Jubilados: ANSES cierra los pagos de agosto y hace oficial el aumento para septiembre

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) avanza con el cierre del cronograma de cobros para los haberes superiores a la mínima en agosto, al tiempo que ratificó la actualización oficial que regirá para el próximo mes.
La Administración Nacional de la Seguridad Social le pone fin a las fechas de agosto y activa el esquema para el mes entrante. De cuánto será el incremento.
ANSES hizo oficial el nuevo aumento para los jubilados (Foto: archivo).
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) avanza con el cierre del cronograma de cobros para los haberes superiores a la mínima en agosto, al tiempo que ratificó la actualización oficial que regirá para el próximo mes.
Los jubilados y pensionados de ANSES que perciben un haber superior al mínimo completan el pago de sus haberes de agosto entre el viernes 28 y el lunes 31 de agosto, mientras que para septiembre se confirmó un aumento del 2,1% basado en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de julio.
El organismo previsional liquida los haberes que superan el monto mínimo a través de un esquema agrupado por dos terminaciones de DNI por jornada hábil. El trámite de cobro se efectúa de manera directa en la cuenta bancaria consignada por el beneficiario.
A partir del primer día hábil del mes próximo, la totalidad de las prestaciones previsionales del sistema integrado del ANSES recibirán un incremento del 2,1%. Este porcentaje surge de la aplicación de la fórmula de movilidad vigente, la cual toma como referencia la inflación de dos meses atrás informada por el INDEC.
Los beneficiarios pueden verificar el desglose de su liquidación y confirmar la fecha exacta de acreditación ingresando al portal oficial o a la aplicación móvil con la siguiente metodología:
Ingresar a mi ANSES con el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social.
Seleccionar la opción Cobros y luego Consultar fecha y lugar de cobro.
Descargar el recibo de haberes correspondiente al período vigente para verificar montos netos y descuentos aplicados.
Las fechas de pago para los jubilados y pensionados que no superan el haber mínimo se distribuyen de acuerdo con la terminación del documento de identidad:
DNI terminados en 0: 8 de septiembre
DNI terminados en 1: 9 de septiembre
DNI terminados en 2: 10 de septiembre
DNI terminados en 3: 11 de septiembre
DNI terminados en 4: 14 de septiembre
DNI terminados en 5: 15 de septiembre
DNI terminados en 6: 16 de septiembre
DNI terminados en 7: 17 de septiembre
DNI terminados en 8: 18 de septiembre
DNI terminados en 9: 21 de septiembre
Fechas restantes de cobro en agosto (Haberes superiores al mínimo)
DNI terminados en 6 y 7: 28 de agosto
DNI terminados en 8 y 9: 31 de agosto