 (Telefe) en pleno acto sexual con una joven morocha en la cama.

La grabación no pasó inadvertida en Twitter, donde los usuarios se hicieron eco del video con todo tipo de comentarios. “Ay, no, por qué vi el video de Holder cog...”, “Quedé traumada”, “Acabo de ver el video de Holder. ¿Para qué mierd... tengo Twitter?”, “Venía bien hasta que me apareció el video de Holder. Hasta el partido de Boca no pienso entrar más a Twitter. Chau, loco”, fueron algunos de los mensajes.

El fuerte descargo de Tomás Holder tras las acusaciones por conducta inapropiada con menores

Después de que padres denunciaran una actitud inapropiada por parte del mediático y primer eliminado de Gran Hermano 2022, Tomás Holder salió a responder: “Me molesta que siempre quieran hacerme quedar mal”.

Por estas horas estuvo circulando un video en redes donde se lo ve al ex participante del reality pasando por el frente de un reconocido colegio de Solymar, Uruguay. En el video se le escucha decir: "Joaco, cómo estás, ¿mirá donde voy a venir a buscar chicas? Chanan".

El video se viralizó entre los estudiantes del colegio y despertó la preocupación de los padres que denunciaron ante las autoridades del instituto, motivando la investigación interna y el envío de un comunicado sobre este incidente.

El rosarino, al enterarse de la viralización del video y el comunicado, hizo un fuerte descargo en sus redes sociales. “¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Bueno, me levanto y veo esas noticias que me dan mucho por las pelotas. Más que nada porque saben que fue en chiste, que siempre hice ese personaje en TikTok de situación de menores...”, dijo en sus historias de Instagram.

Después detalló el contexto del video: “Hace un mes y pico, yo estaba en el auto con una amiga uruguaya que tiene un hijo, Joaquín, que es chiquito, debe tener 11 o 12 años, que me pidió un video a modo de chiste y lo hicimos”.

“Me molesta mucho que siempre quieran hacerme quedar mal o como la mala persona, cuando no lo soy. (...) Más que nada salgo a aclarar porque esto sí me parece que es un tema que puede ensuciarme bastante y no estoy dispuesto a ensuciarme por algo que fue en tono de chiste, entre familia, entre amigos que saben que tengo una reputación impecable”, cerró Holder, y en la historia siguiente mostró el chat con su amiga.