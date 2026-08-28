Consiguió un novio británico en redes y terminó perdiendo casi $30 millones por "amor"

Con el paso del tiempo, los intercambios se hicieron cada vez más frecuentes hasta que se consolidó lo que la víctima interpretó como una relación sentimental a distancia.

Pese a la confianza que había alcanzado con su supuesto novio, había una señal que más tarde adquirió relevancia: nunca realizaron una videollamada que permitiera confirmar que la persona detrás de los mensajes era quien decía ser.

El vínculo virtual continuó y finalmente apareció la promesa que terminó de activar la maniobra.

Le prometió viajar a Paraná y comenzó a pedirle dinero

El supuesto Michael le aseguró que quería viajar desde el Reino Unido hasta la Argentina para conocerla personalmente. Sin embargo, antes de emprender el viaje le manifestó que necesitaba una autorización y dinero para afrontar distintos gastos.

Convencida de que finalmente conocería al hombre con el que había construido el vínculo, la mujer decidió ayudarlo económicamente. El problema fue que no disponía del dinero que le solicitaban. De acuerdo con la denuncia, recurrió entonces a préstamos otorgados por distintas entidades bancarias y no bancarias.

La suma fue creciendo hasta alcanzar una cifra millonaria: transfirió exactamente $29.816.400,69 a las cuentas que le indicaron.

Pero el encuentro nunca ocurrió. El supuesto ciudadano británico no viajó a Paraná y la víctima terminó advirtiendo que podía encontrarse frente a un fraude.

Siguieron el dinero y encontraron una cuenta a nombre de una mujer

Tras la denuncia tomó intervención la División Cibercrimen, que comenzó a reconstruir las comunicaciones y, fundamentalmente, el recorrido del dinero transferido.

Los investigadores determinaron que parte de los fondos habría llegado a una cuenta o billetera virtual registrada a nombre de una mujer identificada por las iniciales D.C.M., de 47 años y con domicilio en Concordia.

Ese dato permitió avanzar con una medida judicial. La jueza de Garantías Gabriela Seró autorizó un allanamiento en una propiedad ubicada sobre calle Las Heras al 1000, en Concordia, que fue realizado por personal de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal.

Durante el procedimiento, la Policía secuestró tres teléfonos celulares que quedaron a disposición de la investigación.

La mujer fue notificada y quedó vinculada al expediente por el presunto delito de estafa, aunque su eventual responsabilidad deberá determinarse a partir de las pruebas reunidas durante la causa.

El antecedente de la jubilada engañada por un falso Kevin Costner

El episodio de Paraná tiene similitudes con otro fraude conocido recientemente en la provincia de Buenos Aires. Una jubilada de 70 años de General Madariaga denunció haber transferido más de $3,6 millones a una persona que se hacía pasar en las redes sociales por el actor estadounidense Kevin Costner.

El contacto había comenzado a través de TikTok y posteriormente continuó mediante una aplicación de mensajería. Después de meses de conversaciones, el impostor le ofreció un supuesto carnet de un “Club Fan” y la convenció de realizar diferentes transferencias.

Incluso llegó a sugerirle que vendiera su casa bajo la promesa de comprarle otra propiedad en California. La mujer no llegó a desprenderse del inmueble, pero sí transfirió $3.621.712,35 antes de descubrir el engaño.

En Paraná, mientras tanto, la Justicia intenta ahora establecer quién construyó durante meses la identidad del supuesto novio británico y dónde terminaron los casi $30 millones que la víctima consiguió incluso endeudándose para concretar un encuentro que nunca ocurrió.