Drástico giro: revelaron un dato clave sobre el futbolista que murió en plena operación

La imputación del anestesiólogo representa, por ese motivo, un nuevo capítulo en una causa que todavía busca reconstruir minuto a minuto qué sucedió con el joven futbolista.

Camilo Nuin: quién era el futbolista de 18 años que murió durante una operación

Camilo Nuin tenía 18 años y una carrera futbolística que comenzaba a tomar impulso. Integraba las divisiones del Club Atlético San Telmo y se desempeñaba como jugador de la Reserva, equipo del que además era capitán.

Para el joven, el fútbol no era solamente una actividad deportiva. Representaba un proyecto de vida que había comenzado a consolidarse después de años de entrenamiento y competencia.

En marzo de 2025, Camilo había recibido una noticia que podía marcar un antes y un después en su carrera: el cuerpo técnico de la Primera División había comenzado a observarlo con mayor atención y existía la posibilidad de que pudiera tener una oportunidad en la categoría superior.

Pero ese mismo día sufrió una lesión que modificó por completo sus planes.

El diagnóstico determinó que había sufrido una rotura de los ligamentos cruzados de la rodilla derecha. Como sucede con este tipo de lesiones en deportistas, el camino habitual para intentar recuperar la estabilidad de la articulación incluía una intervención quirúrgica y posteriormente un extenso período de rehabilitación.

La cirugía fue programada para el 25 de junio de 2025, en la Clínica Espora, ubicada en Adrogué, partido de Almirante Brown.

En principio, se trataba de una intervención considerada de baja complejidad. Camilo debía ingresar al quirófano para reparar la lesión y luego comenzar una recuperación que le permitiera volver progresivamente a las canchas.

Nada hacía prever, para su familia, que aquella operación terminaría con su vida.

La operación de ligamentos cruzados que terminó en una tragedia

El procedimiento quirúrgico estaba a cargo de un equipo médico del que formaban parte, entre otros profesionales, el cirujano Javier De Franco y el anestesiólogo Horacio Esteban Martínez Cerana.

La familia de Camilo sostiene que durante la intervención se produjeron una serie de irregularidades que, a su entender, deben ser investigadas en profundidad.

Uno de los principales cuestionamientos planteados por Anabella Bianucci, la mamá del joven, está relacionado con la preparación anestésica previa a la cirugía.

Según el relato de la mujer, no se habrían registrado de manera correcta algunos datos básicos del paciente, entre ellos su peso y su talla, información que considera relevante a la hora de establecer determinados parámetros médicos.

La madre también cuestionó la forma en que habría sido administrada la anestesia.

De acuerdo con su denuncia, la aplicación se habría realizado en una zona que no correspondía y la sustancia habría terminado ingresando directamente al torrente sanguíneo.

Se trata de afirmaciones realizadas por la familia que forman parte de los elementos que la Justicia analiza y que deberán ser contrastadas con la documentación médica y las conclusiones de los especialistas.

Por ahora, la causa busca establecer qué ocurrió efectivamente durante esos minutos críticos.

Las dudas de la familia de Camilo Nuin sobre el monitoreo médico

Otro de los puntos que la familia puso bajo la lupa es el monitoreo de Camilo durante la intervención quirúrgica.

Bianucci aseguró que su hijo no habría estado conectado correctamente a dispositivos destinados a controlar parámetros fundamentales durante una anestesia, entre ellos el oxímetro y el equipamiento utilizado para registrar las pulsaciones.

Según su versión, esta situación habría impedido detectar con suficiente anticipación el deterioro de la condición del joven.

La familia sostiene que Camilo habría sufrido un paro dentro del quirófano y que la situación no fue advertida a tiempo.

Sin embargo, establecer si esas afirmaciones se corresponden con lo sucedido requiere de evidencia médica y pericial. Por ese motivo, los investigadores analizaron diferentes documentos y estudios para reconstruir la secuencia de acontecimientos.

En una investigación de este tipo, cada detalle puede adquirir relevancia: los medicamentos utilizados, las dosis administradas, los registros de los monitores, las maniobras realizadas por los profesionales, los tiempos de intervención y la respuesta del paciente.

La Justicia intenta determinar precisamente esa secuencia.

Qué determinó la autopsia sobre la muerte del joven futbolista

Una de las primeras preguntas que debió responder la investigación fue establecer cuál fue la causa de la muerte de Camilo Nuin.

Para ello se realizaron estudios forenses y toxicológicos, además de diferentes análisis médicos.

El 17 de marzo se llevó adelante una primera junta médica pericial. Los especialistas concluyeron que el joven falleció como consecuencia de un paro cardiorrespiratorio.

Esa conclusión permitió establecer el mecanismo inmediato de la muerte, pero no resolvió una de las cuestiones centrales del expediente: si ese paro fue consecuencia de una complicación inevitable o si pudo haber sido provocado o favorecido por una conducta profesional incorrecta.

La diferencia es fundamental para el avance de una causa judicial.

Por eso, la Fiscalía continuó reuniendo información y solicitando estudios complementarios.

Los resultados de esas pericias podrían determinar qué ocurrió antes del paro, qué sustancias fueron administradas, cómo respondió el organismo de Camilo y si existió alguna conducta médica que pudiera tener relevancia penal.

La Fiscalía imputó al anestesiólogo Horacio Martínez Cerana

Con el avance de la investigación, la Fiscalía resolvió imputar al anestesiólogo Horacio Esteban Martínez Cerana, de 61 años.

El profesional ya fue notificado de la existencia de la imputación y ahora la causa espera una pericia que podría ser determinante para definir cuál será la figura delictiva concreta que se le atribuirá.

La imputación no equivale a una condena ni implica que el profesional haya sido declarado responsable de la muerte. Se trata de una instancia dentro del proceso judicial que permite avanzar en la investigación de una posible responsabilidad penal.

El próximo paso será la declaración indagatoria, que se concretará una vez que los investigadores incorporen el informe pericial pendiente.

Ese documento puede resultar clave para establecer si existe una relación entre las prácticas cuestionadas durante la intervención y el fallecimiento del joven.

La Fiscalía N.º 10 de Lomas de Zamora analiza el conjunto de pruebas disponibles antes de adoptar nuevas decisiones.

Una investigación que lleva más de un año

El expediente acumula más de 14 meses de investigación y durante ese período se realizaron distintos procedimientos para reconstruir lo ocurrido.

Entre las pruebas incorporadas aparecen la autopsia, los estudios toxicológicos, informes elaborados por el Cuerpo Médico Forense y dictámenes de la Asesoría Pericial.

Cada uno de estos elementos aporta información diferente.

Los estudios toxicológicos permiten determinar qué sustancias estaban presentes en el organismo. Los informes médicos buscan explicar las causas fisiológicas del fallecimiento. Mientras tanto, las pericias pueden ayudar a establecer si los procedimientos realizados durante la operación se ajustaron a los protocolos correspondientes.

El objetivo final es reconstruir la cadena de hechos que terminó con la muerte de Camilo.

Para la familia, esa reconstrucción resulta indispensable.

La familia reclama determinar si hubo una cadena de responsabilidades

Desde el comienzo, Anabella Bianucci sostuvo que la muerte de su hijo no debería analizarse como un hecho aislado, sino como el resultado de una posible cadena de errores.

La mujer cuestionó distintos aspectos relacionados con la anestesia, el monitoreo durante la operación y la atención recibida por Camilo.

Su reclamo también apunta a que la investigación determine cuál fue el papel que desempeñó cada integrante del equipo médico y qué responsabilidad pudo haber tenido la institución donde se llevó adelante la intervención.

La imputación del anestesiólogo supone, en ese sentido, un avance para una familia que durante meses buscó respuestas.

Pero todavía quedan interrogantes por resolver.

La Justicia deberá establecer si las irregularidades denunciadas efectivamente ocurrieron, si tuvieron incidencia en el estado de salud de Camilo y, fundamentalmente, si existe un vínculo causal entre esas conductas y su muerte.

Qué puede pasar ahora en la causa por la muerte de Camilo Nuin

El próximo movimiento importante del expediente estará vinculado con la pericia que analiza la actuación médica durante la cirugía.

Una vez que ese informe sea incorporado, la Fiscalía podrá avanzar con mayor precisión sobre la situación procesal del anestesiólogo y determinar el delito que eventualmente se le atribuirá.

Luego llegará la instancia de la declaración indagatoria de Martínez Cerana, en la que podrá conocer formalmente los hechos que se le imputan y ejercer su derecho de defensa.

La causa también podría continuar analizando la actuación de otros profesionales que participaron del procedimiento.

Ese es precisamente uno de los pedidos de la familia, que reclama que no se limite la investigación a una sola persona y que se determine la responsabilidad de todos aquellos que pudieron haber intervenido en la atención del joven.

Por ahora, el expediente permanece abierto.

La muerte de Camilo Nuin, ocurrida cuando tenía apenas 18 años y atravesaba uno de los momentos más prometedores de su carrera deportiva, sigue bajo investigación judicial.

Lo que comenzó como una operación programada para reparar una lesión de rodilla terminó convirtiéndose en una tragedia que dejó a una familia buscando respuestas y a la Justicia frente a la necesidad de determinar qué ocurrió realmente dentro de aquel quirófano.

La imputación del anestesiólogo marca un nuevo punto de inflexión en el caso, pero todavía no constituye el cierre de la investigación. Las próximas pericias y las declaraciones de los profesionales involucrados serán determinantes para saber si existió responsabilidad penal y, en ese caso, quiénes deberán responder por la muerte del joven futbolista.