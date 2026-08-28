En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Policiales
Estafa
TRISTE ENGAÑO

Consiguió un novio británico en redes y terminó perdiendo casi $30 millones por "amor"

Una mujer de 60 años fue víctima de una estafa virtual tras mantener durante meses una relación con un supuesto ciudadano británico. Pidió préstamos y transfirió casi $30 millones para que viajara a conocerla.

Banner Seguinos en google DESK
Se enamoró de un supuesto británico y terminó perdiendo casi $30 millones. (Foto: IA)

Se enamoró de un supuesto británico y terminó perdiendo casi $30 millones. (Foto: IA)

Una mujer de 60 años de Paraná, Entre Ríos, denunció haber sido víctima de una estafa virtual por casi $30 millones después de mantener durante meses una relación sentimental a distancia con un supuesto ciudadano británico. El hombre le aseguró que quería viajar a la Argentina para conocerla personalmente y comenzó a pedirle dinero para concretar el encuentro.

Leé también La confesión del abuelo de Agostina Vega sobre las horas clave de la búsqueda: "Barrelier nos engañó a todos"
Los abuelos de Agostina sostuvieron que Barrelier desvió las sospechas y que hubo demoras clave tras la denuncia por la desaparición. (Foto: captura de pantalla)

La víctima llegó a solicitar créditos en distintas entidades financieras para cumplir con los pedidos de quien creía que era su pareja. En total, transfirió $29.816.400,69, pero el esperado viaje nunca se produjo.

La investigación permitió seguir el recorrido de parte del dinero y condujo hasta una mujer de 47 años domiciliada en Concordia, cuya cuenta habría recibido fondos. La Justicia ordenó allanar su vivienda, donde fueron secuestrados tres teléfonos celulares que ahora serán peritados.

La relación comenzó en Facebook y siguió durante meses

El engaño habría comenzado cuando la mujer recibió a través de Facebook un mensaje de una persona que se presentó como Michael Lawrence Williams, un supuesto ciudadano del Reino Unido. Las conversaciones pasaron posteriormente a WhatsApp. Un detalle contribuyó a reforzar la historia: el interlocutor utilizaba un número telefónico con característica británica.

Con el paso del tiempo, los intercambios se hicieron cada vez más frecuentes hasta que se consolidó lo que la víctima interpretó como una relación sentimental a distancia.

Pese a la confianza que había alcanzado con su supuesto novio, había una señal que más tarde adquirió relevancia: nunca realizaron una videollamada que permitiera confirmar que la persona detrás de los mensajes era quien decía ser.

El vínculo virtual continuó y finalmente apareció la promesa que terminó de activar la maniobra.

Le prometió viajar a Paraná y comenzó a pedirle dinero

El supuesto Michael le aseguró que quería viajar desde el Reino Unido hasta la Argentina para conocerla personalmente. Sin embargo, antes de emprender el viaje le manifestó que necesitaba una autorización y dinero para afrontar distintos gastos.

Convencida de que finalmente conocería al hombre con el que había construido el vínculo, la mujer decidió ayudarlo económicamente. El problema fue que no disponía del dinero que le solicitaban. De acuerdo con la denuncia, recurrió entonces a préstamos otorgados por distintas entidades bancarias y no bancarias.

La suma fue creciendo hasta alcanzar una cifra millonaria: transfirió exactamente $29.816.400,69 a las cuentas que le indicaron.

Pero el encuentro nunca ocurrió. El supuesto ciudadano británico no viajó a Paraná y la víctima terminó advirtiendo que podía encontrarse frente a un fraude.

Siguieron el dinero y encontraron una cuenta a nombre de una mujer

Tras la denuncia tomó intervención la División Cibercrimen, que comenzó a reconstruir las comunicaciones y, fundamentalmente, el recorrido del dinero transferido.

Los investigadores determinaron que parte de los fondos habría llegado a una cuenta o billetera virtual registrada a nombre de una mujer identificada por las iniciales D.C.M., de 47 años y con domicilio en Concordia.

Ese dato permitió avanzar con una medida judicial. La jueza de Garantías Gabriela Seró autorizó un allanamiento en una propiedad ubicada sobre calle Las Heras al 1000, en Concordia, que fue realizado por personal de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal.

Durante el procedimiento, la Policía secuestró tres teléfonos celulares que quedaron a disposición de la investigación.

La mujer fue notificada y quedó vinculada al expediente por el presunto delito de estafa, aunque su eventual responsabilidad deberá determinarse a partir de las pruebas reunidas durante la causa.

El antecedente de la jubilada engañada por un falso Kevin Costner

El episodio de Paraná tiene similitudes con otro fraude conocido recientemente en la provincia de Buenos Aires. Una jubilada de 70 años de General Madariaga denunció haber transferido más de $3,6 millones a una persona que se hacía pasar en las redes sociales por el actor estadounidense Kevin Costner.

El contacto había comenzado a través de TikTok y posteriormente continuó mediante una aplicación de mensajería. Después de meses de conversaciones, el impostor le ofreció un supuesto carnet de un “Club Fan” y la convenció de realizar diferentes transferencias.

Incluso llegó a sugerirle que vendiera su casa bajo la promesa de comprarle otra propiedad en California. La mujer no llegó a desprenderse del inmueble, pero sí transfirió $3.621.712,35 antes de descubrir el engaño.

En Paraná, mientras tanto, la Justicia intenta ahora establecer quién construyó durante meses la identidad del supuesto novio británico y dónde terminaron los casi $30 millones que la víctima consiguió incluso endeudándose para concretar un encuentro que nunca ocurrió.

En pocas palabras

  • Estafa virtual: Mujer de 60 años transfirió casi $30 millones a un supuesto ciudadano británico.
  • Investigación: El dinero habría llegado a una cuenta en Concordia, donde se secuestraron teléfonos celulares.
  • Antecedente: El caso guarda similitudes con una jubilada engañada por un falso Kevin Costner.
Resumen generado por Thinkindot AI
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Estafa
Notas relacionadas
"Estafa gitana": así cayó la acusada de provocar la muerte de una peluquera por un "maleficio"
Detuvieron a "Bebote" Álvarez, el ex jefe de la barra de Independiente, por una trama narco
Drástico giro: revelaron un dato clave sobre el futbolista que murió en plena operación

Últimas Noticias

Más sobre Policiales

Más sobre Policiales

Te puede interesar