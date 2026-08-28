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La Reini destrozó a la hija de Pergolini tras su salida de Popstars: la frase que encendió la polémica

Sofía Gonet no perdonó a la hija de Pergolini tras su renuncia a Popstars: la destrozó con un fuerte comentario. Escuchala.

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La Reini destrozó a la hija de Pergolini tras su salida de Popstars: la frase que encendió la polémica

La salida de Valentina Pergolini de Popstars generó sorpresa y abrió una inesperada polémica. La hija de Mario Pergolini había conseguido avanzar en el reality de Telefe y recibido elogios del jurado, pero apenas dos días después tomó la decisión de abandonar la competencia. Su determinación tuvo una rápida repercusión y, desde el streaming del canal, Sofía “La Reini” Gonet lanzó una filosa crítica que volvió a poner sobre la mesa el debate por los llamados “nepo babies”.

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A sus 20 años, Valentina había llegado a una nueva instancia de Popstars después de interpretar Desafiando al destino, de María Becerra. Su performance había convencido al jurado y la joven había dejado claro desde el comienzo que quería construir su propio camino en el mundo artístico.

Incluso, durante su presentación había expresado una idea que rápidamente cobró otro significado tras conocerse su salida: Acá vengo a hacer la mía”.

La participación de Valentina también había generado especial interés por su apellido. En pleno programa, Ángela Torres fue quien reveló que la participante era hija de Mario Pergolini, uno de los nombres históricos de los medios argentinos.

El vínculo familiar inevitablemente despertó comentarios, aunque la joven había intentado marcar distancia y demostrar sus condiciones arriba del escenario.

Pero cuando parecía que su camino dentro del reality comenzaba a consolidarse, llegó el inesperado anuncio. Valentina decidió abandonar Popstars apenas 48 horas después de haber avanzado en la competencia. Frente a las cámaras, explicó que había aparecido otra oportunidad laboral que decidió priorizar.

Soy actriz, cantante y me considero artista. A veces los proyectos llegan en los momentos justos y hoy tengo otro con el que decido avanzar, así que tengo que decirle adiós a Popstars, explicó la joven al comunicar su decisión.

Según trascendió posteriormente, el nuevo proyecto estaría relacionado con la tercera temporada de En el Barro, ficción en la que Valentina ya había participado. También surgieron versiones sobre algunas diferencias con la producción del reality.

Pero mientras la renuncia comenzaba a generar repercusiones, La Reini a-desde el streaming de Telefe- lanzó una frase que rápidamente llamó la atención.

Sofía Gonet cuestionó la situación y puso el foco en aquellas participantes que llegan desde distintos puntos del país para intentar conseguir una oportunidad en un casting: “¿Alguien puede pensar en la chica de Misiones que viajó 12 horas y la mandaron de vuelta con su valija?, planteó en defensa del esfuerzo de las demás participantes.

Y luego fue todavía más directa: “No soy objetiva con las nepo babies”.

La expresión elegida por La Reini no pasó inadvertida. “Nepo baby” es un término utilizado para referirse, generalmente de manera crítica, a los hijos de personas famosas o influyentes que desarrollan sus carreras en ámbitos donde sus familiares ya tienen contactos o reconocimiento.

En este caso, el comentario de Gonet apareció inmediatamente después de la salida de Valentina, por lo que muchos interpretaron sus palabras como una crítica directa a la hija de Mario Pergolini y a la ventaja que podría representar pertenecer a una familia reconocida dentro de los medios.

La Reini, además, dejó en claro que su postura tenía que ver justamente con la desigualdad de oportunidades que puede existir entre los participantes de este tipo de competencias.

En pocas palabras

  • La Reini criticó la renuncia de la hija de Mario Pergolini a Popstars.
  • Cuestionó la ventaja de los
Resumen generado por Thinkindot AI
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