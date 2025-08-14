En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
Recetas
RECETA

La receta para hacer un risotto de espinaca lleno de sabor y sin complicaciones

Una versión fresca y nutritiva del clásico risotto, donde la espinaca aporta color y suavidad, las nueces suman crocancia, y el parmesano casero corona una combinación que conquista a todos.

La receta para hacer un risotto de espinaca lleno de sabor y sin complicaciones

El risotto es uno de esos platos que combinan lo mejor de la cocina italiana: cremosidad, sabor y versatilidad. En esta versión, el protagonista no es solo el arroz, sino también la espinaca fresca, que le aporta un color vibrante y un perfil nutritivo, complementado con la textura crujiente de las nueces y la intensidad del parmesano casero.

Leé también Cómo hacer un risotto de calabaza cremoso y lleno de sabor en simples pasos
como hacer un risotto de calabaza cremoso y lleno de sabor en simples pasos
image

Más allá de ser una preparación deliciosa, este risotto verde es ideal para quienes buscan una comida que impresione visualmente sin necesidad de técnicas complicadas. La clave está en integrar los ingredientes en el momento justo para que el resultado final sea equilibrado en sabor y textura.

Qué ingredientes se necesitan para este risotto verde

Para preparar este plato vas a necesitar:

  • 200 g de arroz arborio o carnaroli

  • 1 litro de caldo de verduras caliente

  • 200 g de espinaca fresca

  • 1 cebolla pequeña picada

  • 2 dientes de ajo picados

  • 50 g de nueces

  • 2 cucharadas de aceite de oliva

  • 30 g de manteca

  • 80 g de queso parmesano rallado (o parmesano casero)

  • Sal y pimienta a gusto

  • Queso parmesano

Paso a paso del risotto verde

  • Blanquear la espinaca: Hervir agua en una olla, sumergir las hojas por 1 minuto y pasarlas rápidamente a un bol con agua fría. Escurrir bien y procesar hasta lograr una pasta verde suave.

  • Sofreír la base: En una sartén amplia, calentar el aceite de oliva y la manteca. Incorporar la cebolla y el ajo, y cocinar a fuego medio hasta que estén transparentes.

  • Agregar el arroz: Incorporar el arroz y tostarlo durante 2 minutos, revolviendo para que absorba los sabores.

  • Cocinar con caldo: Añadir una cucharada de caldo caliente y revolver hasta que se absorba. Repetir el proceso, agregando caldo de a poco y sin dejar de remover, para que el arroz libere su almidón.

  • Integrar la espinaca: Cuando el arroz esté casi al dente, incorporar la pasta de espinaca y mezclar bien para que el color y el sabor se integren.

  • Finalizar: Apagar el fuego, añadir el parmesano rallado o casero, y rectificar sal y pimienta. Servir caliente con nueces picadas por encima para un toque crujiente.

Con qué acompañar este risotto

Este plato combina muy bien con un vino blanco seco o una limonada fresca, que resalte el sabor de la espinaca y el queso. También se puede servir como plato único o acompañar con una ensalada fresca para equilibrar la cremosidad.

El risotto verde de espinacas con nueces y parmesano casero no solo es una opción deliciosa para una cena especial, sino también una manera creativa de incorporar vegetales a la dieta de forma sabrosa y elegante. Prepararlo es un ejercicio de paciencia y cuidado, y el resultado final lo vale: un plato que conquista a la vista y al paladar.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Recetas
Notas relacionadas
Budín de espinaca casero: la receta que sorprendió a todos y se ganó un lugar en la mesa
Flan casero: la receta de la abuela para que este postre te salga increíble
Cómo hacer ghee casero, el ingrediente dorado que vas a sumar a todas tus comidas saludables

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar