Jubilados: ANSES cierra los pagos de agosto y hace oficial el aumento para septiembre

Jubilados de ANSES en septiembre: confirman las fechas de cobro.

¿Cómo consultar la fecha y lugar de cobro de la jubilación en mi ANSES?

Los beneficiarios pueden verificar el desglose de su liquidación y confirmar la fecha exacta de acreditación ingresando al portal oficial o a la aplicación móvil con la siguiente metodología:

Ingresar a mi ANSES con el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social.

Seleccionar la opción Cobros y luego Consultar fecha y lugar de cobro .

Descargar el recibo de haberes correspondiente al período vigente para verificar montos netos y descuentos aplicados.

¿Cuál es el calendario completo de cobro de jubilaciones en septiembre?

Las fechas de pago para los jubilados y pensionados que no superan el haber mínimo se distribuyen de acuerdo con la terminación del documento de identidad:

DNI terminados en 0: 8 de septiembre

DNI terminados en 1: 9 de septiembre

DNI terminados en 2: 10 de septiembre

DNI terminados en 3: 11 de septiembre

DNI terminados en 4: 14 de septiembre

DNI terminados en 5: 15 de septiembre

DNI terminados en 6: 16 de septiembre

DNI terminados en 7: 17 de septiembre

DNI terminados en 8: 18 de septiembre

DNI terminados en 9: 21 de septiembre

Fechas restantes de cobro en agosto (Haberes superiores al mínimo)