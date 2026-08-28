La Reini destrozó a la hija de Pergolini tras su salida de Popstars: la frase que encendió la polémica

El vínculo familiar inevitablemente despertó comentarios, aunque la joven había intentado marcar distancia y demostrar sus condiciones arriba del escenario.

Pero cuando parecía que su camino dentro del reality comenzaba a consolidarse, llegó el inesperado anuncio. Valentina decidió abandonar Popstars apenas 48 horas después de haber avanzado en la competencia. Frente a las cámaras, explicó que había aparecido otra oportunidad laboral que decidió priorizar.

“Soy actriz, cantante y me considero artista. A veces los proyectos llegan en los momentos justos y hoy tengo otro con el que decido avanzar, así que tengo que decirle adiós a Popstars”, explicó la joven al comunicar su decisión.

Según trascendió posteriormente, el nuevo proyecto estaría relacionado con la tercera temporada de En el Barro, ficción en la que Valentina ya había participado. También surgieron versiones sobre algunas diferencias con la producción del reality.

Pero mientras la renuncia comenzaba a generar repercusiones, La Reini a-desde el streaming de Telefe- lanzó una frase que rápidamente llamó la atención.

Sofía Gonet cuestionó la situación y puso el foco en aquellas participantes que llegan desde distintos puntos del país para intentar conseguir una oportunidad en un casting: “¿Alguien puede pensar en la chica de Misiones que viajó 12 horas y la mandaron de vuelta con su valija? ”, planteó en defensa del esfuerzo de las demás participantes.

Y luego fue todavía más directa: “No soy objetiva con las nepo babies”.

La expresión elegida por La Reini no pasó inadvertida. “Nepo baby” es un término utilizado para referirse, generalmente de manera crítica, a los hijos de personas famosas o influyentes que desarrollan sus carreras en ámbitos donde sus familiares ya tienen contactos o reconocimiento.

En este caso, el comentario de Gonet apareció inmediatamente después de la salida de Valentina, por lo que muchos interpretaron sus palabras como una crítica directa a la hija de Mario Pergolini y a la ventaja que podría representar pertenecer a una familia reconocida dentro de los medios.

La Reini, además, dejó en claro que su postura tenía que ver justamente con la desigualdad de oportunidades que puede existir entre los participantes de este tipo de competencias.