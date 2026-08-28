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Jubilados: ANSES cierra los pagos de agosto y hace oficial el aumento para septiembre

La Administración Nacional de la Seguridad Social le pone fin a las fechas de agosto y activa el esquema para el mes entrante. De cuánto será el incremento.

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ANSES hizo oficial el nuevo aumento para los jubilados (Foto: archivo).

ANSES hizo oficial el nuevo aumento para los jubilados (Foto: archivo).
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ANSES, jubilados y pensionados: cuánto se cobra en septiembre 2026 con aumento y bono (imagen representativa generada con IA)

Los jubilados y pensionados de ANSES que perciben un haber superior al mínimo completan el pago de sus haberes de agosto entre el viernes 28 y el lunes 31 de agosto, mientras que para septiembre se confirmó un aumento del 2,1% basado en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de julio.

¿Quiénes cobran la jubilación de ANSES en los últimos días de agosto?

El organismo previsional liquida los haberes que superan el monto mínimo a través de un esquema agrupado por dos terminaciones de DNI por jornada hábil. El trámite de cobro se efectúa de manera directa en la cuenta bancaria consignada por el beneficiario.

¿De cuánto es el aumento confirmado para los jubilados en septiembre?

A partir del primer día hábil del mes próximo, la totalidad de las prestaciones previsionales del sistema integrado del ANSES recibirán un incremento del 2,1%. Este porcentaje surge de la aplicación de la fórmula de movilidad vigente, la cual toma como referencia la inflación de dos meses atrás informada por el INDEC.

Jubilados de ANSES en septiembre: confirman las fechas de cobro.

Jubilados de ANSES en septiembre: confirman las fechas de cobro.

¿Cómo consultar la fecha y lugar de cobro de la jubilación en mi ANSES?

Los beneficiarios pueden verificar el desglose de su liquidación y confirmar la fecha exacta de acreditación ingresando al portal oficial o a la aplicación móvil con la siguiente metodología:

  • Ingresar a mi ANSES con el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social.

  • Seleccionar la opción Cobros y luego Consultar fecha y lugar de cobro.

  • Descargar el recibo de haberes correspondiente al período vigente para verificar montos netos y descuentos aplicados.

¿Cuál es el calendario completo de cobro de jubilaciones en septiembre?

Las fechas de pago para los jubilados y pensionados que no superan el haber mínimo se distribuyen de acuerdo con la terminación del documento de identidad:

  • DNI terminados en 0: 8 de septiembre

  • DNI terminados en 1: 9 de septiembre

  • DNI terminados en 2: 10 de septiembre

  • DNI terminados en 3: 11 de septiembre

  • DNI terminados en 4: 14 de septiembre

  • DNI terminados en 5: 15 de septiembre

  • DNI terminados en 6: 16 de septiembre

  • DNI terminados en 7: 17 de septiembre

  • DNI terminados en 8: 18 de septiembre

  • DNI terminados en 9: 21 de septiembre

Fechas restantes de cobro en agosto (Haberes superiores al mínimo)

  • DNI terminados en 6 y 7: 28 de agosto

  • DNI terminados en 8 y 9: 31 de agosto

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