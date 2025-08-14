La receta para hacer un risotto de espinaca lleno de sabor y sin complicaciones

Paso a paso del risotto verde

Blanquear la espinaca: Hervir agua en una olla, sumergir las hojas por 1 minuto y pasarlas rápidamente a un bol con agua fría. Escurrir bien y procesar hasta lograr una pasta verde suave.

Sofreír la base: En una sartén amplia, calentar el aceite de oliva y la manteca. Incorporar la cebolla y el ajo, y cocinar a fuego medio hasta que estén transparentes.

Agregar el arroz: Incorporar el arroz y tostarlo durante 2 minutos, revolviendo para que absorba los sabores.

Cocinar con caldo: Añadir una cucharada de caldo caliente y revolver hasta que se absorba. Repetir el proceso, agregando caldo de a poco y sin dejar de remover, para que el arroz libere su almidón.

Integrar la espinaca: Cuando el arroz esté casi al dente, incorporar la pasta de espinaca y mezclar bien para que el color y el sabor se integren.

Finalizar: Apagar el fuego, añadir el parmesano rallado o casero, y rectificar sal y pimienta. Servir caliente con nueces picadas por encima para un toque crujiente.

Con qué acompañar este risotto

Este plato combina muy bien con un vino blanco seco o una limonada fresca, que resalte el sabor de la espinaca y el queso. También se puede servir como plato único o acompañar con una ensalada fresca para equilibrar la cremosidad.

El risotto verde de espinacas con nueces y parmesano casero no solo es una opción deliciosa para una cena especial, sino también una manera creativa de incorporar vegetales a la dieta de forma sabrosa y elegante. Prepararlo es un ejercicio de paciencia y cuidado, y el resultado final lo vale: un plato que conquista a la vista y al paladar.